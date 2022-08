Var bir hayalimiz

Cristiano Ronaldo'nun çocukluk hikayesini, futbola meraklı herkes iyi kötü duymuştur. Babası Jose bahçıvandır. Ek iş olarak malzemecilik yaptığı amatör Andorinha kulübünde oğlu futbola başladığında sadece altı yaşındadır. Bugün dünyanın en ünlü, en şöhretli, en zengin futbolcusu olarak gösterilen Portekizli yıldızı, kendine rol model alan çoktur... Bugün bizim anlatacağımız Türk çocuğunun öyküsü de onlar gibi, bir baba oğul hikayesi. Adı Yusuf Ali, henüz 13 yaşında... Babası Dursun Çetin, Fenerbahçe futbol kulübünün 25 yıldır malzemecisi. Çocuklarıyla iş yerine gitmek zorunda kalan ebeveynler bilir. Çalışırken yanı başınızda sizden ilgi bekleyen, eline geçirdiği her şeyin ne olduğunu soran, ilgi göremeyince sesini yükselen çocuklar vardır. Ama kız ise onlara boyama kalemleri ve beyaz bir sayfa yeter. Malzemeci Dursun Çetin şanslıdır. Çünkü çalıştığı yer Dereağzı Tesisleri ve bir çocuk için muhteşem fırsatlar barındır. Alabildiğine yeşillik içinde, pek çok spor dalının yapılabildiği bir spor kompleksi Dereağzı... Yusuf Ali de babasıyla gelip giderken kendi yaş grubunda futbol oynamaya başlar. Aynı zamanda ortaokul öğrencisi olan Yusuf Ali, okulu ile futbol hayatının dengesini sağlayarak antrenmanlarına devam eder. Hayali bir gün tuttuğu takımın sarı-lacivertli formasını sırtına geçirmektir. Derken antrenörler Yusuf Ali'nin futbola yatkın bir fiziği ve yetenekleri olduğu bilgisini babasıyla paylaşır. Yusuf Ali de Fenerbahçe'nin 11 yaş futbol takımının bir ferdi olarak kariyerine başlar. İki yıl sonunda Fenerbehçe kulübünün eski idari direktörü Hasan Çetinkaya'nın da radarına girer. Çetinkaya, 13 yaşındaki Yusuf Ali'nin Belçika'da ikinci başkanlığını yaptığı 2. Lig kulübü Westerlo'ya gelmesini ister.Baba Dursun ve annesi Ünzile Çetin için evlatları için fedakarlık zamanıdır. Henüz yaşı küçük müdür? 25 yıldır malzemecilik yaparken üniversite okuyup psikolog olan baba Dursun Çetin, bir insanın kişiliğinin ve meslek disiplininin bu dönemde şekilleneceğini söyleyerek eşini ikna eder. Eşi "Ancak ben de gidersem olur" der. Baba İstanbul'da işinin başında, anne Westerlo'da Yusuf Ali'nin yanındadır artık. Küçüklüğünden beri kurduğu futbolcu olma hayaline bir adım daha yaklaşan Yusuf Ali'nin artık hedefi, Westerlo kulübünde kalıcı olmak ve yıldız bir futbolcu olabilmektir: "Westerlo'nun altyapısında oynuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. En zoru ülkemden uzaklaşmak. Ailemi geride bırakmak zor ama bu konuda her zaman kendime Ronaldo'yu örnek almışımdır. O benim idolüm. Ortaokulda bir ödev hazırlarken onun hayatını araştırmıştım. Ronaldo'nun babası da malzeme sorumlusuymuş. Ronaldo yaşadığı bütün zorluklara rağmen dünya yıldızı olmayı başarabildi. Benim babam da Fenerbahçe'nin malzeme sorumlusu ve kariyerim için elinden gelen her şeyi yapıyor. İleri de Ronaldo gibi olabilmek en büyük hayalim ama ben bundan öte Yusuf Ali olup adımı dünyaya duyurmak istiyorum. Bunun için elime geçen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum."Yusuf Ali'nin futbola başlamasında kilit rol oynayan babası Dursun Çetin'in hayatı da ilginç detaylar barındırıyor. Samsun'da dünyaya gelen Çetin, liseye kadar okuyabildi. İmam olmak istediyse de kadro çıkmayınca iş bulduğu bir tersanede çalışmak için İstanbul'un yolunu tuttu. Çalışırken gördüğü bir ilanla Fenerbahçe kulübünden içeri girdiği sene ise 1997 idi... İlerleyen yıllarda Maltepe Üniversitesi'ne girerek kızıyla beraber aynı okuma fırsatı da buldu. Mezuniyeti sonra psikolog olan ve klinik açan Dursun Çetin, vefa duygusuna çok önem verdiği için onu bugünlere getiren Fenerbahçe kulübündeki görevini sürdürüyor.Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden Westerlo, Türk iş adamı Oktay Ercan ve ikinci başkan Hasan Çetinkaya'nın yönetiminde geçen sezon tamamlanmadan Belçika 1. Ligi'ne katılmayı garantilemişti. Westerlo'nun kadrosunda Süper Lig'de forma giymiş Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe kalecisi Berke Özer ve Barış Alıcı isimler de yer almıştı. Belçika ekibi, bu sezon da kadrosuna Türk futbolcular katmayı sürdürüyor.