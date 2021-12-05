Kitapların önündeki engel teknolojiyle kalktı

Türk Telekom tarafından desteklenerek hazırlanan Telefon Kütüphanesi projesini yeni özellikler ve içeriklerle her geçen gün zenginleşiyor. Uygulama, anlık haber akışı, ilaç barkodu ve para tanıma fonksiyonlarıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Türk Telekom ve İş Sanat iş birliği ile ünlü tiyatro sanatçıları tarafından seslendirilen Sait Faik Abasıyanık'ın Projektörcü, Alt Kamara, Plajdaki Ayna, Sivriada Geceleri, Hişt, Hişt! adlı hikâyeleri, görme engelli sanatseverler için Telefon Kütüphanesi'ne eklendi. Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesi kapsamında da az gören çocukların sanata erişimindeki engelleri kaldıran Türk Telekom'un İstanbul Modern iş birliği ile tasarladığı 'Sanatın Günışığı Eğitim Programı'ndan 500'ün üzerinde çocuk faydalandı. Erken müdahale eğitimleri sayesinde az gören çocukların yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmeleri amaçlanan Günışığı projesi kapsamında, bugüne kadar 81 ilden bin Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi.



İKİ BİNE YAKIN KİTAP, 30 SESLİ TABLO

Aynı proje kapsamında, az gören çocukların sınıf içi eğitim takibini kolaylaştırma amacıyla Türk Telekom'un ArGe birimi tarafından geliştirilen TahtApp yazılımı ile sınıf içi eğitimde fırsat eşitliği ve standardizasyon sağlandı. Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması ile kullanıcılar 50 kategoride 2 bine yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tabloya kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etme fırsatı sunan anlık haber akışı ile para tanıma ve Rxmedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle sunulan ilaç barkodu okuma gibi özellikler de ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Türk Telekom'un, görme engelli bireyler için sesli betimlemeli sunduğu içeriklere, tüm kullanıcılar, Tivibu içinde yer alan, "Seç İzle" sekmesindeki "Engelsiz Tivibu" klasöründen erişebiliyorlar.