Ani Köyü’nün kaderini Menderes değiştirdi

Kars'a 43 kilometre uzaklıktaki Ani Köyü sınırları içerisinde yer alan ve her yıl binlerce turisti çeken Ani Ören Yeri'nde bulunan mağaralarda 1958 yılına kadar köyün gariban halkı yaşarken, köy birkaç evden ibaretti. Kars ziyaretinde bu durumdan haberdar edilen dönemin başbakanı Adanan Menderes, bu duruma sinirlenerek vakit geçirmeden köy yerleşim evlerine örnek olabilecek evler yaptırdı. Daha konforlu bir ortam hazırlandı.Eski başbakanlardan Adanan Menderes, olayı öğrendiğinde "Benim vatandaşımın ne eksiği var, hala mağarada yaşıyorlar! Bizden önceki hükümet buna göz yummuş olabilir ancak biz bunu kabul etmiyoruz. Hemen onlar için hiçbir masrafta kaçmadan en iyi evler inşa edilsin, hayvanlar için de ahırlar yapılacak. İhtiyacı olanlara maddi yardım yapılacak" emrini verir. Bunlara bize aktaran köy halkı, kısa zamanda da yeni evlerin yapılıp kendilerine teslim ettiği için dönemin Başbakanı Adnan Menderes'e büyük bir saygı duyuyor. Merhum başbakan Adanan Menderes'in döneminin en iyi devlet adamı olduğunu, mağarada unutulmuş bir nesli medeniyetle buluşturduğunu belirten Ani Köyü Muhtarı Behzat Kara (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Menderes'e benzer icraatları için övgü yağdırdı:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu milletin başına gelen en güzel şeydir. Onun döneminde refah tabana yayıldı. O yüzden Menderes'i de, Erdoğan'ı da severiz. Menderes bizi mağaradan çıkardı, Erdoğan ise köyümüze turist yağdırdı. Her ikisine de minnettarız. Eskiden köyümüz yoktu. Ani harabelerindeki mağaralarda yaşıyorduk. Sonra imkanı olanlar mağaralardan bir bir çıkarak burada Ani köyünü oluşturdu. Karşıda gördüğünüz mağaralarda 1958 senesine kadar bu köyün yarısından fazlası yaşardı. Menderes bu köyde onlar için ev yaptı, maddi yardımda bulundu. İlk kez çocuklar okul yüzü gördü, ilk okula giderek okuma-yazma öğrendi. Menderes büyük bir devlet adamıydı, Allah rahmet etsin. Biz ne yapsak onun hakkını ödeyemeyiz. Onu gibi bir adamı tutup astılar, bu bizim tarihimizde kara bir lekedir" ifadelerini kullandı.Eski Başbakan Adnan Menderes'in köyün garibanlarını sevindirmesinin büyük bir olay olduğunu ve bu yüzden minnettarlığını ifade etmek istediğini belirten Kenan Kara, "Türklerin Anadolu'daki tarihi ilk burada başladı. Sultan Alparslan 16 Ağustos 1064 yılında Kürt komutan Abdulmanul Car ile birlikte Kars'a girdi. Buraları fethetti. Abdulmanul Car Şedadili bir Kürt beyi idi, büyük bir komutandı. Alparslan'ın can yoldaşıydı. Alparslan burada dört gün kaldı bir cami inşaa etti. Sonra da komutan Abdulmanul'ı bırakarak Malazgirt'e gitti. Şu minareli camiyi de o komutan yaptı. Yani Alparslan 1071 Malazgirt Zaferinden önce Kars'ı fethetti. İşte Alparslan bizim için ne ise Menderes de bizim için odur, o bizim sadece eski başbakanımız değil o bizim fahri hemşerimiz, o bizim kalbimizden hiç çıkmadı. Cuntacılar onu astıklarında bizim köyümüz günlerce onun yasını tuttu. O zamanlar köyde sadece bir radyo vardı ve bütün köy halkı kapının önünde ağlayarak radyodaki idam haberini dinledi. Allah onu asanları kahretsin" diye konuştu.Mağarada yaşamın çok çileli olduğunu aktaran 79 yaşındaki Merdan Emir ise çileli günlerini anlattı: "Allah, Adnan Menderes'ten razı olsun. O Kars'a gelip halimizi görene kadar devlet bizim ne halde olduğumuzu, neler yaşadığımızı bilmiyordu. Ya da biliyordu ve ilgilenmiyordu. Sonra Menderes geldi, mağaralardaki o çileli hayatımız son buldu. 28 tane ev yaptı, bizi o evlere yerleştirdi. Babam, annem çok mutlu olmuştu. Adeta bayram yapıyorduk. Kayınpederimin kardeşi vardı bir gün yaşadıkları mağara aniden çöktü içerde beşikte bir bebek vardı, bir yanında kayınpederimin kardeşi, kardeşi öldü. Bebeğe bir şey olmadı. Menderes yardım eli atana kadar bu tür dramlar çok oluyordu." Turistik Doğu Expressi treniyle 7'den 70'e Kars'a gelen herkesin gezip görmek istediği yerlerin başında gelen, kuruluşu milattan öncesine dayanan Ani harabeleri, özellikle yabancı ziyaretçilerinin akınına uğruyor. Ani köyü halkı, kendilerine sahip çıkan merhum Menderes'in hatıratını yarım asırdan fazla bir zamandan beri yaşatıyorlar. Köylüler bunun için de evlerin bulunduğu mahalleye Adnan Menderes Mahallesi ismini vermek istediklerini belirtti.