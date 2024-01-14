Karavanda yaşam; hayal mi pişmanlık mı?

Ekonomik tatil denilince ilk akla gelen alternatif olan Karavan yaşam giderek geniş kitlelere yayılıyor. İstanbul'da 6-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Karavan Fuarı'na gösterilen ilgi de bunun göstergesi.

HER BÜTÇEYE UYGUN KARAVAN VAR

Önce cep yakan fiyatlardan başlayalım.

Fuarda, çekme karavanlar 200 bin liradan başlıyor 2 milyona kadar gidiyor. Motor karavanlar ise başlangıç fiyatı 2 milyon lira ve ucu açık.

Bu fiyatlar birçoğumuz için pahalı gelebilir. Merdivenaltı firmalarda veya ikinci el piyasasında çok daha uygun fiyata karavan bulabilmek mümkün. Ancak bir sorunla karşılaştığınızda her zaman karşınızda bir muhatap bulamayabilirsiniz.

Özetle; ikinci elde bütçenize uygun bir karavan mutlaka bulabilirsiniz. Peki sizi yolda bırakır mı? Bu biraz şansınıza kalmış.

PİŞMAN OLAN DA VAR YAŞAM TARZINA DÖNÜŞTÜREN DE

Karavan üreticileri ile sohbet ettiğimde ilginç bir durum ile karşılaştım. Hayatı karavan yapımı ile geçmiş üreticilerin önemli bir bölümü karavan kültürünün bir parçası olmayı düşünmemiş. Neden diye sorduğumda "bana uygun değil" dediler. Size de ilginç gelmedi mi?

Dönelim konumuza. En çok kimler bu işe merak sarıyor derseniz listenin başında yeni emekliler var. Çocuklar da karavan yaşamına bayılıyor. Ev hanımları ise biraz temkinli yaklaşıyor.

Bu kadar büyük bir talep patlamasının olduğu yerde kısa sürede hayal kırıklığına uğrayanların sayısı da hiç de az değil.

Peki bazı insanlar neden karavan hayalinden kısa sürede vazgeçiyor?

Bunun birkaç sebebi var. En başta gelen neden eşlerinin kendileri ile aynı heyecanı yaşamaması. Minimal yaşama sanırım bazı kadınlar biraz daha zor adapte olabiliyor.

Sadece bu değil.

Herkesin hayalinde deniz kenarına park edip dalga sesleri ile uyumak var. Ama gerçekler ne yazık ki karavan dünyasında biraz daha farklı çalışıyor. Birçok tatil beldesine adım attığınız anda kolluk kuvvetleri hemen peşinize düşüyor. Zaten ilçenin girişindeki "Karavan giremez" tabelası sizi hiç de iyi şeylerin beklemediğinin habercisi.

Tatil beldeleri karavancıları kovduğuna göre bu insanlar nereye gidecek? Bunun tek bir cevabı var: Karavan kampları. Onların fiyatları da her geçen gün artıyor. Bu durum sabit gelirli karavan meraklılarının erken pes etmesine neden oluyor.

KARAVANCILAR ÖNYARGILARDAN ŞİKAYETÇİ

Bu işe gönül veren insanların en büyük şikayeti, karavan kültürünü bilmeyen insanların giderek yaygınlaşması. Gittiği yeri kirleten, iç çamaşırlarını dışarı asan, aylarca sahilleri yatay olarak işgal edip yazlık evlerin manzarasını kapatan karavanlardan şikayet çok fazla. Hatta park ettiği yerden aylarca ayrılmayıp domates, salatalık eken karavancılar bile varmış. Bu da şikayetlere neden oluyor ve jandarma, zabıta, polis devreye giriyor. Siz istediğiniz kadar çevrenize karşı saygılı olun önyargıları kıramıyorsunuz. Sonuç olarak kurunun yanında yaş da yanıyor. Sosyal medyada gruplar oluşturan karavancılar bu kültürü insanlara öğretmeye çalışıyorlar ama işleri hiç de kolay değil.

MOTOR KARAVAN MI ÇEKME KARAVAN MI?

Bu soruya denemeden karar vermeniz çok zor. Ama kullanıcılarla konuştum ve şunu anladım. Çekme karavanın kullanması zor. Harekat kabiliyeti de zayıf. Ama park edip arabanızla istediğiniz yere gidebilme özgürlüğünüz var.

Motor karavan biraz daha konforlu. Ancak park ettiğiniz yerde kalmanız gerekiyor. O büyük aracınızla merkezde gezinti yapmanız, alışverişe gitmeniz biraz zor.

SATIN ALMADAN ÖNCE KİRALAYIN

Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım. Ama şuna inanın bir karavan alarak hayatını değiştirenlerin sayısı pişmanlık yaşayanlardan çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Youtube videoları izlemeye ara verin ve harekete geçin. Karavan yaşamını deneyimlemeden sizi uygun mu değil mi bilemezsiniz. Belki de korkularınız yüzünden hayatınıza büyük anlam katacak bu güzel deneyimden hep mahrum kalacaksınız. Satın almak yerine önce kiralayarak bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu küçük deneyim size karavan yaşamı konusunda büyük tecrübeler kazandırabilir. Bir haftalık tecrübe ile tüm sorulara cevap bulabilirsiniz.

10 MADDEDE KARAVAN YAŞAMININ ZORLUKLARI

1-100 metrekare evde yaşamaya alıştıysanız 6 metre uzunluk 2 metre genişliğindeki bir hayat size çok zor gelebilir.

2-Öncelikle bu tatil anlayışına eşinizi ve çocuklarınızı ikna etmeniz gerekiyor. Onlar sıcak bakmıyorsa sizin için de sürdürülebilir değil.

3-Temizlik çok ciddi bir sorun. Kullanım suyunu tedarikli kullanmalısınız. Çamaşır ve bulaşık hiç kolay olmayacak. Tuvaletlerin boşaltımı konusunu da bilmek bile istemezsiniz.

4-Güvenlik konusu da ayrı bir mesele. Issız bir yerde uyumak her babayiğitin harcı değil.

5-Gittiğiniz birçok yerde karavan düşmanı yerel yöneticilerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Gecenin bir yarısı kolluk kuvvetleri tarafından kovulabilirsiniz.

6-Karavan kampları iyi bir alternatif olabilir ama fırsatçı işletmeciler sizin bütçenizi sarsabilir.

7-Elektirik sorununu güneş panelleri ile çözebilirsiniz. Elbette arıza yapmaz ve hava bulutlu olmazsa.

8-İnternet konusunda ise bununla ilgili paketler var.ama ucuz değil. Ayrıca evdeki performansı da beklemeyin.

9-Yüksek ÖTV ödememek için en az 5 yaşında bir aracı karavana dönüştürebilirsiniz. Eğer aracınız hor kullanılmışsa size bakım konusunda büyük zorluklar çıkarabilir.

10-Şehir hayatında hiç görmediğiniz sinekler ve bilumum haşerat sizi karavan hayatında oldukça rahatsız edebilir.

10 MADDEDE KARAVAN TATİLİNİN AVANTAJLARI

1-Size tatil için sınırsız bir hareket özgürlüğü sağlar. İstediğin an istediğiniz rotaya yönünüzü çevirebilirsiniz.

2-Maliyeti düşüktür. Tam zamanlı yaşıyorsanız ev kirası, kredi taksiti, apartman giderleri ve birçok faturadan kurtulursunuz.

3-Sizi inanılmaz geliştirir. Karavanda karşılaştığınız sorunlarla mücadeleniz sizi bambaşka bir insana dönüştürebilir.

4-Yeni insanlar ve yeni hayatlar tanırsınız. Bu sizin hayat tecrübenize büyük katkı sağlar.

5-Çok soğuk ya da çok sıcak bir iklimde yaşamak zorunda değilsiniz. Haritaya bakıp nereye gitmeye karar vermeniz yeterli.

6-Yeni yerler keşfetmek ve gezgin olmak gibi bir yaşam tarzını benimsiyorsanız karavan tam size göre.

7-Şehir yaşamının stresine ve kirli havasına katlanmak zorunda değilsiniz. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için güzel bir alternatif.

8-Minimalist bir yaşam tarzına geçerek gereksiz harcamalardan kurtulursunuz. Bu sayede ekonomik özgürlüğe ilk adımı atmış olursunuz.

9-Yabancı dil sorununuz yoksa yurtdışında seyahat etmeyi çok daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

10-Yeşilin tüm tonları, deniz ve ormanlar yönünden zengin bir ülkede yaşıyoruz. "Ben beton görmekten sıkıldım, bu güzelliklerin tümünü birden görmek istiyorum" diyorsanız macera dolu bir hayat sizi bekliyor.