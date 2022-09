Karadeniz her zaman iyi fikir

Doğal yaşam cennetleriyle kuşatılan Samsun'un her köşesi, milli mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basışının tarihi önemini ziyaretçilere her an hatırlatıyor. Bandırma Gemi Müzesi ve Atatürk Evi Müzesi, Türkiye'nin Milli Mücadele yıllarına tanıklık etmek için ziyaret edilmesi gereken başlıca yerler arasında bulunuyor. Günümüzde Samsun Kent Müzesi olarak hizmet veren iki ahşap yapı ise, 1928 yılında devlet demiryolu lojmanı olarak inşa edilmiş olma özelliğiyle, genç cumhuriyetin günümüze bıraktığı bir mirası teşkil ediyor.Samsun merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine de giren Kızılırmak Deltası, Türkiye'de bulunan 420 kuş türünden 340'ının şu ana kadar görülmüş olmasıyla bir "Kuş Cenneti" olarak anılıyor. Kuş Cenneti yakınlarında ve 1.224 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı ve yaylası ise, ev sahipliği yaptığı güzel şelaleler ve yeşilin her tonuyla, Samsun'un önemli turizm bölgeleri arasında yer alıyor.Ordu'dan karayoluyla yalnızca bir saat içinde fındığın başkenti Giresun'a ulaşabiliyorsunuz. Giresun her ne kadar günümüzde fındık üretimiyle meşhur olsa da, ilin isminin kökeninde Yunanca'da "Kiraz Yeri" anlamına gelen "Kerasus" kelimesi yatıyor ve kiraz meyvesinin dünyaya buradan yayıldığı düşünülüyor.Giresun, günümüzde özellikle doğa sporlarına ve açık hava aktivitelerine meraklı gezginlerin en sık ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Yaz aylarında güneşlenebileceğiniz ve denize girebileceğiniz plajlarının yanı sıra doğa yürüyüşü, kampçılık, yamaç paraşütü, jeep safari ve rafting gibi çeşitli aktiviteler için fırsatları Giresun'da bulabilirsiniz.Giresun'un doğal güzelliklerinden bahsedince akla en başta, il merkezine 60 kilometre mesafede bulunan, 1.750 metre rakıma sahip Kümbet Yaylası geliyor. Aybastı'da olduğu gibi Kümbet Yaylası'nda da temmuz ayında şenlikler düzenleniyor ve şenlikleri takip eden aylarda ziyaretçiler, kır çiçekleri, düzlükler ve onları çevreleyen ladin ağaçlarının manzarasıyla baş başa kalınıyor.Giresun'un bir diğer doğa harikası olan Kuzalan Şelalesi-Mavi Göl Tabiat Parkı da Kümbet Yaylası'ndan çok uzakta olmayan, aynı gün içinde keşfedilebilecek bir konumda. Buradaki doğal oluşumlar ve suyun haziran ayından aralık ayına kadar parlak turkuaza bürünen rengi ziyaretçileri büyülerken, tabiat parkı 129 bitki türü ve 105 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.Bu bölge, Osmanlı döneminde Trabzon Vilayeti'nin önemli ve çok kültürlü liman kentlerinden biri haline geldi. Günümüzde Hititler'den Osmanlı dönemine kadar tarihi eserlerin sergilendiği Giresun Müzesi'ne ev sahipliği yapan yapı, 19'uncu yüzyılın ortalarında Aziz Nikola, veya bulunduğu mahalleden aldığı Gogora adıyla, Ortodoks kilisesi olarak inşa edilmiş. Giresun Kalesi'nin çevresinde, Kale ve Kapu camiileri gibi pek çok ziyaret noktası bulunuyor. Deniz sıfır konaklama seçeneklerinden birini tercih etmenizi öneririm.İl merkezinin açıklarında bulunan Giresun Adası ise tarih boyunca çok sayıda efsaneye konu olmuş. Yason Burnu gibi bu adanın da Altın Post'u arayan Arganotların durakları arasında olduğu düşünülüyor ve adanın tarihte, Amazonlara ve Hz. Yusuf'un altın heykeline ev sahipliği yaptığı anlatılıyor. Gelelim bölgedeki son durağımıza... İl merkezine 26km mesafede bulunan Piraziz de, Giresun'da huzurlu ve doğayla baş başa bir tatil için tercih edilebilecek ilçelerden biri. Samsun ve Ordu rotasının tam ortasında yer alan Piraziz'de bir otel seçeneği var ve genel müdürü Dursun Aydın harika Karadeniz lezzetlerini misafirlerine tattırmadan göndermiyor bilginiz olsun.Samsun'dan Ordu'ya karayoluyla yaklaşık iki saat içinde ulaşılabiliyor ve il sınırını geçip kıyıyı takip ettiğinizde, Karadeniz'in görülmesi gereken güzelliklerinden Yason Burnu sizi karşılıyor. Birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, Türkiye'nin Karadeniz sahili boyunca kilise bulunan tek yarımadası olma özelliğini taşıyor. 1869 yılında inşa edilen kilisenin onarılarak ziyarete açılması ve çevre düzenlemeleriyle, bu bölge bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yason Burnu aynı zamanda Altın Post Efsanesi, veya bir başka adıyla Arganot Efsanesi'nin geçtiği yer olarak da biliniyor. Efsaneye göre aralarında Herakles'in de bulunduğu ve "Arganotlar" olarak bilinen denizci kahramanların kaptanı Yason, kendisine Iolkos tahtında hak kazandıracak "Altın Post"u aramak için bu bölgeye gelmiş.Yason Burnu'ndan güneye doğru yol aldığınızda, yaklaşık 1.500 rakıma sahip Aybastı-Perşembe Yaylası'na ulaşıyorsunuz. Kümbetler, Çiseli Şelalesi ve Karga Tepesi gibi gitmişken görülmesi gereken pek çok yere ev sahipliği yapan yayla, her yıl temmuz ayında düzen - lenen şenliklerin arından sonbaharda tablo gibi manzara ve huzura bürünüyor.Ordu, küçük bir alan kaplayan il merkezinde de pek çok güzellik barındırıyor. Teleferikle çıkılan Boztepe'den bu şirin kentin manzarasına dalmak, ziyaretçilerin kaçırmaması gereken bir deneyim. Ordu merkezi ve çevresinde, yaz mevsiminde tadını çıkarabileceğiniz plajlar da bulunuyor.Ordu'dan Çambaşı Yaylası'na doğru giden yolda rastlayabileceğiniz ve insan figürlerine benzerlikleriyle dikkat çeken "Gelin Kayaları" ile ilgili olarak, bölgede ilginç bir efsane anlatılıyor. Efsaneye göre yaşlı bir değirmencinin kızı evlenirken, düğün alayı yaşlı adamın tek geçim kaynağı olan değirmen taşını da kızın çeyizine eklenmesi için ısrarcı olmuş. Düğün alayı ısrarından vazgeçmeyince yaşlı adam tek geçim kaynağından ayrılmak zorunda kalmış; ancak buna karşılık alaydaki köylüler de dönüş yolunda taşa dönüşmüş ve bu kayaları oluşturmuş. Ordu'da, Çamaş ilçe merkezine hakim bir tepenin üzerinde yer alan, başka bir "Gelin Kayası" ile ilgili de benzer bir efsane anlatılıyor.