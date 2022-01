2022’de saçlarınla ışılda

Merhaba... Ben Ahmet Çoban ... Bu haftadan itibaren her hafta sizinle bu köşede buluşacağız. Bundan ötürü çok mutlu, çok heyecanlıyım. Eminim ki beni ve çalışmalarımı takip edenleriniz vardır. Ama ismimi daha önce duymamış okuyucularımız için kısaca kendimden bahsetmek isterim öncelikli olarak. Çok uzun yıllardır saç tasarımı ve kuaförlük üzerine çalışıyorum. Yıllar boyunca mesleğimde edindiğim deneyimle 2015 yılında 'saç tamiratı' konsepti üzerine yoğunlaşan Garage Hair Repair Studio isimli salon zincirini hayata geçirdim. Bu süre içinde yedi şubeye ulaştık. Şov dünyasının ünlü isimlerine, sosyal medyadan tanıdığınız Influencer'lara ve dünyanın birçok farklı yerinden gelen müşterilerimize hizmet ediyoruz. Verdiğimiz özellikli hizmet nedeniyle ayda ortalama 5 bin kadının saçına dokunuyoruz diyebilirim. Sosyal medyada hesabımı verdiğim önerilerin de etkisiyle yaklaşık bir buçuk milyon kişi takip ediyor. Hergün takipçilerimle saç bakımı ve tasarımı hakkında ilham veren post'lar paylaşıyorum. Bizlerin geliştirdiği Brushlight , Facelight, Pigmentasyon, Sakinleştirici Bakım gibi saç bakım ve renklendirme uygulamalarının ünü sosyal medyanın da etkisiyle Türkiye sınırlarının dışına taştı. Ve bu sürecin sonunda herkesin bizim bakımlarımıza daha ulaşabilmesi için Garage Organics isimli saç bakım markamızı hayata geçirdik. Şimdi de bir haftasonu ekinde köşemde sizlerle saça dair fikirler, öneriler, haberler paylaşacağım. Ayrıca salonlarımızda hizmet verdiğimiz Türkiye'nin ünlü isimleri üzerinden siz kadınlara ilham vermesi için saç trendlerine dair gelişmeleri paylaşacağım. Bu köşede sizin de rahatlıkla evinizde uygulayabileceğiniz birçok önerim, deneyimim ve pratik ipucum olacak. Bazı haftalar güzellik sektörünün fikrine önem verdiğim duayenlerini bu köşede misafir edeceğiz. Ve yine yurt dışından trend haberlerini sizlerle paylaşacağım. Yeni yıl, yeni başlangıçlar! Yepyeni umutlarla, kararlarla, heyecanla beklediğimiz 2022 yılının ve bu köşenin ilk yazısında yeni yıla dair önerilerime yer vererek. İyi okumalar dilerim. Unutmadan, bana her zaman ahmet. coban@sabah.com.tr mail adresimden ulaşabilir, sorularınız ve paylaşmak istediklerinizi iletebilirsiniz!Salonumuzu özel bir proje için ziyaret eden isimler arasında oyuncu Elçin Sangu da bulunuyor. Sangu bir süre önce, saçlarında ilk defa yaptıracağı bir değişim için bizi ziyaret etti. Yeni projesinde canlandıracağı karakter için saçlarının rengini değiştirmesi ve sarı renk kullanması gerekiyordu. Bu değişim için tabii ki her zaman olduğu gibi öncesinde benim için bir ritüel haline gelen kişisel danışmanlık görüşmemizi gerçekleştirdik. Salonumuzu ziyaret eden misafirlerimize ilk olarak ben ve yönetim ekibimiz yaklaşık 20 dakika süren bir kişisel danışmanlık hizmeti vererek çalışmalarımıza başlarız. Bu randevu sırasında ilk olarak sizin istediğiniz ya da kullanmayı hayal ettiğiniz saç renk ve modellerini öğreniriz. Ardından yüzünüze, ten renginize ama öncelikli olarak hayat tarzınıza ve alışkanlıklarınıza en çok uyacak renk ve modele birlikte karar veriririz. Elçin Sangu için de aynı yolu izledik. Tabii ki Sangu bize yeni rolü için gelmiş olduğu için diğer müşterilerimizden biraz daha farklı olarak hem canlandıracağı karaktere uygun hem de oyuncunun günlük hayatında zorlanmayacağı renk ve stili belirlemeye çalıştık. Elçin Sangu'nun doğal kızıl saçları gerçekten kendisi ile özdeşleşmiş ve çok sevilen bir özelliğiydi. Hatta bizim salonlarımızda 2015 yılından beri uyguladığımız Desert Red isimli saç renginin de ilham kaynaklarındandı. Dolayısıyla bu değişim gerçekten başarılı olmalıydı. Böyle bir çalışmada tabii ki diğer müşterilerimizde çoğu zaman yakaladığımız birkaç seanslık saçın rengini daha da oturtma avantajına da sahip değildik bu sefer. Her şey aynı gün içinde tamamlanmalıydı. Bu nedenle değişimden bir süre önce Sangu'nun saçlarını ürünlerimiz arasında yer alan Serum Maske ile uygulanacak işlem için hazırlamaya başladık. Saçın kimyasal işlemlerden minimum zarar görmesini sağlayabilmek için bu tarz bir bakım bizim için tabir-i caizse bir emniyet kemeri görevi görüyor diyebilirim. Sangu'da olduğu gibi tüm köklü renk değişimlerinde müşterilerimize aynı bakımı uyguluyoruz. Hatta önceden planlama yapılırsa bizim önerimiz 1-2 hafta öncesinde kullanılmaya başlanması yönünde oluyor. Saç rengini değiştirdikten sonra Sangu'da ayrıca Sakinleştirici Bakım isimli ürünümüzü kullandık. Uzun süre etkisini sürdüren bu bakım ile yoğun temposu nedeniyle sık sık saçlarına bakım yapmaya zaman bulamasa saçları uzun süre sağlıklı görüntüsünü koruyacaktır. Son olarak saçlarında doğal katların olduğu yumuşak bir form sağlayan Ghost Cut kesimimizi yaptık. Bu uygulama hem bizleri hem de Elçin Sangu'yu çok mutlu etti. İlk köşemde sosyal medyada oldukça konuşulan bu işleme dair detayları paylaşmak istedim. Eğer siz de yeni bir yıl yeni bir ben diyerek saçınızda köklü bir değişim düşünürseniz bizden kişisel danışmanlık görüşmesi için randevu almayı unutmayın. Yeni yılda sizi en mutlu edecek değişimi beraberce planlayalım.Yılbaşı dönemi; hepimizin yeni yılın getireceği mutlu günlere ve başarılara umutla baktığımız, senenin en özel dönemlerinden biridir. Bu günlerde bir yandan tatlı bir telaşla sevdiklerimizi mutlu edecek hediyeleri seçeriz bir yandan da kendimize dair yeni yıl kararları almaya başlarız. Birçoğumuz daha çok spor yapmak, sevdiklerimize daha çok zaman ayırmak ve daha çok kitap okumak gibi kararlar alır... Bazen de yeni bir yıla girerken dış görünüşümüzde bazen küçük, bazen de köklü değişiklikler yapmak isteriz. Kadınlar söz konusu olunca kabul edelim konu dış görünüşümüz olunca akla en çok saçlar gelir... Saçlardaki küçük değişiklikler bile tüm duruşunu, aurasını değiştirir kadınların... Tam da bu nedenle genelde yeni yılın ruhu ve değişim isteğiyle birlikte ilk olarak kuaför salonunun yolu tutulur. Saçınızda yaptığınız değişiklik sonucu kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir anı hatırlayın. Kendinizi daha güzel, daha güvenli hatta dinamik hissetmemiş miydiniz? İşte biz sizi o mutlu ana geri götürmek istiyoruz. Kısacası 2022'e girerken kendinizi ödüllendirin ve kendinize yeni siz hediye edin deriz biz!AHMET ÇOBAN