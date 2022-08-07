Başımıza uzaydan çöp yağıyor!

Pandemi sürüyor. Hatta yeni virüsler ortaya çıkıyor. Ukrayna savaşı bitmiyor. Yayılma riski bile var. Şimdi de bir Tayvan krizi başladı. Asya da karışıyor. Türkiye'nin girişimi ile tahıl krizi şimdilik aşıldı. Ama Çin olur da Tayvan'a saldırırsa kapıda çip problemi bekliyor. Tüm bunların üzerine dahası var. Avrupa örneğin. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük enerji krizi ile karşı karşıylar. Ya da ABD'de durum farklı değil. Çok yazılmıyor ama ABD'de de ciddi bir iç savaş riski var. Eski ABD Başkanı Donald Trump yanlıları güçlerini topluyor. Özetle siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan uluslararası sistem çıkmazda. Kimi ne bu karmaşadan yeni dünya düzeni doğacak. Yani ABD'nin tek kutuplu hakimiyeti bitecek. Ama ne var biliyor musunuz? Karışık olan sadece küresel sistem değil. Dünyanın dört bir yanında ilginç olaylar yaşanıyor. Biz de haberimizde gündem yoğunluğunda arka planda kalan bu sıra dışı gelişmeleri derledik. Daha önce defalarca kez dile getirdik. Uzayı bile çöplüğe çevirdik. Dünya yörüngesinde 500 binden fazlası otobüsten büyük olmak üzere yaklaşık 128 milyon parça uzay çöpü var.2017'de Dünya'nın 400 ya da 500 kilometre ötesinde yaklaşık 1000 adet aktif uydu vardı. Şimdilerde sayıları 4 bini geçti.Hafta içerisinde iki olay yaşandı. İlk haber Çin'den: 24 Temmuz'da fırlatılan Long March uzay roketi Hint Okyanusu'na düştü. Akıbeti meçhul!Diğer olay Avustralya'da: ABD merkezli SpaceX şirketine ait üç parça uzay enkazı Yeni Güney Galler eyaletinde boş bir araziye düştü.British Columbia Üniversitesi'ne göre önümüzdeki on yılda bir veya daha fazla insanın uzay enkazıyla öldürülme ihtimali yüzde 10.Japonya'nın Yamaguçi kentinde maymunlar çıldırdı. İnsanlara saldıran maymunlar özellikle yaşlı ve çocukları hedef alıyorlar. 60'dan fazla kişiyi yaraladılar.Farklı coğrafyalarda zaman zaman dev obruklar açılıyor. Son olarak Şili'de bir tane ortaya çıktı. Tierra Amarilla kentindeki obruk 25 metre çapında, 200 metre derinliğinde.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sık sık gezegenimizde ve uzayda yaşanan gelişmeleri haber veriyor. Ama son zamanlarda NASA'nın açıklamalarına da bir haller oldu. Sürekli aynı ifadeyi görüyoruz: Daha önce hiç böylesi görülmemişti.Tonga'daki yanardağ patlaması bunun son örneği oldu. 58 binden fazla olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar büyük bir su buharı bulutu oluştu.