Boks ve halter olimpiyat sınavında

Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları 'ndayız. Modern pentatlon dalında yarışan Annika Schleu bindiği atını bir türlü engellere süremiyor. At, dört yıldır bugün için hazırlanan Schleu'nun sözünü dinlemiyor. Sporcu yaşlı gözlerle kenardaki antrenörü Kim Raisner'e yaklaşıyor. Biraz önce "Kırbaçı daha sert vur" diyen antrenör atı yumruğuyla dürtüyor. İkili olimpiyattan men edilirken hayvanseverler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 'ni ( IOC ) protesto ediyor. Ve IOC, beş spor dalından oluşan modern pentatlondan biniciliğin çıkarılmasına karar veriyor.Bu karara ek olarak IOC, doping sorununu bir türlü çözemeyen Uluslararası Halter Federasyonu ile adil hakem yönetimi konusunda şaibeli durumda olan Uluslararası Boks Federasyonu'na, 2023 yılına kadar sorunlarını çözme konusunda süre verdi, yoksa olimpiyat programlarından çıkarılacaklarını bildirdi. Yerlerine sörf, kay kay ve spor tırmanışı gibi yeni nesil dalların Olimpiyatlarda yer alması planlanıyor. Olayın aslını ilk ağızdan öğrenmek için önce, IOC'nin önemli isimlerinden Prof. Uğur Erdener ile konuştuk. Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, uluslararası arenada Türk sporunun yüz akı isimlerinden. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) iki dönem asbaşkanlık görevini yürüten Erdener, IOC'nin üyelerinden. Üç dalın olimpiyat programından henüz çıkarılmadığının altını çizen Erdener, "Uluslararası boks ile uluslararası halter federasyonlarına IOC'nin ciddi uyarı ve talepleri var, gözetim altındalar. Modern pentatlonun binicilik sporunda ise at ve binicinin uyumu önemlidir. Atlar farklı binicilere sorun çıkartabiliyor. IOC de bu sebeple binicilik dalının çıkarılmasına karar verdi. Yerine bir başka bir branş konulacak. IOC, kesin kararını 2023'te verecek" diyor.2016 Olimpiyatları'nda altın 2020'de ise bronz madalya kazanan başarılı güreşçimiz Taha Akgül, boks ve halterin Olimpiyatlardan çıkarılmasının kolay olmadığı görüşünde. Daha önce benzeri bir kararın güreş için gündeme geldiğini söyleyen Olimpiyat şampiyonu Akgül, güreş sporunun kendini yenileyerek buna izin vermediğinin altını çizdi: "Güreşte çok fazla kural değişikleri yapılıyordu. Bu yüzden Olimpiyat Komitesi güreşi olimpiyattan çıkarmayı düşündü. Ama güreşi yönetenler kuralları değiştirince vazgeçtiler. Şu an güreş adına kurallar en temel en eski haline kavuştu ve seyir zevki arttı. İnşallah güçlü olduğumuz boks ve halter branşları da olimpiyattan çıkarılmaz. Çünkü çok madalya alıyoruz bu branşlardan."2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin boks tarihindeki ilk altın madalya alan sporcu olarak adını tarihe yazdırmıştı. 23 yaşındaki Trabzonlu sporcu, konuya temkinli yaklaşıyor: "Boks ve halter uzun yıllardır Olimpiyatlardaki en köklü dallar. Birçok insanın takip edip ilgi gösterdiğini de rakamlar bize gösteriyor. Şu an netleşmiş bir karar yok. Boksun Olimpiyatlarda yer almaya devam etmesini çok isterim. Aksi bir karar çıkarsa buna dünyada büyük bir seyirci kitlesi üzülecektir."Spor yazarı Mert Aydın, gelecek Olimpiyatlarda halterin yerinin olacağı konusunda karamsar, boksun ise IOC'yi ikna edip konumunu koruyacağı görüşünde: "Halterin tadının kaçtığını düşünüyorum. Büyük ülkelerin madalya almadığını, lobilerinin de eskisi gibi olmadığını düşünürsek pek şansları yok gibi duruyor. Boks ise bünyesindeki sorunları çözüp Olimpiyatlarda kalacaktır. Neticede hemen hemen her ülkenin dahil olduğu, büyük ülkelerin madalya aldığı bir branş. Modern Pentatlon'da ise biniciliğin yerini bisikletin alıp Olimpiyatlar'da kalacağı iddiası var. Tabii hangi branş olursa olsun hiçbir pentatlon sporcusu için bu değişiklik kolay olmayacak."2020 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda beşinci olan milli sporcumuz İlke Özyüksel, bu dalda yetişen Türk sporcuların büyük başarılar elde edeceğini düşünürken gelen karara şaşıranlardan: "Modern pentatlondan binicilik branşının çıkarılmasına, atları ve biniciliği çok sevdiğim için üzüldüm. Modern pentatlon, Fransız Baron Pierre de Coubertin tarafından geliştirilen, Olimpiyatların temel dallarından. Bana kalırsa modern pentatlon, Coubertin'e vefa olarak devam edecektir. Çıkarılan bu teknik bir branşın yerine yine teknik bir branş eklenecektir. Ben değişime açığım."Peki 40 yaş üstü kuşakların pek alışık olmadığı kay kay ya da breakdans gibi dalların Olimpiyatlar'da ne işi var? Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Uğur Erdener, bunu açıklarken değişen teknolojiye ve gençlerin farklı spor tercihlerine dikkat çekiyor: "IOC'nin internet sitesine ve sosyal medya kanallarının kullanımına baktığımızda gençleri çok aktif görüyoruz. Her türlü iletişim platformunu fazlasıyla kullanan genç kuşakların farklı spor talepleri dikkat çekiyor." Peki Z Kuşağı'nın tercihleri Olimpiyatları nasıl etkileyecek?Erdener "Biz Olimpiyatları hep yerinden ya da televizyondan izlemek isteriz ama gençler cep telefonundan ya da tabletten seyretmeyi tercih ediyor. Kendi dalım okçulukta birçok şeyi TV izleyicisinin beklentisine göre düzenledik. Derinlemesine yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki, şu an Olimpiyatlardan televizyon izleyicisinin aldığı zevk yerinde takip edenlerden daha fazla. Bütün beklentilere uygun değişikleri IOC hızla yapıyor. Yani sadece Z Kuşağı olarak bakmayalım. Dijital bir çağdayız ve bunun gereklerine göre hareket etmeliyiz" diyor. Erdener'in sözleri Olimpiyatların yakın gelecekte bambaşka bir hale bürüneceğinin işaretini veriyor.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) tüm federasyonlardan istediği temel konu gelir gider tablosunun net olması. Şeffaflık ilkesini Olimpiyatları düzenleyen ev sahibi ülkedeki popüler sporların öne çıkarılması takip ediyor. Cinsiyet eşitliğini önemseyen IOC, en iyi sporcuların seçimini ve onların güvenliğini de öne çıkarıyor. IOC için çevrecilik ve gençleri oyunun içine katabilme de öne çıkan bir diğer kriter.