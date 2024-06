Hayalim 2028 Olimpiyatları’nda ülkemi temsil etmek

Ajanslara bir haber düşer; Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Selin Hürmeriç, figür kategorisinde altın madalya kazanır. Henüz 14 yaşındaki Selin, 23 ülkeden 187 sporcunun arasında figür kategorisinde en yüksek puanı toplayarak zirvede yer alır. Artistik yüzmede Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk sporcusu olur. Son dönemde farklı branşlarda böyle başarılar gelmesi, spor kültürünün tabana yayıldığının göstergesi. Yani son dönem anne babaları, çocuklarına ne istediğini sorarak yol alıyor. Bir sporu severek yapan bir çocuğun başarılı olması da şaşırtıcı olmuyor. Hemen Selin'e ulaşmak istiyorum. Annesi Prof. Dr. Pelin Hürmeriç, ilgimizden memnun ama Selin'in antrenman düzeninin bozulmasını istemiyor. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Hanım'la Selin'in eviyle antrenman salonu arasındaki bir saat için buluşuyoruz. İstanbul'un sıcaklık rekorlarını zorladığı bir günde, artistik yüzmeden bahsederken yüzü parıldayan Selin ve annesi Pelin Hanım'ın mükemmel bir anne kız ilişkisine şahitlik ediyoruz. Şimdi söz onlarda...Ablam yüzme takımındaydı.O antrenman yaparken aynı havuzda su balesi yapan ablaları izlemek çok hoşuma gitmişti. Artistik yüzme sporuna Fenerbahçe kulübünde adım attım. Spora jimnastikle başladım. Ben başladığım dönemi pek hatırlamıyorum, annem daha iyi bilir.İki buçuk yaşında yüzmeyi öğrendi.Dört yaşında artistik yüzme sporuna başladığında antrenörü Anna Vantorina Şahbaz idi. Hocamız oradan ayrıldıktan sonra hep onunla birlikte hareket ettik. Şu an Selin'in iki antrenörü var. Biri Anabilim Spor Kulübü Baş Antrenörü Şahbaz, diğeri de hem kulüp hem Milli Takım Antrenörü olan Öykü Halis. Milli Takım Baş Antrenörü Laçin Kökçay, Milli Takım Kara Antrenörü Tuğçe Sarıtepe Akbaş ve kulüp antrenörlerimizden Tuğçe Tanış Erdem de Selin'e hep destek oldular.Artistik yüzme sporunu başladığım ilk günden beri çok sevdim. Annemle televizyondan artistik yüzme yarışmalarını izliyordum. Anneme "Bir gün ben de su balesi yapmak istiyorum" diyordum ve sonuçta bu alana yöneldim.Artistik yüzme küçük yaşından itibaren Selin için bir tutku haline gelmişti. Bize yaptığı hareketlerin videoları izletiyordu. Yüzmeyi de çok sevdiği için yüzme branşındaki yarışlara da katılmaya başladı, dereceler elde etti. Artistik yüzme branşında milli takım sporcusu olma yaşı geldiğinde yüzme yarışlarını bırakarak artistik yüzme antrenmanlarına ağırlık verdi. Bu, tamamen kendi tercihiydi. Selin'in dört yaşından beri gitmediği, kaçırdığı antrenman sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Doğum gününde bile antrenmanını aksatmaz.- Anladığım kadarıyla ailen sana sevdiğin bu spor dalında yarışman için her türlü desteği veriyor. Sporcu anne babalarına ne tavsiye edersin?- S.H.: Öncelikle baskı yapmasınlar. Sonra da çocuklarına güvensinler. Başarılı olamayınca kızmasınlar, belki o spor branşını sevmiyor, keyif almıyor. Ya da artık başka bir şeye ilgi duyuyor. Hatta ne istediğini bilmiyor da olabilir. Bence tüm anne babalar, çocuklarını dinlesin.- S.H.: Sabah 07.20'de annem beni uyandırır. Antrenmanım çok geç bitmediyse hemen kalkarım. Kahvaltıda omlet ya da yumurta yerim, süt içerim. Muz hiç sevmem. Sonra okula giderim. Okul çıkışı eve gelip antrenman için hazırlıklara başlarım. 17'de antrenmana giderim. Takım çalışması 21.30'da biter ama milli takım antrenmanı ise saat 22.30 hatta 23.00'a kadar devam eder. Sonra eve geliyorum.- Selin Hürmeriç: Bu süreçte sen de çok yoruldun mu benim gibi?- Pelin Hürmeriç: Hayır, senin yanında olmaktan çok mutluyum. Emeğinin karşılığını alman da hepimizi çok mutlu etti.- Pelin Hürmeriç: Sıra bende... 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?- Selin Hürmeriç: Kaç yaşında oluyorum, hımm 24... 2028 Olimpiyatlarına katılabilirsem, 2032'deki olimpiyatlarda kürsüye çıkmayı hedeflerim.- Pelin Hürmeriç: Ben bir soru daha soracağım. Çok yoruldun mu?- Selin Hürmeriç: (Gülerek) Evet ama severek yaptığım için mutluyum.Tek bir başarısı yoktu sanırım o gün...- P.H.: O yarışmada Selin hem Avrupa Şampiyonu hem de Akdeniz ülkeleri arasında şampiyon olarak ülkemize iki altın madalya kazandırdı ve milli marşımızın Atina'da iki defa okunmasını sağladı. Aynı yarışmada solo kategorisinde yarışarak finale kaldı ve yine ülke tarihinde ilk defa Avrupa beşincisi oldu. Takım arkadaşları ile yarıştığı serbest kombinasyonda da sekizinci oldular.- S.H.: Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için antrenörlerimle günde 6 saat antrenman yaptım. Şampiyonada altın madalya aldığım için çok mutlu oldum.Bundan sonra katıldığım tüm uluslararası yarışmalarda madalya kazanmayı ve 2028 Olimpiyatları'na katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Ama önce seneye Dünya Gençler Şampiyonası var. İlk hedefim orada madalya almak.- S. H.: Şu an Anabilim Spor Kulübü'nde spor kariyerime devam ediyorum. İstek Barış Ortaokulu'nda okuyordum, artık mezun oldum. Daha çok spor antrenmanlarıma zaman ayırıyorum. LGS'ye girdim, fena geçmedi diyebilirim.- S. H.: En çok Instagram ve YouTube'ta zaman geçiriyorum. Ama asla uykumu geciktirmem.- S. H.: Makarnayı, böreği çok severim. Sütlü çikolatayı severim. Tatil günlerimde kurabiye yapmayı severim. Annemin lazanyasının yeri de başkadır.