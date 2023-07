Antalya’da evimde gibiyim

Türkiye'de her şeyin İstanbul ya da Ankara'da olup bittiğini düşünenlere, bu kentlerin dışındakiler zaman zaman kızar. Bu tepkiden bazen basın mensupları da nasibini alır. Geçtiğimiz günlerde bölgede gazetecilik yapan bir arkadaşım, dünya ve olimpiyat şampiyonu yüzücülerin Antalya'da uzun zaman geçirdiklerinden bahsetti. Saydığı isimler arasında olimpiyat altın madalyalı Chad Le Clos (Güney Afrika), bir başka olimpiyat şampiyonu Sarah Sjöström de (İsveç) vardı.Dört mevsim yüzmeye müsait iklimi dışında çok sayıda olimpik sporun yapılabildiği tesisler sayesinde Antalya, dünyaca ünlü sporcuların tercih ettiği bir kamp destinasyonu uzun bir süredir. Biraz telefon trafiğiyle şu an 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanan dünya şampiyonu unvanlı İngiliz yüzücü Ben Proud'un Antalya'da olduğunu öğrendim. Gloria Sports Arena'da kampta olan Proud ile sohbetimizde, beni şaşırtan yanıtlar aldım. Altı yıldır uzun süreli kamplar için Antalya'yı tercih eden Proud'un "Sebebi bölgedeki tesislerin kusursuz olması" sözleri mutlu etti mesela. Çok uzun sohbet imkanı olmadı çünkü evi olarak gördüğü Antalya'daki her anını dolu dolu geçirmek istiyor. Olimpiyatlarda Türklerin olmadığı her yarışta Ben Proud'a bol şans diliyorum.- Son 10 yıldır uluslararası seviyede yarışan bir İngiliz yüzücüyüm. Üç kez Dünya Şampiyonluğu olmak üzere çeşitli uluslararası yarışmalarda çok sayıda madalya kazandım. 16 yaşımdayken sporda kariyer yapmaya karar verdim.- Malezya'da doğup büyüdüğümden suya karşı hep bir sevgim vardı. Çocukluğum hep suyun etrafında geçti. Yüzmede kariyer yapmaya karar verdikten sonra sprint yarışmaya tutku duymaya başladım. Bana inanan ve beni iddialı hayaller kurmaya iten Malezya'daki ilk koçuma her zaman minnettarım.- 2014 senesinde Commonwealth'te yani İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları. Bu İngiliz Milletler Topluluğu için önemli bir organizasyondur. Burada büyükler kategorisinde iki altın madalya kazandım. Büyük bir sahneye adım attığımı, ilk kez o zaman hissettim.- Serüvenim için çok minnettarım; başarmak istediklerime dair hayallerimde her zaman hırslıydım ve hayallerimi sonuna kadar takip etmeye kararlıydım. Bu süreçte birçok harika insan tarafından desteklendiğim için şanslı olduğumun hep farkındaydım. Halen bazı hedeflerin peşinden koşuyorum, mutlu olabileceğim bir şeyi başarmak için hâlâ daha çok çalışmam ve akıllı olmam gerektiğini hissediyorum.- Her zaman herkese hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ederim, ancak ne istediğinizi anlamak genellikle zor olabilir. Bu nedenle kendinize sadık kalmayı öğrenmek ve tutkunuzun ne olduğunu anlamak zaman alabilir ve özveri gerektirir. Güdü ve motivasyon her zaman kendi içinizden gelmelidir, dış bir kaynaktan değil. Bunu yapabilirseniz, o zaman çok ileri gitme yeteneğine sahip olacaksınız.- Şu anda Japonya, Fukuoka'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na kısa bir süre kaldı. 50 metre serbest ve kelebek yarışacağım. Şu anda hazırlığın son aşamalarındayım. Ağustos 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na odaklıyım.- Türkiye'deki tesislerde olmayı seviyorum. Son altı yılda ülkenizde pek çok kez antrenman kampı yaptım. Tesisler birinci sınıf, kalitesi ise dünya çapında bulabileceğiniz her şeyin ötesinde.- Türkiye'yi ilk ziyaretim 2016 senesinde oldu ve gerçekten keşke buraya daha önce gelseydim diye düşünüyorum. İlk gelişimden beri zamanımın yarısına yakınını burada kamp yaparak geçirdim. Türkiye'yi seviyorum, ülkenin güzelliği ve insanları onu her zaman geri gelmek isteyeceğim bir yer yapıyor.- Birkaç yer gezdim ama gerçek şu ki listenin sonu yok ve görmek istediğim daha çok yer var. Antalya'da bulunduğum yerde o kadar çok görülecek şey buldum ki, hiç sıkılmadım. Ama her yeri gezecek yeterince zaman yok. Tarihi şehirlere hayran oldum ve Türkiye'de çok sayıda tarihi şehir var. Bizleri çevreleyen zengin tarih inanılmaz. Kariyerimin bitişi sonrası Türkiye'de gezmek istediğim çok yer var.-Tabii ki, yıllar boyunca pek çok harika insanla tanıştım ve çok şey yaşadım ama Türkiye uzun ve ayrıntılı bir tarihe sahip. Bu nedenle yeterince öğrenebileceğimi düşünmüyorum. İnsanların ülkesiyle gurur duyduğunu ve saygılı olduklarını görüyorum. Aynı zamanda giderek artan bir insan ve kültür çeşitliliği var ama gittiğiniz her yerde Türkiye özünü koruyor.- İstanbul'u ziyaret ettim. Büyüleyici ve güzel buldum ama gerçekten Antalya'da evimdeymişim gibi hissediyorum.- Yüzme çok yorucu bir spor olduğu için çok yemek yememiz gerekiyor. Günümüzde artık iyi beslenmenin çok önemli olduğu biliniyor ama temiz ve sağlıklı beslenmek, vücudunuzu dinleyerek vücudunuzun ihtiyaçlarını anlamak zaman ve bilgi istiyor. Antrenmanları sürdürmek için genellikle günde yaklaşık beş bin kalori almaya çalışıyorum.- Türkiye'deki çalışmalarımda birçok kişi ile tanıştım. Viktoria Güneş uzun süre antrenman partnerimdi. Ayrıca Emre Sakçı'nın yüzüşünü görmek beni hep heyecanlandırır. İkisi de inanılmaz yetenekli yüzücüler.- Anlatması zor ama her zaman dinlenmeye ve toparlanmaya odaklanmam gerekiyor bu yüzden diğer aktiviteler için fazla zamanım olmuyor ama zihnimi aktif tutmayı seviyorum. Satranç uzun zamandır hobim ve satrancın güzelliğini seviyorum, kaç kez oynarsanız oynayın her maç farklı oluyor. Ayrıca kendini öğrenmek ve kişisel gelişim hakkında bilgi edinmek önemli, bu yüzden çok kitap okuyorum.