Kürksüz bir moda dünyası

Hangi nesle ait olduğunuzu kullandığınız markalar ve tasarımlar çok net ele verir... Baştan ayağa estetik operasyonlar yaptırmanız, haftada 7 gün özel hocayla çalışmanız kürklü bir cekete sahip olmanız demek 20'li yaşlarınızdan çok ama çok uzakta olduğunuzun ispatı gibidir... Çünkü 90'larda ve sonrasında doğan nesil için sizin sadece zevkinizi tatmin edip giymeniz için hayvanların hem de çok acımasız bir şekilde öldürülmesi mantıkla açıklanabilecek bir şey değildir. O nesil için kürk, 'zengin' göstermez... Cahillik, vahşet, doğa düşmanlığı anlamına gelir daha çok...Zaten tam da bu nedenle bildiğimiz modaevlerinin neredeyse yüzde 70'ini elinde tutan iki büyük Fransız holding arka arkaya tasarımlarında gerçek kürk kullanılmadığını açıklamak durumunda kaldı. Ne de olsa şimdi 15-20'lerinde olanlar demek, yıllar boyunca sizden 'alışveriş yapacak' kocaman bir nesil demek... Ve hiçbir ekonomik denge içinde uzun süreli 'müşteri'sinin kalbini kırmak istemez... Uzun lafın kısası, kısa süre önce ABD'nin en zengin ve popüler eyaletlerinden Kaliforniya, eyalet genelinde kürk satışını yasakladığını açıkladı.Gucci, Versace, Armani, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stella McCartney ve Ralph Lauren gibi birçok markanın geçtiğimiz sene koleksiyonlarında kürk kullanımını durdurduğunu açıklamasından sonra gelen bu karar, tabii ki tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu yasak ile bölge sakinlerinin kürkten yapılan giysiler, ayakkabılar ve el çantaları satmaları yasaklandı. Ancak yasağın ikinci el ürünler için geçerli olmadığı belirtildi. Yine kısa süre önce Avrupa Komisyonu'na AB üyesi ülkeler genelinde kürk satışının durdurulması ve kürk çiftliklerinin kapatılması isteğini ileten milyonlarca imza ulaştı. Komisyon bu konu da çalışmalara başladı. Tabii ki bu duruma Z jenerasyonun etkisi büyük. Kısa süre önce Vogue'un ABD edisyonu tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre potansiyel müşterilerin yüzde 81'inin alışveriş yapacakları yerlerle ilgili olarak hayvan sağlığını ve hayvan haklarını dikkate aldıkları ortaya çıktı. 1980 yılında kurulan hayvan hakları kuruluşu PETA'nın (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) son dönemde daha etkili bir hale gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de yine genç neslin bu sağduyulu ve duyarlı tavrı. Kaliforniya'daki çığır açıcı kararın ardından New York Times gazetesine konuşan PETA yetkilisi Ashley Bryne, "Bir hayvanın derisini yüzüp giymek çok ilkel, eski dönemlere ait bir durum. Bu konuda daha çok çalışmak lazım. Ama ABD'de atılan bu adım eminim orada diğer eyaletlere de sıçrayacaktır. Ve bu önemli adım genel olarak çok şeyin değişmesini ve kamuoyunda genel bir bilinçlenme oluşmasını mümkün kılacaktır" yorumunda bulundu. Bryne, "Z jenerasyonunun alışveriş yapıyor olması tabii ki bu durumun değişmesinde etkili oldu. Markalar ve modaevleri hayvan hakları konusunda duyarlı olan bu jenerasyona daha fazla kürk satamayacaklarının farkındalar. Kürkle ilişiklerini kesmelerinin müşteri potansiyellerini artırdığını da biliyorlar. Herkes değişmek zorunda" diye konuştu.Los Angeles'ta lüks ve popüler bir vintage mağazası bulunan Cameron Silver, "Valentino, Gucci, Dolce&Gabbana kürklü üretim yapmıyor. Uzun bir zamandır gerçek kürk giyenlere eski bir jenerasyondan gelen ve modadan asla anlamayan bir kişi muamelesi yapılıyordu. Zaten yeni nesil için kürkün kabul edilebilir bir tarafı da yoktu" yorumunu yapıyor. Lüks stil danışmanlığı hizmeti veren Lalaluxe sitesinin kurucusu olan Nicole Pollard Bayme, "Yıllardır bizden lüks isteyen kimse yoktu zaten. Genel olarak yaygın olan o bohem havanın o kadar dışında bir şey ki kürk... Teker teker tüm ülkeler de bu konuda yasalarını değiştirecek. Zaten böyle bir sektöre ilgi de kalmayacak yakın zamanda" diyor...Peki tüm bu adımlar ve sektörde genel olarak hakim olan algı değişikliği ünlü isimlerin tavrının değişmesini sağlıyor mu? Tabii ki birçoğu değişiyor, duyarlı bir formasyonu olmasa da oluşacak tepkiden çekinerek giydiklerine daha çok dikkat ediyor. Ama bu durum konusunda çok da duyarlı olmayanlar da yok değil... Mesela Rihanna... 1988 doğumlu şarkıcı geçtiğimiz günlerde giydiği kürk manto nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Akşam yemeğine giderken ayaklarına kadar gelen gerçek bir kürkle fotoğraflanan Rihanna'ya PETA hemen tepki verdi. Şarkıcıya bir mektup eşliğinde Unreal Fur markasına ait bir sahte kürk ceket yollayan PETA Başkan Yardımcısı mektupta, "Aileni koruma içgüdüsünü biliyor olmalısın. Bu içgüdü sende olduğu gibi kürkleri için ailelerinden koparılan ve öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar için de geçerli. Bugün artık kürk giymemeye karar vererek çocuklarınızın büyümesi için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olun" diye yazıldığını açıkladı. Ve hatta şarkıcının kürklerinin depremzedelere bağışlanmasını önerdi.