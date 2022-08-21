Bir yetersizlik hikayesi

Belki de dünyanın en zor şeyi tüm dünyaca tanınan bir anne ve babaya sahip olmaktır ne dersiniz? Düşünsenize annesi sizi doğurduğunda 25 yaşında ve tüm dünya onu tanıyor. Yer aldığı müzik grubu Spice Girls'ün her şarkısı hit... Anneniz başarısıyla, sesiyle, fiziğiyle, şöhretiyle, yaptığı alışverişle her gün gazetelerde... Babanız da aynı yaşta sizi kollarına alıyor. Yakışıklılığı, tarzı, oynadığı futbolla dünyada onu tanımayan kimse yok... Anneniz bir de tüm bunların ötesinde çok iyi bir eğitime sahip çok varlıklı bir ailenin kızı... Yani çalışmaya, şov dünyasında yer almaya hiç mi hiç ihtiyacı yok. Babanız daha mütevazı bir ailede dünyaya geliyor ama öyle yetenekli ki futbol dünyasına profesyonel hayatının ilk yıllarından itibaren damga vuruyor. Anneniz hırslı ve çalışkan. Müzik dünyasının ardından moda dünyasına adım atıyor ve kendi ismini taşıyan markayla başarıyı kısa sürede yakalıyor. İkisinin ortak serveti yüz milyon sterlinin üstünde... Halen çalışma hayatları sürüyor, hem moda hem spor hem de şov dünyasında tanımadıkları kimse yok... Ve en önemlisi tüm bunlara kendi çalışkanlıkları, kendi hırsları yani tamamen kendileri sayesinde sahipler... Henüz 50 yaşına bile gelmemiş, çok gözde bir çift... Aşkları, çocukları, birbirlerine yaptıkları jestler yıllarca medyada yer almış. Hadi itiraf edin okurken eminim içiniz sıkışmıştır... "Böyle bir anne ve babanın çocuğu ne yapar, nerde başarılı olur ki? Sadece ailenin parasını harcar ve kendisine hobiden hallice bir iş bulur herhalde... İspat edeceği, kanıtlayacağı bir şey yok. Kendi imzasını atabileceği bir şey yok. Bir birey olarak ürkütücü ve korkunç olmalı" dediğinizi duyar gibiyim...Belki de 1999 doğumlu yani 23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın başındaki lanet tam olarak da bu... Belki de o yüzden bugüne kadar ki tek net başarısı şov dünyasının ünlü kadınlarıyla ilişki yaşamak ve sonunda da hem ünlü hem de dev bir servete sahip Nicola Peltz ile evlenmek... Şimdi dönün ve üstteki satırları bir kez daha okuyun lütfen... Çok daha fazla içinizin acıyor olması lazım. Sizinle aşağı yukarı aynı yaşlardayken sıfırdan dev birer kariyer kuran, üne, servete ve popülariteye sahip olan bir anne ve babanız var. Büyük bir aşkla evleniyorlar ve anneniz size hamile kaldığı şehrin ismini size veriyor... Ve sizin tek başarınız onların parasını harcamak, çevrelerinden yararlanarak kendinize bir kariyer 'uydurmaya' çalışmak ve ünlü kadınlarla yaşadığınız ilişkilerle magazin basınında yer almak... 23 yaşında bir erkeğin bu kadar ailesinin gölgesinde kalması kim bilir üzerinde ne tür bir baskı, yetersizlik hissi ve kompleks yaratıyordur tahmin bile edemiyorum..."Ne iş yapıyordu gerçekten David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn?" diye sorsanız cevap karışık ve acıklı aslında... İlk önce annesinin moda dünyasındaki popülaritesini kullanarak moda fotoğrafçılığına soyundu... Hatta Victoria Beckham'ın süper etkinliği sayesinde Vogue gibi moda dergilerine, Burberry gibi modaevlerine çekimler de yaptı. Peki sonuç ne oldu? Belli başlı tüm fotoğrafçılar bu 'kayrılma' olayına aşırı tepki gösterdi. Hem gazetelerde hem sosyal medya platformlarında yetersizliği ve başarısızlığı nedeniyle çok ağır bir dille eleştirildi... Baktı bu hobiden kendisine profesyonel bir iş yaratmasının mümkünatı yok o zaman babasının yakın arkadaşı ünlü şef Gordon Ramsey ile olan yakınlığının etkisiyle şef olmaya karar verdi. Ama bu konuda da o kadar yeteneksizdi ki günlerce dalga konusu olduğu paylaştığı videolar... Üzülerek söylemek durumundayım, tabii ki Brooklyn tüm bunlardan önce müzik ve futbol konusunda da çeşitli adımlar attı. Ve tahmin edeceğiniz üzere aşırı başarısızlığı nedeniyle hızlıca elini eteğini çekti...Ve dediğimiz gibi doğumu dergilerde yayınlanan ve anne-babası sayesinde doğduğu andan itibaren şöhretli olan bu gencimizin elinde sadece ailesinin parasını şuursuzca harcaması ve çapkınlık hikayeleri kaldı... Genç Beckham oyuncu Chloë Grace Moretz, şarkıcı Sonia Ben Ammar, model Lexi Wood, şarkıcı Madison Beer, dansçı Lexi Panterra, manken Lottie Moss, model Phoebe Torrance, şarkıcı Rita Ora ve model Hana Cross ile arka arkaya ilişki yaşadı. 2020 yılında da bu yıl dünya evine girdiği oyuncu Nicola Peltz ile beraberliğe adım attı... İş hayatındaki başarısızlığını, ünlü ve başarılı kadınlarla yaşadığı ilişkilerle kompanse etmeye çalışan bir delikanlı var karşınızda... İşte tam bu nedenle babasının 1.2 milyon sterlinlik arabasıyla gezmek ve koluna 'Evli' yazılı dövme yaptırmak dışında bir işi yok. Düşünsenize bu kadar başarılı bir anne ve babanın oğlu olarak aylardır sadece karısının soyadını alması, karısı için yaptırdığı dövmeler, karısıyla çektikleri seksi fotoğraflar dışında haber çıkmıyor... Küçük erkek kardeşleriniz bile sizden daha başarılı ve popüler... Sizden yaşça büyük karınızın "Çok güzelsin" gibi sosyal medya yorumları sayesinde ayakta kalmaya, içten içe ezilmiş egonuzu ayakta tutmaya çalışıyorsunuz ki ne acı... Aynı anda hem çektiğiniz fotoğraflarla, hem başarısız şeflik kariyerinizle alay ediliyor sosyal medyada... Ve hepimizin ti'ye aldığı TikTok fenomenleri bile "Bu arabaya sahip olmak için hayatta ne yapıyorsun ki?" başlığıyla sizinle dalga geçen video'lar çekip yayınlıyor. Dedim ya bir bireyim tek başına kendini ispat edebilmesi, bir şeyler üretebilmesi, yaptıklarıyla saygı uyandırmasından daha önemli pek de bir şey yok hayatta. Yoksa işiniz gücünüz ezikliğinizi, yetersizliğinizi kamufle etmek oluyor hayat boyunca...