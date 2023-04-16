Baharın ritmi nisan ayında İş Sanat’ta

Caz ve dünya müziğinin usta sanatçılarını izleyicileriyle buluşturan İş Sanat, müzik tutkunlarının kalbini çalacak.Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Volkan Öktem'in (davul) bir araya gelerek oluşturduğu Almagest Quintet ile dünyaca ünlü caz trompetçi Nils Petter Molvær, 3 Mayıs Çarşamba, saat 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverler ile buluşacak. Roman dans müziğinden Hint müziğine, Flamenko'dan Trabzon halk türkülerine uzanan geniş bir repertuvarda müzik yapan Almagest Quintet ile caz ve elektronik müziği birleştiren bir tür olan 'nu caz'ın öncülerinden kabul edilen trompetçi, Nils Petter Molvær buluşması merak uyandırıyor.İş Sanat, 27 Nisan Perşembe, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda "İskandinav cazının babası" olarak bilinen Norveçli saksafoncu Jan Garbarek ile vurmalı çalgılar ustası Trilok Gurtu'yu ağırlayacak. Müziğine elektronik ögeleri de katarak özgün bir tını yakalamanın peşinde, geleneksel Norveç folklorunu da göz ardı etmeden kendine özgü müzik anlayışını yakalamış bir isim Jan Garbarek. 60 yıla yaklaşan kariyerinde, müziğinin yanı sıra pop dünyasında da uzun soluklu işbirlikleri yaptı. Sayısız albüm ve turnenin arasında birçok filmin özgün müziklerine imzasını atan sanatçı, Hollywood sinemasının gözde bestecileri arasında saygın bir yer edinerek kendinden sonraki nesillerin ikonu haline geldi. Hint müziğini, füzyon caz ve dünya müziğiyle harmanlayan, Chick Corea ve Don Cherry gibi isimlerle de çalışan müzisyen Hintli perküsyoncu ve besteci Trilok Gurtu ise alışılagelmişin dışında sahne performansı ve etnik üslubuyla sezonu yakından takip edenlerin aylardır beklediği bir isim. Garbarek ve Gurtu'nun buluşmasını kaçırmayın.Ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia- Fons'un caz ve geleneksel müziği birleştirdiği son projesi Tellerin Nefesi (Le Souffle Des Cordes), 5 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da İş Sanat'ta dinleyicisiyle buluşuyor. Fons'un Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor. Fons'a konserde Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (kemençe), gitarist Kiko Ruiz ile Barbara Le Liepvre (çello), Julien Debonneville (viyola), Florent Brannens (viyola), Amandine Ley (viyola), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (çello) eşlik ediyor. Özellikle geleneksel Türk müziği makamsal yapısını Flamenko müziğinin ritmik formuyla buluşturan Tellerin Nefesi projesi, başta kontrbas olmak üzere kemençe, kanun ve gitarın doğaçlamalarıyla süsleniyor. Konserde, Endülüs ve doğu müziğinin birbirleri ile olan yakın ilişkisini görebilmek mümkün olacak. Tellerin Nefesi konseri, dünyanın dört bir yanından 8 yaylı çalgıyı bir araya getirmekle kalmayıp, bir klasik yaylı dörtlüsü, bir flamenko gitar, kanun, kemençe ve Garcia-Fons'un 5 telli kontrbası ile Doğu – Batı sentezini sınırları olmayan bir noktaya taşıyacak.