Afetlere karşı yüzen şehirler

Dünya, bir süredir mega şehirlere çözüm arıyor. Birleşmiş Milletler
'e (BM) göre nüfusu 10 milyonu geçen kentlere 'mega' deniyor. Dünya genelinde 35 mega şehir var. İstanbul
, 15 milyona dayanan nüfusu ile Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Listesi'nde 14'üncü sırada yer alıyor. Büyük şehirlerle ilgili en temel problem hava kirliliği. Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre hava kirliliğinden dolayı her yıl şehirlerde 2 milyon kişi yaşamını yitiriyor.
AKILLI VE DUYARLI
Kirliliğin yanı sıra kentlerin artık bir büyük problemi daha var: Doğal afetler. Küresel ısınmaya bağlı olarak kentleri tehdit eden seller, depremler ve diğer afetlerin sayısı her geçen gün artıyor. İşte ülkeler bir yandan yeni nesil teknolojilere uygun akıllı kentler inşa etmeye çalışırken diğer taraftan da çevreye duyarlı ve afetlere karşı daha güvenli yaşam alanları planlıyor. Son zamanlarda bu alanda öne çıkan bir proje var. O da 'yüzen şehir'. 13'üncü yüzyıldan bu yana insanoğlunun hayallerini süsleyen ve romanlara konu olan yüzen şehirler, en sonunda zaruriyetten dolayı gerçekleşiyor yani. İlk olarak Güney Kore
'de hayata geçirilecek. Aslında projenin arkasında BM var. Seul
yönetimi sadece yüzen şehir girişiminin ilk örneğine ev sahipliği yapmayı kabul etti.
2025'TE YAŞANACAK
Adres olarak dünyanın en kalabalık limanlarından birinin bulunduğu Busan
kenti eçildi. BM ile projeyi hayata geçirmek için çalışan Oceanix
kurumu, prototip olarak Busan'ı seçmelerinin nedenini kentin yükselen deniz sularının tehdidi altında olması şeklinde gösteriyor. Projenin taslakları basınla paylaşıldı. Farklı ülkelerden mimarlar ve çevre bilimcileri, iki yıldır çizimler üzerinde çalışıyordu. Vakit kaybedilmeden bu yıl inşasına başlanacak. Hedef 2025. Yani üç yıl sonra hayatın başlaması bekleniyor. Kentin en önemli özelliği sellere karşı korunaklı olması olacak. Mimarlar, beşinci seviye kasırgalar ile tsunamilere karşı da yaşayanların güvende olacağını söylüyor. Ayrıca oluşturulucak sistem sayesinde şehir, kendi yiyecek ve suyunu üretecek ve sıfır atık oluşturacak. Biriktirilecek yağmur suları içme suyuna dönüştürülecek. Binalar birbirine yaya ve bisiklet geçişleriyle bağlı olacak. Oceanix'in ortak kurucusu Itai Madamombe, "Yüzen şehirler yükselen deniz seviyesi riski altındaki tüm sahil kentlerine uygulanabilir" diyor.
SU ALTINDA ÇİFTLİK
Yüzen şehirlerde evler altıgen platformların üzerinde olacak. Evlerde tabii ki elektrik ve internet bağlantıları bulunacak. Enerji, güneş ve rüzgardan sağlanacak. Platformların altına minik çiftliklerin kurulması düşünülüyor. Oluşturulacak kafeslerin içinde deniz ürünleri ve yenilebilir yosunlar yetiştirilecek. Busan'daki kentin büyüklüğü ve kaç kişinin yaşayacağı henüz netleşmedi. Bu noktada BM, Oceanix ve Güney Koreli yetkililer birlikte hareket ediyor. Ancak en az 10 bin kişinin yaşabileceği büyüklükte oluşturulacak. Hesaplamalara göre ilk yüzen kenti hayata geçirmenin toplam maliyeti 200 milyon doları bulacak. BM yetkilileri 10 farklı ülkeyle daha projeyi görüşüyor.