Tünel bulamadılar ama toplu mezar vardı

Siyonist İsrail, dünyanın gözü önünde Filistinlere yönelik sistematik bir soykırım gerçekleştiriyor. Kundaktaki bebekleri bile acımasızca katleden İsrail yönetimi, demokrasi ve insan hakları adına ne varsa ayaklar altına alıyor. Başta ABD olmak üzere, modern dünyanın beşiği olarak nitelendirilen Batılı ülkeler ise söz konusu soykırım karşısında üç maymunu oynuyor. SABAH Pazar ekibi, Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi, yıkılmadan önce orada doktorluk yapan ve zulmün bir numaralı tanıklarından olan Doktor Fadya Malhis ile konuştu. Oğlu gelini ve torunlarıyla Gazze'den Türkiye'ye gelen Doktor Malhis, masum Gazze halkı üzerinde estirilen siyonist terörü anlattı.Malhis, "Gazze'de kıtlık hüküm sürüyor. Hiçbir şey yok. Temel insani gıdalara ulaşılamıyor. Sağlık sistemi devre dışı. Batı insan hakları konusunda sınıfta kaldı. Avrupa ülkelerinin evrensel insan hakları söylemleri Gazze ile birlikte toprağa girdi. İsrail vuruyor ama dünya seyrediyor. Arap ülkeleri gerekli desteği göstermedi. Zulme karşı en sert tepki hep Erdoğan'dan geldi. Bu nedenledir ki Gazze halkı Erdoğan'ı çok seviyor ve sayıyor. O bizim umudumuz" dedi.7 Ekim'den bu yana Gazze, İsrail eliyle adeta cehennemi yaşıyor. Hiçbir ayrım gözetmeyen siyonist İsrail yönetimi, milyonlarca insanın üzerine adeta ölüm yağdırıyor. Küçücük bir kara parçasına orantısız bir güçle saldıran İsrail, sözde güvenli bölge olarak belirttikleri lokalizasyonları bile bombalıyor. Son olarak Refah'taki çadır kenti de bombalayan İsrail, ABD'den aldığı güç ve Batı dünyasının sessizliği nedeniyle, zulmünü her geçen gün artırıyor.Fadya Malhis, İsrail tarafından bombalanan Şifa Hastanesi'nde tedavi gören yoğun bakım ünitesindeki yeni doğan bebeklerin yaşadığı dramı tüm dünyaya duyuran isim olmasıyla biliniyor. Gazze'nin en büyük hastanelerinden biri olan Şifa Hastanesi, 'altında tünel var' bahanesiyle İsrail askerlerince yerle bir edildiği için görevini yapmayan onlarca Filistinli doktordan sadece biri. İsrail vahşetini cesurca dünya kamuoyuna aktardığı için de, siyonistler tarafından hedef alınmış bir isim. Mısır sınırındaki Refah kapısına ulaşmak için yürüdükleri 10 kilometrelik yolda İsrail askerleri defalarca kendilerine ateş açmış. Zorlu bir mücadelenin ardından önce Mısır'a daha sonra da Türkiye'ye gelmişler.Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığına değinen Doktor Malhis, "Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi yok edildi. Sağlık sistemini bitirdiler. Zor da olsa yaralıları tedavi etmeye çalışıyorduk. İmkansızlıklara rağmen mücadele ediyorduk. Tünel var yalanını ortaya attılar. Fakat yıkmalarına rağmen bir şey bulamadılar. Amaçları yaralıları tedavi etmemizi engellemekti. Batı medyası da buna çanak tuttu. Tünel bulamadılar ama toplu mezarlar vardı. İnsanlar canlı canlı gömüldü. Birçok doktor arkadaşımız şehadet şerbetini yudumladı. Aile yakınlarıma işkence edildi. Birçok aile ferdimiz halen tutuklu" dedi.Gazze'de kıtlığın ve yokluğun hüküm sürdüğünü kaydeden Malhis, "Yüzbinlerce insan hurma ve su ile yaşamaya çalışıyor. Yağmur suyu içtik. Halen içiliyor. Benim evim, arabam, bütün varlığım gitti. Ama sabrettik. Allah'a güveniyoruz. Sadece ben değil, bütün Gazzelilerin her şeyi gitti. Fakat hepsi Allah'a tevekkül ediyor. Yokluğa rağmen cesurca mücadele eden kahraman Filistin halkı bunun bir imtihan olduğunu düşünüyor " diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de çok sevildiğini vurgulayan Malhis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de seviliyor. O bizim Filistinlilerin tek umudu. Bu zulme en yüksek perdeden tepki gösteren tek Müslüman lider. Diğerleri çok cılız tepkiler veriyor. Eğer sadece İslam ülkelerinin liderleri Erdoğan'ın verdiği tepki kadar bir tavır ortaya koysalardı bunlar yaşanmazdı. O nedenle Gazze'de herkes Erdoğan'ı seviyor ve sayıyor. Erdoğan'ın sesine ses verselerdi, biraz omuz verselerdi, az bir tavır koysalardı bugün durum başka olabilirdi. Mazlum milletler nasıl ki Erdoğan'a güveniyor biz de o nispette Erdoğan'a güveniyoruz" dedi.Gazze'nin sadece Filistinlilerin sorunu olmadığını kaydeden Malhis, "Gazze'de yaşanan ve eşi benzeri tarihte az görülmüş soykırım bütün insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. Bir halk kendi kadim topraklarından barbar yöntemlerle sürülmek istenmektedir. Güvenli bölge dedikleri yerleri bile bombalamaktadırlar. Sonra da yüzsüzce yanlış oldu diyebiliyorlar. Sağlık sistemini çökertmek, temel gıdayı engellemek hangi savaşın kanunda var. Gazze halkı suya bile ulaşamıyor. Ona rağmen onurlu direnişlerini sürdürüyor. Bizler de bütün imansızlıklara rağmen, 'hastaneyi boşaltın, vuracağız' tehditlerine rağmen bir an bile taviz vermeden mücadele ettik. En sonunda Gazze'nin en büyük sağlık kompleksini yerle bir ettiler" şeklinde konuştu.Batı'nı demokrasi ve insan hakları sözlerinin kocaman bir yalan olduğunu vurgulayan Malhis, "Hastanelerde enerji bulamadık. İlaç bulamadık. Canlı ameliyatlar yaptık. Yenidoğan bebekler öldü. Batı medyası bunları İsrail lehine değiştirerek servis etti. Zulmü adeta perdeledi. Batı'nın evrensel insan hakları söylemleri Gazze halkıyla birlikte toprağa girdi. Kocaman bir yalan olduğu anlaşıldı.