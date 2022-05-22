Tepeden tırnağa teknoloji ile erişilebilir sanat

Gala öncesi ve orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi geceye damga vurdu. Türkiye'de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve dört solist tarafından Türk Telekom Opera Salonu'nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı. Türk Telekom sanat ve teknolojinin yanında, AKM'nin daha erişilebilir bir merkez olma misyonuna da katkı vermeye devam ediyor. Türk Telekom'un görme ve işitme engelliler için hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan uygulaması Sesli Adımlar, yakın bir zamanda Atatürk Kültür Merkezi'nde de kullanılmaya başlanacak. Böylece görme ve işitme engelli sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı ve açık alanlarını, mobil telefonlarına yükledikleri bu özel uygulama eşliğinde ziyaret edebilecekler.Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki tüm Wi-Fi bağlantı noktalarını ve paydaşları ile birlikte geliştirdiği yerli 5G altyapısını hazırlarken, ziyaretçiler uçtan uca sağlanan telekomünikasyon hizmetleriyle bağlantıda kalacaklar. AKM ziyaretçileri, Türk Telekom'un özel ağırlama alanında (Türk Telekom Lounge) vakit geçirme imkânı bulacaklar. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek 'robotcafe' de tüm ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Türk Telekom, AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverler için etkinlikler, atölye çalışmaları ve organizasyonların yanı sıra ayrıcalıklar da sunacak. İstanbul Senfoni Orkestrası'nın Türk Telekom Özel Performansı'nda sanatseverler, 12 parçadan oluşan repertuarı beğeniyle dinledi. Şef Hasan Tura'nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti. Fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için tasarlanan Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.