Putin’in silahşörleri işbaşında

Rusya lideri Vladimir Putin bir kez daha dünyanın gündeminde. 69 yaşında. Eski KGB ajanı. Sovyetler çökünce bir dönem taksi şoförlüğü yaptı. Ama sonra siyasi kariyeriyle hep zirvede oldu. 2000 yılından beri ülkesini yönetiyor. Özel hayatı, geçmişi ya da ailesi hakkında çok az bilgi var. Dünya şimdilerde ise Putin'in nasıl korunduğunu merak ediyor. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırı emri vermesiyle birlikte ABD ve Avrupa'nın baş hedefi haline döndü.BBC, New York Post, Business Insider ya da Telegraph gibi yayın organlarında bu konuda haberler yayınladı. İşte Rusya lideri Putin'in şimdilerde nasıl korunduğuna dair bilinen detaylar;BBC'ye göre hayatında planlanmamış hiçbir şey olmuyor.Yemeklerini en güvenilir aşçılar hazırlıyor. Yediği ve içtiği her şey kontrol ediliyor. ABD medyasına göre Putin'in çeşnicibaşıları da var. Yemekleri önce tadıyorlar.Telegraph gazetesinde de "Zehirlenme ihtimaline karşılık doktorlar sürekli yiyecek ve içeçeklerine test yapıyor" bilgisine yer verildi.Korumalar dört halkadan oluşuyor: İlk halka en yakın korumalar: Kişisel muhafızlar. İkinci halka 'sivil'ler. Yani bir etkinlik sırasında halkın arasına karışanlar. Üçüncü halkadakiler etrafını sarıyor ve birilerinin yaklaşmasını engelliyor. Son halkayı keskin nişancılar ya da hava savunma sistemlerini yöneten ekip oluyor.İddialara göre Kremlin'e akıllı telefon sokulmuyor. Daha önce Putin de akıllı telefon kullanmadığını söylemişti.New York Post sitesinde Rus liderle yan yana gelenlere yönelik alınan önlemlere dikkat çekildi. Buna göre Putin'e dokunmak yasak. Kanıt olarak 2018'e ait bir video gösterildi. Ünlü boksör Conor McGregor, hatıra fotoğrafı çekilirken elini Putin'in omzuna atıyor. Ancak birinci halkadaki korumalar hemen boksörü elini indirmesi konusunda uyarıyor.CNN'deki detaylarda Putin'in 24 saat etrafından ayrılmayan korumalarının Rusya Federal Güvenlik Servisi FSO'ya bağlı oldukları aktarıldı.Ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden bağımsız olan Rosgvardia ekibi destek sağlıyor.Economist dergisinde geçmiş yıllarda Putin'in korumaları hakkında bir haber çıkmıştı. Buna göre bu güvenlikler kendilerine "Silahşörler" diyorlar. Kökleri 1880'lere dayanıyor. Rus Çarı III. Aleksandr'dan beri korumalar aynı kökten geliyor.Business Insider sitesindeki detaylarda Rusya'daki istihbart birimleri uzmanlarının görüşlerine yer verildi ve "Hesaplamalara göre Vladimir Putin'in korunması için FSO biriminden 20 bin kişinin görev aldığı düşünülüyor" denildi.ABD medyasına göre Putin'in kişisel korumaları 35 yaşında değişiyorlar. Ama genellikle en yakın korumalar devlet içinde hızla yükseliyor. Savunma Bakanı olan örnekler var.Rus basınındaki detaylarda ise Putin'in koruması olabilmek için 'soğukta üşümeyecek, sıcakta terlemeycek vücuda' sahip olmak gerektiği ileri sürülüyor.Söz konusu devlet başkanlarının korunması olduğunda akıllara hep 'dublörler' gelir. Filmlere bile konu olan hikayeler gibi yani. İşte Putin'in de zaman zaman dublör kullandığı düşünülüyor.Bu dublörler riskli bölgelere gidildiğinde liderin yerine geçiyor. Olası bir suikast girişimine karşılık tedbir yani.Örneğin Putin'in 2000'lerin başında Çeçenistan ziyaretinde dublör kullandığı ileri sürülmüştü.Öyle ki bu konu 2020 yılında Putin'e bile soruldu. O da güvenlik birimleri tarafından kendisine birçok kez teklik edildiğini ancak kullanmayı reddettiğini açıklamıştı.Batı basınındaki bir iddia da Rus liderin son zamanlarda tecrit hayatı yaşadığı yönde oluyor. Pandemi nedeniyle kendisini zaten koruma altına aldığı biliniyordu. Üzerine Ukrayna savaşı da başlayınca Putin'in kendisini tamamen izole ettiği savunuluyor.Daha önce internete düşen bazı videolarda Putin'in kendisine uzatılan telefonları tutmadığı görülmüştü. Selfie için yanına yaklaşanların telefonuna parmaklarıyla dokunmamıştı. Sosyal medya kullanıcıları da bu tarz görüntüleri "Eski KGB ajanı hiçbir zaman parmak izini bırakmaz" şeklinde paylaşmıştı. Liderlerin DNA'larının kopyalanmasından çekinmesi aslında bilindik bir durum.Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başına bir olay geldi. Üstelik Rusya'da. Hatırlayalım geçtiğimiz şubat ayının başında Moskova'da Putin ile görüşmeye gittiğinde dev masa gündeme oturmuştu. Reuters ajansı Macron'un Kovid tedbiri amacıyla PCR testi vermediği için liderlerin bu denli oturduğunu yazdı. Testi vermemesinin gerekçesi olarak DNA'sının Rusların eline geçme ihtimalini engellemek olduğu ileri sürülmüştü.Independent sitesindeki bir haberde de liderlerin DNA'larına dair farklı örnekler yazıldı. Örneğin ABD başkanları gittikleri her yere özel tuvalet götürdüğü biliniyor.1989'da İsrail, dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın sağlık durumu öğrenmek için idrarını ele geçirmişti.ABD başkanlarının korunma yöntemleri de sık sık basına konu oluyor. Kıyamet Uçakları ya da Canavar olarak bilinen füze geçirmez başkanlık arabaları var. Diğer taraftan ABD başkanları Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra bile araba kullanamıyorlar. Kullanacakları kalp pillerini bile istihbarat birimleri belirliyor. Kalp pilleri üzerinden siber saldırı ile öldürülmelerinden endişe ediliyor.