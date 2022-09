Sonbaharın tadını doya doya çıkarmanız için 4 sebep

Yaz bitip sohbahar geldiğinde şehirde hareketlilik başlar. Bir uyanma, sosyalleşme dönemidir sonbahar. Bu yıl pandeminin tüm olumsuz etkilerini üzerimizden atmışken, ülkenin dört bir yanı konserler, festivaller, tiyatrolar, yeni filmler ve kitaplarla şenleniyor. İşte spordan edebiyata, müzikten festivallere, sonbaharın tadını doya doya çıkartacağınız bir seçki...* Turkuvaz Kitap'ın sonbahar sürprizi Alev Alatlı'nın Nasihatname 3 kitabı olacak.* Sahi Kitap, Ferhat Ünlü'nün MİT Efsanesi: İstihbaratın Gayriresmi Tarihi ile okur karşısına çıkacak. Beyhan Budak'ın yeni kitabı da yolda.* Güzin Dino Anlatıyor, Dino ile 2002 yılında yapılmış nehir söyleşinin kitabı. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkacak kitapta inişli çıkışlı yaşam öyküsünü ve Abidin Dino ile geçirdiği 50 yılı anlatıyor.* Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy'un Can Yayınları'ndan çıkacak Diyaloglar iki yazarın edebiyat üzerine sohbetinden oluşuyor.* Yazar Stephen King'in takipçilerine müjde. Altın Kitaplar'dan yazarın üç kitabı yayımlanacak.* Necati Tosuner'in İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkacak kitabı Salgında Öyküler. Yazar, salgın döneminin bir anlamda haletiruhiyesini anlatacak.* Yiğit Bener Everest Yayınları'ndan çıkacak Sakar Kalem kitabında yazı yolculuğunun koridorlarında dolaşıp okuru bir yazarın yazma macerasına ortak edecek.* Sakarya, Büyük Taarruz kitaplarından sonra Dr. Selim Erdoğan Kronik Yayınları'ndan çıkacak İstiklal kitabında Milli Mücadele'nin son günlerine odaklanıyor.* Timaş Yayınları'nın gözdeleri ise Yan Ge'nin Tuhaf Canavarlar ve Maddie Mortimer'ın Muhteşem Bedenin Haritası.* 17. İstanbul Bienali 17 Eylül'de başlıyor. Pandemi nedeniyle hayata verilen zorunlu ara bienalin de çıkış noktası. Bunun için bienal adeta şehrin her yerine yayılacak ve yaşamla, şehirle, insanlarla kurduğumuz her türlü ilişkinin değerini yeniden hatırlatmaya çalışacak.* Salt'ta açılacak Sahnede 90'lar ile 90'lı yıllara gideceğiz. Kültür sanattan eğlence hayatına kadar o yılların bir dökümü ya da 90 yılların ruhuna derli toplu bir bakış atma imkanı olarak düşünülebilir sergi.* Sabancı Müzesi Agnes Denes'in Yaşayan Piramit'i ile sonbahara heyecan katacak. 29 Ocak'a kadar açık kalacak sergi.* Borusan Contemporary iki sergiyle sezonu karşılıyor. İlki Kaosun Eşiği, ikincisi Hibrit Mekanlar. Her iki sergi de 27 Ağustos 2023'e kadar sürecek.* Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet sergisi bu hafta açılacak ve dünyanın pek çok ülkesindeki adalet arayışına mercek tutacak.* 23 Eylül'de Cem Kaya'nın bu yıl çok konuşulan belgeseli Aşk, Mark ve Ölüm vizyona girecek. Almanya'da yaşayan Türklerin nasıl bir müzik kültürü oluşturduğunun takdimi belgesel.* Yönetmen David O. Russell'ın son filmi Amsterdam sezonun merak edilen filmlerinden. Vizyon tarihi 7 Ekim.* Black Adam sonbaharın büyük prodüksiyon filmlerinden biri. Kadrosu da sağlam. 21 Ekim'de vizyonda. Lakin aynı gün Ömer Faruk Sorak'tan gerçek bir hikayenin filmi Bandırma Füze Kulübü de vizyona giriyor.* Yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın Bebek Sevgisi 28 Ekim haftasının gözdesi.* Merakla beklenen filmlerden Black Panther: Yaşasın Wakanda 11 Kasım'da seyirciyle buluşacak.* Emin Alper'in Cannes'dan sonra Antalya Film Festivali'nde gösterilecek Kurak Günler ise 25 Kasım'da vizyonda.* Dünyaca ünlü Brit-rock grubu Travis, 19 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.* Kendine özgü kaç müzisyen var bize müziğin büyülü dünyasında yol aldıran. Charlie Cunningham onlardan biri. 22 Ekim'de İKSV Salon'da, duyrulur!* Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da yapılacak. Her şehrin etkinliği farklı olacak. Konserler, sergiler, gösterimler ve niceleri için takipte kalın.* İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında Türkiye'den ve yurtdışından, toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getirecek. Festival kapsamında Türkiye'den 15 yeni oyun ilk defa izleyicilerle buluşacak. Tiyatroseverler programı iyi inceleyin!* Ayvalık Film Festivali 16 Eylül'de başlıyor. Yerli ve yabancı bi dünya film Ege'nin kıyılarında seyirciyle buluşacak.* Sonbaharın vazgeçilmezlerinden Filmekimi 7 Ekim'de başlıyor. Usta yönetmenlerin son filmleri, festivallerin gözdeleri yine programda ışıl ışıl parlayacak.* 32 yıldır şehir ve caz kültürünü bir araya getiren, Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında 22 farklı mekanda, dünya ve Türk caz sahnesinden 120'nin üzerinde sanatçıyı ağırlayacak. Abdullah Ibrahim, Gonzalo Rubalcaba&Aymee Nuviola, Ravi Coltrane ve Oded Tzur Quartet gibi isimler festivalin gözdeleri.* Dünya Kupası'na hazır mısınız? Turnuva, 21 Kasım'da Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maçla başlayacak. 18 Aralık'taki final maçı ile sona erecek.* Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 23 Eylül'de başlıyor. Milli takımımız favoriler arasında...* Londra'da 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Laver Cup'ta yıllarca birbirleriyle kıyasıya mücadele eden 41 yaşındaki Federer, 35 yaşındaki Djokovic ve 36 yaşındaki Nadal aynı takımda belki de son kez bir arada olacak.* Futbolda Süper Lig'de merakla beklenen derbi haftaları sonbahara renk katacak. 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 16 Ekim'de Beşiktaş bu kez Trabzonspor'u ağırlayacak. 5 Kasım'da ise Galatasaray-Beşiktaş ile karşıya gelecek.* İstanbul Çocuk Festivali, 17-18 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini İstanbul Kent Ormanı'na bekliyor. Festival kapsamında çocuk oyun alanları, eğlence ve deneyim alanları, müzikaller, çocuk tiyatrosu ve sineması, atölyeler ve bol bol eğlence olacak.