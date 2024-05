Hâlâ çok güçlüler

Bugün İsrail'de yaşanan katliamın benzeri 1994 yılında Bosna'da yaşanmaktaydı. Bir grup gönüllü sağlıkçı, sağlık hizmetine erişemeyen insanlar için gönüllü olarak harekete geçip bölgeye gittiler. Daha sonra Marmara bölgesinde de büyük yıkım ve can kaybına sebep olan depremde yine insanların yardımına koşan hekimler; 2000 yılında bu işin daha organize olabilmesi için Yeryüzü Doktorları Derneği'ni kurdu. Bugün de tüm dünyanın gözü önünde işlenen insanlık suçlarına karşı yine Filistin'de gönüllü hekimlerle sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyorlar. Biz de derneğin başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ile Gazze'yi ve yardımları konuştuk.İlk olarak Bosna, Kosova savaşları ve 17 Ağustos depreminde harekete geçen bir grup gönüllü sağlıkçı, sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla, Yeryüzü Doktorları'nı kurdu. Yeryüzü Doktorları olarak 300 binden fazla bağışçımızın ve 40 bini aşkın gönüllümüzün desteği ile bugüne kadar 60'dan fazla ülkede yüzlerce proje gerçekleştirdik. Şu an Afganistan, Yemen, Çad, Somali, Bangladeş, Filistin, Suriye ve Türkiye'de olmak üzere toplam sekiz farklı ülkede daimi hizmet veren merkezlerimiz var.Filistin'de 2000'li yıllarda çalışmalarımızagönüllü olarak başladık, psikiyatriçalışanlarına ruhsal travma konusundaileri tanı ve tedavi eğitimleri düzenledik.Yıllar içinde gerekli sağlık ihtiyaçlarınakarşılık vererek çalışmalarımızı sürdürdük.2014'lü yıllarda savaş sonrası acildurum müdahalelerinde bulunarak, sağlıkmerkezlerine tıbbi ve medikal malzemedesteği verdik. Ortopedi,göz, plastik cerrahi, nörolojibranşlarında ameliyatlargerçekleştirdik. 2015 yılındasaldırıların etkisiyle bedenselengel ve uzuv kayıplarının artmasısonucu ihtiyacın giderekçoğalması üzerine Han YunusFizik Tedavi Merkezini devralıpfaaliyete geçirdik. Yüzbinlercekişiye hizmet verirken,imkansızlıklar nedeniyle sağlıkhizmetlerine erişemeyenve saldırıların etkisiyle uzunvadede yatarak ya da evindetedavi görmesi gereken ihtiyaçsahipleri için mobil ekiplerkurduk. Evde fizik tedavi verehabilitasyon, tıbbi yara bakımıve medikal danışmanlık ilepsikolojik destek hizmetlerisunduk.-Yaklaşık 2.3 milyon nüfusun yaşadığı Gazze'de uygulanan ambargolar nedeniyle insani kriz yıllardır devam ediyordu. Bölgede 1 milyon 300 bin kişi ise yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürüyordu.-7 Ekim'den beri saldırılarda 35 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 78 binden fazla kişi yaralandı.-Yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi.-"Güvenli bölge" olduğu edilen Refah kentine sığınanlarla birlikte daha önce 280 bin olan bölge nüfusu, halihazırda beş katından fazla artarak neredeyse 1.5 milyona ulaştı.-Gazze'deki krizden etkilenenlerinin yüzde 73'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.-İsrail'in saldırıları nedeniyle anne, babasından birini ya da ikisini birden kaybeden çocukların sayısı 17 bini aştı.-Gazze'de şu ana kadar 27 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.-Hayatını kaybedenler arasında 364 sağlık çalışanı bulunuyor.- Sağlık yardımları RefahSınır kapısı üzerindenbölgeye ulaştırılıyor. Hazırlananyardım tırları Mısırdevleti tarafından görevlendirilmişMısır Kızılayıve Ulusal Koalisyon adıverilen ekiplerce sınır kapısındangeçiriliyor. Gazzebölgesinde ise İsrail devletitarafından kapsamlı biraramaya tabi tutuluyor. ArdındanFilistin Kızılay'ınateslim edilerek yardımtırları Gazze içine doğrudağıtılıyor.-Sınırdan giren yardımlarçok fazla kontrole tabitutuluyor. Fakat bu kontrollerinardından çıkabileceksonuçlar çok tahmin edilemiyor.Bazen bazı yardımtırlarının hiçbir sebepyokken geri gönderildiğineya da sınırdan geçirilmediğineşahit oluyoruz. Ancakbu durum kuruluşlarıdurdurmuyor. Bir tır içerigiremediyse Refah SınırKapısından tekrar kontrolsırasına giriyor ve içerigirene kadar çalışmalarsürdürülüyor. Çıkardıklarıhiçbir engel yardımlarınkesilmesine engel olmuyor.Oradaki insanlar için gelenyardımların fiziki değerindenziyade manevi kıymetivar. Her bir yardım tırınınFilistin'e ulaşması, "Dünyanınbizden haberi var,bizi yalnız bırakmıyorlar"anlamına geliyor.- Sağlık altyapısını hedef alarak ve insani yardımları sabote ederek psikolojik üstünlüğü kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü hastaneler tedavi merkezidir, umuttur. Özellikle sağlık merkezlerine ulaşması gereken medikal malzemeleri ve halkın ihtiyacı olan temel malzemeleri engelleyerek vicdana sığmayan olayların yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bizim yardım tırlarımızda da zaman zaman detaylı aramaların gerçekleştirildiğine ve sebepsizce yardımların geçişine izin verilmediğine şahit olduk. Fakat aynı malzemeleri bir başka tırın içerisinde Gazze ekibimize ulaştırabildik. Bu uygulamaların insan hayatı üzerinde güç unsuru olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz.Dünyanın her yerinde çalışmalarımızsıulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içerisindeyürütüyoruz. Şu an Gazze için de birçokülkeden bizi destekleyen paydaşlarımız var.Onlar da sahada neler olduğunu yakinen takipediyorlar ve ellerinden geldiğince destek olmayaçalışıyorlar. Tabii farklı coğrafyalardan dadestek gördükçe bizim operasyon kabiliyetimizgenişliyor ve daha çok insana faydalı olabiliyoruz.Bu noktada tüm dünyanın aynı vicdandabuluştuğunu görmek bizlere de güç oluyor.Gönüllü hekimlerimizle pekçok kez Gazze'de görev yaptık;defalarca zorlu ameliyatlara girdik.On binlerce insani tedaviettik şimdiye kadar. Aslındagönüllülerimiz Gazze'de görevyaparken bir yandan da Filistinlihekimlere ders veriyordu.Bizler Yeryüzü Doktorları olarakGazze'deki sağlık altyapısınıdesteklemek, güçlendirmek içinsağlık kongreleri ve çeşitli eğitimlerdüzenledik. Kısa süreligörevlerde bulunan doktorlarımıziçin hep farklı bir yerdeydiGazze. Oradaki insanların dirayeti,yaşama bağlılığı hepimizi hala çoketkiliyor. Daha önceki saldırılarda"Hangi evladımı kurtaracağım?"diyerek feryat eden babanın halineşahit olan bir doktorumuzun üzüntüsüne,bölgeye girdiğinde sağlıkhizmeti vereceği için sınır kapısındaengellenen doktorumuzun hakarayışına tanıklık ettik. Gazze'dehizmet vermiş ve sağlık altyapısınıdesteklemek için mesai harcamıştüm hekimlerimizin ortak düşüncesi7 Ekim'den önce Gazzelilerinher şeye rağmen dirençli ve umutluolduğu yönündeydi. Gazze yıllardırolduğu gibi hala gündemimizde,özellikle son krizden sonra şehrinyeniden inşası için çok çalışmamızve çabalamamız gerekecek.