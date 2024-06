Kılıcıyla ezberleri bozuyor

Röportaj yapacağım kişileri seçerken 'diğerleri'nin peşine düşüyorum. Ötelenenler, yok sayılanlar, sesi kısık çıkanlar ya da sesi kısılmaya çalışılanlar... Sizinle bu hafta buluşturacağım kişi milli eskrim sporcumuz Elke Lale Van Achterberg de öyle bir isim... Hollanda'da yok sayılan, Türkiye sayesinde harika bir spor kariyeri inşaa eden, inatçı bir isim.Babası Türk, annesi Hollandalı Elke Lale, 11 yaşında kız kardeşiyle oynarken ayak parmağından yaralanmasının ardından Hollanda'daki doktorların ihmali sonrası distrofi hastalığına yakalanır. 11 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan Elke Lale, 14 yaşında ağrılarına dayanamadığı için bacağının kesilmesini ister. Hayata küsmeyen, eskrim sporuyla yaşamına devam eden Elke Lale, geçen hafta Brezilya'da yapılan Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Hiçbir soruya sıradan, gelişigüzel yanıt vermedi. Yaşadığı ülkenin ona özensiz davranışlarını açıkça eleştirdi. Umarım onu 2024 Paralimpik Olimpiyatlarında izleyebiliriz.- Kolay kararlar gibi görünmüyor ama sonuçta içinde bulunduğum durumu da düşünürsek karar verirken zorlanmadım. Bacağım kesilmeden önce artık neredeyse hiç dışarı çıkmıyordum. O kadar çok sinir ağrım vardı ki, artık dışarıdayken bacağımı gerektiği gibi kullanamıyordum. Bacağımı artık bacağım gibi hissetmiyordum. Ona "o şey" diyordum. Ampütasyondan sonra ağrının kaybolma olasılığı çok düşüktü, ancak yaşam kalitemin iyileşme şansım yüksekti. "Yarım bacak yarım acıdır" diye düşündüm. Bacağım kesildi, şanslıydım, sinir ağrım ortadan kalktı. Her şeyi yapabiliyordum, bisiklete binmek, kayak yapmak, kaykay yapmak ve buz pateni yapmak gibi... 2021 yılında COVID nedeniyle çok geç kalınmış bir fıtık ameliyatı nedeniyle maalesef artık tekerlekli sandalyeye tamamen bağımlı hale geldim. Ameliyattan sağ "ampüte edilmemiş" bacağım felçli olarak çıktı.- Hollanda bayrağı altında yarışmalarda eskrimyaptım. Antrenman, kamp ve maçlarımın masraflarınıtamamen kendim ödemek zorunda kaldım.Maçlar için milli takım eşofmanını bile ödünç almamaizin verilmedi. Ama Türkiye adına eskrimyapmayı seçmemin nedeni bu değildi. Sharjah'dakiDünya Gençler Şampiyonası'nda, Hollandaadına birçok madalya kazandım ama HollandaEskrim Federasyonu'ndan bir tek yetkili bile benitebrik etmedi. Dünya Gençler Şampiyonası'nda"Hollandalı-Türk" olarak madalya kazandığımiçin Türkiye'deki bütün gazetelerde yer almıştım.Bu kontrast çok harikaydı. Türk halkından büyüksaygı ve takdir görüyordum. Bir nevi şaka olsundiye Türkiye Bendensel ve Engelliler Spor Federasyonu'naTürkiye adına yarışıp yarışamayacağımısordum. Cevap olumluydu;iki ay sonra AvrupaŞampiyonası'ndaTürkiye adınayarıştım ve ilk 10'a girdim.Eğer geçiş yapmasaydımAvrupa Şampiyonası'nabile katılamayacaktım çünkü ilk10'a giremeyeceğim varsayılmıştı.- Aralık 2022'den beri Türkiye Eskrim Federasyonu'nabağlıyım. O dönemde paralimpiksporların neredeyse tamamı Gençlik ve SporBakanlığı tarafından ana federasyonlara devredilmişti.Bana olan ilgiden çok memnunum.Onların desteği olmasaydı, mart ayındakiBüyükler Avrupa Şampiyonası'nda ve geçenhafta sonu Sao Paolo'da düzenlenen BüyüklerDünya Kupası'nda gümüş madalya kazanamazdım.Performansım için önemli olsada bazen antrenörümü ya da masörümüyanıma alamadığım oluyor. Çünkü o aniçin bütçe yeterli olmayabiliyor amafederasyon elinden geleni yapıyor. Paralimpikkadroya dahil olduğum için2024 Olimpiyatlarının tüm elememüsabakalarına katılabildim.Bütçe elverirse kendi antrenörümve/veya federasyondanbir masör bana eşlik ediyor.Yurt dışındaki veTürkiye'deki kamplarınagitmem içinbana her türlüfırsat verildi.-Türkiye'de eskrim sporunun yükselişini nasıl görüyorsunuz?- Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez hem kadın hem erkek eskrimde temsil edilecek olması harika! Takım arkadaşım Hakan Akkaya'nın Paralimpik Oyunları'na doğrudan katılma hakkı da neredeyse kesin. Benim de üç yarışmadan kazandığım iki gümüş madalyayla Olimpiyatlara davet alma şansım var. Bu harika olur. Son yıllarda Türkiye'nin büyük turnuvalarda kazandığı madalyalar ağırlıklı olarak kılıç eskrimcileri tarafından kazanılıyordu. Son dönemde ise büyük turnuvalarda da epe ve flörede madalyaların kazanılıyor olması büyük bir ilerlemedir. Sporcuya inanırsanız değer verirseniz başarı kendiliğinden geliyor.- Özel bir Türkçe kelime yok ama Türkçe-Almanca karışık bir kelime var. Türk dedem Hollandaca bilmiyordu, sadece Türkçe ve Almanca konuşuyordu. Bana her zaman "Schatze Bu" derdi. Almanca'da Schatz tatlım, Türkçe'de Bu di anlamına geliyor. Yani aslında bana Bu Tatlım derdi. Bu kelime benim için çok özel ve onu SchatzeBu olarak koluma dövme yaptırdım.- Bu harikaydı. Büyük turnuvalardaki ilk ve şu an için tek altın madalyam. Ama özellikle geçen hafta sonu Sao Paolo'da kazandığım gümüş madalya bana altın gibi geliyor! Rakiplerim çok zordu. Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcu ve ardından Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Çinlilerle art arda yarıştım. Gümüş madalyayı, Dünya Kupalarında birden fazla madalya kazanan sporcuları yenerek kazandım. Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazandığımda madalya kazanabileceğimi biliyorum. Artık bunu yapabileceğimi gösterdim!- Hollanda'da toplu taşıma tekerlekli sandalye kullananlar için gerçekten kötü. Otobüsler tekerlekli sandalye erişimine uygun, ancak yaşadığım Amsterdam'da otobüs şoförleri çoğu zaman benim için durmuyor. Trenlerde asansörler çoğu zaman çalışmıyor. Ve eğer trenle seyahat etmek istersem, seyahatimi üç saat önceden belirtmem gerekiyor, aksi takdirde yardım sağlanmıyor ve seyahat edemiyorum. Bu gerçekten Türkiye'de çok daha iyi organize edilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Arifiye'ye hızlı trenle tek başıma sorunsuz bir yolculuk yaptım. Haber verilmeden sizi karşılıyor ve yardım ediyorlar.- Elke çok tatlı, sosyal ve arkadaş canlısı, son derece azimli bir insan. Ondan çok şey öğrendim. Başına gelenlerden dolayı oturup üzülmek yerine, kendine enerji ve keyif veren şeylere odaklanmaya devam etti. Elke için bu eskrimdi. Elke, Paris 2024 kota maçlarda fiziki değişimlerden dolayı eskrimde çok zor bir dönemden geçti ve esas ters kategoride yarışmalara katıldı. Bu çok zordu ama yaşadığı bütün zorluklara rağmen devam etti. Bu muazzam azmin ve güçlü iradenin artık madalya kazanmaya dönüşmesi harika!"Türk epe ve flöre eskrimcileriyle birlikte İzmir'de bir kampa katılmama izin verildi. En iyi Türk eskrimcilerle antrenman yapmak benim için çok özeldi. Benimle müsabaka yaptıklarında tekerlekli sandalyeye oturanlar da oldu. Hollanda'da birkaç kez Hollanda takımıyla antrenman yapmayı denedim ama buna izin verilmedi. Türkiye'de eskrimcilerin tekerlekli sandalyede oturup benimle birlikte eskrim yapması bir gelenektir, sıraya giriyorlar. O zaman kendinizi gerçekten onlardan biri gibi hissediyorsunuz. Kulübe ve federasyona dahil oluyorsunuz."- Model ajansımı kurdum çünkü bence medyada engelliler temsil edilmiyor. Hollanda'da insanların yüzde 10'u engelli ama bu yüzde 10, reklamlarda, televizyonlarda ve dergilerde aynı oranda temsil edilmiyor. Kapsayıcı modelleme ajansımla bunu değiştirmek istiyorum. Modellik ajansım sadece engelli modelleri değil, her türlü modele "çalışmak için" olanak sağlıyor. Toplumun gerçek yansıması... Ve evet aynı anda bütün modellerin aynı parayı kazanmasını hedefliyorum.