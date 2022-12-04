Evden çalışma sistemi ailemi mağdur etti

Uzun bir süre tüm insanları evlerinden çıkarmayan pandemi kabusuyla birlikte çoğu çalışan, iş yerine gitmeyerek evden (home Office) çalışmaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da uluslararası bir çağrı merkezi şirketinde çalışan 25 yaşındaki Fatma A. da evden çalışma sistemine katılanlar kervanındaydı.Genç kadın, evden çalışmak istemediğini, ofisten çalışmak istediğini firmasına bildirdi ancak sonuç alamadı. İşinden istifa ederek avukatı aracılığıyla İstanbul İş Mahkemesi'ne dilekçe veren Fatma A., pandemi sürecinin başlamasından itibaren uzaktan çalışmaya başladığını ve bu durumun işinin sonlanmasına kadar devam ettiğini belirtti. Mahkemeye sunduğu dilekçesinde bu çalışma sisteminin işinin çalışma ve yapılış şekliyle bağdaşmadığına yer verdi.Çağrı merkezi olarak evden çalışabilmesi için fiziki imkan ve teknik düzenlemelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Fatma A, 3 oda 1 salon bir evde, toplam 7 kişi yaşadığını, bu nedenle evde kendisine ait bir oda bulunmadığından aile bireyleriyle aynı odayı paylaştığını, işi gereği izole bir ortamda çalışması gerektiğini ve evinin bu ortama uymadığını açıkladı. Evin bir odasını işi için kullanmasından kaynaklı olarak evde yaşayan anne, baba ve kardeşlerinin hakkına tecavüz ettiğini aktardı.Ayrıca evden çalıştığı süre boyunca evdeki enerji sarfiyatının arttığı belirten Fatma A, dilekçesinde iş yerinin kendisine yeterince internet paketi vermediğinden kendisinin internet satın aldığını, bu nedenle de maddi zarara uğradığını dile getirdi. İş ortamı olarak kullandığı odada yattığından fiziken ve zihinsel olarak yorulduğunun ve sağlığının bozulduğunun altını çizdi. İş yerinde bulunan üsleriyle defalarca mağduriyetini konuştuğunu ancak duruma çözüm bulunmadığını da ekledi.Çalıştığı firmadan 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren istifasını vererek ayrılan Fatma A., evden çalışmak zorunda bırakıldığından diğer aile üyelerinin yaşam kalitesinin de düştüğünü ve dava açma koşulu olan arabuluculuğa başvurduğunu, ancak iş yeriyle anlaşamadığından dava açması gerektiğini aktardı. Genç kadın ayrıca kıdem tazminatı, yıllık izin alacağı ve fazla mesai alacağı olan toplamda bin 600 lirasını da talep etti.