İş Sanat’ta Caz Rüzgarı Esecek

Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç ve Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband, 6 Ocak 2022 Perşembe, 20.30'da Maximum Uniq Hall 'da sahne alacak. Amerikan caz müziğinin en sevilen şarkılarının seslendirileceği konserde başarılı caz vokallerinden Selen Beytekin Fatih Erkoç'la birlikte sahnede olacak. 'Ellerim Bomboş' albümü ile Türk pop müziğinde çığır açan Fatih Erkoç, bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 'nda görev aldı. 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A Dostlar' ve 'Sen ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazandı, birçok kez Eurovision şarkı yarışmasına katıldı. Trombon, gitar, piyano, saz, ud gibi pek çok enstrümanı çalan, klasik müzik kökenli caz müzisyeni Erkoç, gençlik dönemlerinde Norveç'te uzun yıllar caz müziği üzerine çalışmalar yaptı ve konserler verdi. Bu özel konserde sahnede Fatih Erkoç'la birlikte Selen Beytekin yer alacak. Müzik eğitimini konservatuvarda tamamlayan Beytekin, European Voices A Cappella korosunda Viyana Konservatuarı şefi Vijay Upadhyaya ile çalıştı. Öğrencilik yıllarında Jazz Cappella korosunu kurdu. Müzikal düzenlemeleri ve şefliğini de üstlendiği koroyla birçok konser verdi. NTV 'de kendi talk Show ve müzik programı "Selen Beytekin ile Müzik Sahnesi", Joy Fm ve Joy Jazz Radio'da "Jazz In The House", NTV Radyo'da "Afro Caz", Flow HipHop Radyosu'nda "Black Don't Crack" olmak üzere kendi radyo programlarını yapan Beytekin, Türkiye'de ve dünyada sayısız müzisyenle çalıştı. Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz 'in ortak projesi Lahza, Kenan Doğulu ile bir araya geliyor. İlk albümlerini yayınladıkları günden beri uluslararası birçok festival tarafından davet alan Lahza, doğaçlama temeline oturttukları müzikleri ve melodik yapının ağır bastığı besteleriyle günümüz Türk Caz müziğinin önemli figürleri arasında yer alıyor. 28 Ocak Cuma, saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek bu özel buluşmada ikili, Kenan Doğulu ile birlikte hem sanatçının en sevilen şarkılarını hem Lahza albümünden parçaları caz trio olarak yorumlayacaklar. Çağan Irmak'ın Issız Adam filmlerinin müziklerini yapan, Sezen Aksu'nun son projesi Sezenli Yıllar'ın müzik direktörü olarak çalışan, sayısız eser ve ödülle başarısını taçlandıran cazın usta müzisyenlerinden Cenk Erdoğan ile Los Angeles ve Stockholm'de müzik eğitimi alarak, İsveç Royal Müzik Akademisi'nden burs kazanan dünya çapında pek çok sanatçıyla çalışma imkânı bulan Mehmet İkiz'in ortak projesi Lahza ve Türk pop müziğine yaptığı işler ve sahnesiyle adını yazdıran Kenan Doğulu'nun İş Sanat'a özel bu konserini kaçırmayın.Barok dönem eserlerini antik dönem enstrümanları ile yorumlayan Ankyra Barok konseri Aralık ayının dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak. Klasik müzik enstrümanlarının yanı sıra viyola da gamba, lavta, klavsen gibi antik döneme ait enstrümanları da çalan Ankyra Barok, barok döneme ait eserleri seslendirmek üzere İş Sanat YouTube kanalında izleyicilerle bir araya gelecek. Çekimleri Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yapılan konser 8 Aralık Çarşamba saat 20.30'da ilk gösterimini yapacak. Topluluk dönemin önemli temsilcileri Antonio Vivaldi ve George Friedrich Händel'in eserlerinden oluşan bir repertuvar ile seyircilerin karşısında olacak. Konser, sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz erişime açık olacak.İş Sanat, Masamda Tiyatro Var ile çocukları hayal dünyasına doğru bir yolcuğa çıkarıyor. Kumbaracı 50 oyuncularının yer aldığı dizide İnci ve kukla Cancan kendi yazdıkları oyunun tiyatrosunu yapmak isterler. Nereden başlayacaklarını bilemeyen iki arkadaş, bir tiyatronun kapısını çalıp "Hayalde Seyahat" adlı oyunlarını nasıl hayata geçirecekleri hakkında tiyatro çalışanlarına sorular sorarak, bir tiyatro oyunun yaratım aşamasına dair gerekli tüm bilgileri edinirler. Dayanışma, hayal kurmanın önemi konularında mesajlar veren Masamda Tiyatro Var, her bölümünde farklı konuklarıyla küçük izleyiciler ile buluşacak. Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği video dizisinin senaryosu aynı zamanda İnci karakterini de canlandıran Ceyda Akel'e ait. Kukla Cancan'a ise Şirin Keskin İndere hayat veriyor. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı, Masamda Tiyatro Var 5 Aralık Pazar saat 15.00'te İş Sanat'ın Youtube kanalında yayında olacak.İş Kuleleri Konser Salonu'nda devam eden tadilat nedeniyle seyircili etkinlikler Şubat ayına kadar Maximum Uniq Hall'da gerçekleşecek. İş Sanat'ın konserleri pandemi koşullarına uygun kapasiteyle satışa sunuluyor. Konserlere katılacak izleyicilerin biletleriyle birlikte aşı kartlarını veya son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor.