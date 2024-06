Renkleri aşan adam: Mauro

Mauro İcardi'nin Paris Saint Germain'de kiralık oynadığı ilk sezonunda (2019-2020) katıldıkları Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden biri de Galatasaray idi. Paris'te beş yiyen Cimbom, evinde 1-0 kaybetti. Altı golün birini atan, birinin de asistini yapan Arjantinli için sarı-kırmızılılar "Kin tutmadık, not tuttuk" dediler. Bu acı gollerin ardından İcardi'nin yolu 2022-2023 sezonu başladıktan sonra Galatasaray ile kesişti. Kısa sürede etkisi sahadan çıkıp önce okullara yayıldı. Çocuklar onun gibi saçlarını sarıya boyamaya başladı. Anne babalar şaşırmıştı. Öğrenciler onunla özdeşleşen şarkıyla teneffüse çıktı, başka takımları tutan çocuklarla hep birlikte dans edildi. Büyüklere örnek olacak videolar izledik. Belki de İcardi'nin farkında olmadan başardığı bu yan yana gelebilmenin sırrı neydi, iki iletişim bilimi akademisyeniyle konuştuk. Bu arada başkanla sorun yaşayıp istifa eden Erden Timur'a sosyal medyadan veda eden tek futbolcunun da İcardi olduğunu not düşelim.- Türkiye'de futbolun büyük bir önemi var ve Galatasaray gibi büyük bir takımın oyuncusu olan Icardi, çocukların gözünde bir kahraman haline gelebiliyor.Elde ettiği sportif başarıları, çocukların da hayallerini gerçekleştirebileceğine dair bir motivasyon kaynağı olabilir. Günümüzün popüler terminolojisiyle futbola ilgi duyan küçükleri ve gençleri sporcu olmak açısından "influence" ediyor diyebiliriz. Icardi bireysel bir ikonik marka olarak konumlandırılmakta ve çocukların Icardi markasıyla "kendini ifade etme"leri sağlanmaktadır.Yani bir idol niteliğindedir.- Bunu başarılı bir marka ittifakı, marka iş birliği stratejisiyle açıklayabiliriz. Icardi'nin ve eşi Wanda Nara'nın sosyal medyada aktif olmaları, onların Türkiye'deki popülerliklerini artırdı. Paylaştıkları fotoğraf ve videolar, Türk taraftarlarının ilgisini çekti ve onları kendilerine daha yakın hissettirdi. Sosyal medyanın viral gücünün yanısıra spor basını da, Icardi'nin transferi ve performansı hakkında sıkça haber yaptı. Bu da adının ve yüzünün geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kişisel marka kimliği öğeleri açısından bakıldığında, Icardi'nin karizmatik kişiliği ve saha içindeki liderliği, onu taraftarlar arasında sevilen bir figür haline getirdi. Saha dışında da sempatik ve pozitif bir imaj çizmesi, taraftarların ve hatta diğer takım taraftarlarının bile ona olan sevgisini pekiştirdiği öne sürülebilir.- Icardi'nin diğer takımların taraftarları tarafından da sevilmesinin birkaç önemli nedeni olabilir. Pozitif kişilik yapısı ile sahada ve saha dışındaki davranışları, çocukların ve gençlerin ona olan hayranlığını, sevgisini artırabilir. Nasıl ki markalar sundukları ürün ve hizmet kaliteleri ile tüketicilerin tercih nedeni oluyorsa; İcardi de sahip olduğu futbol yetenekleri ve sahadaki performansı ile geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.Futbol, taraftarları birleştiren evrensel bir dildir. Diğer takımların taraftarları da oynadığı kaliteli futbol için İcardi'ye saygı duyuyor ve onun oyununu izlemekten keyif alıyor diyebiliriz.- Simge'nin şarkının telif haklarını Galatasaray'a bırakması spor ve sanatın birleştirici gücünü de ortaya koymaktadır. Bireysel bir sanatçı markası olarak da Simge, bir Beşiktaş taraftarı olmasına rağmen, Icardi'nin futbol yeteneklerine ve performansına hayranlık duyabilir. Başarılı bir sporcuyu takdir etmek ve ona destek olmak, sporun ve sanatın evrensel değerlerine uygun bir davranıştır. Bu "tarafsız saygı" olarak da adlandırılabilir.- Diğer takımların taraftarı olan çocukların Icardi'nin yanına gelmesi aslında futbol rekabetinin sahada kaldığının, önemli olanın her şeyin ötesinde bir dostluk ve iyi niyet mesajı olarak değerlendirilebilir.- Markalaşma çalışmalarında özdeşleşme aracı olarak yıldız oyuncu sıkça kullanılan bir uygulamadır.Takımlar taraftarlarını markaya bağlamak için yıldız oyuncunun gücünden faydalanırlar. Yıllar içerisinde birçok takım ve kulüp bu stratejiyi uygulamıştır ve örnekleri de boldur. Özellikle çocukların takıma bağlanmalarını hızlandıran ve rol model olarak gördükleri bir sporcunun varlığı önemlidir. Icardi örneği de bu trendin devamı aslında. Farklı sporlar, farklı takımlar ve farklı ülkelerde bu isimler değişebiliyor ama etki aynı kalıyor. Yıldızlaştırılan oyuncunun rol model ve özdeşleştirme örneği.- Takımın başarısı ile de doğru orantıda aslında yıldızlaşma gücü var ortada. Takımın da iletişim çabalarında öne çıkartılması, takımda yıldızlaşması ve buna bağlı olarak da örnek alınması süreci Türkiye'de geliştiği için baskın olarak bizim ülkemizde bu gücü yakalıyor Icardi.- Örnek bir sporcu kimliğinin baskın hale gelmesi, takımdan bağımsız olarak rol model olması aslında yaşadığımız. Forma renklerini görmezden gelip, Icardi'nin sporcu kimliği ile örnek olması. Bu tip durumlarda özellikle sporcunun olumlu hal, tavır, yaşam biçimi, sportif performansı ve kişiliği ile rol model yani örnek haline gelmesi de söz konusu. Önemli olan bir kimliğin sürekliliği ve Icardi'nin de uzun süredir koruduğu bu duruş söz konusu. Bu tip sporcular zaten parmakla sayılacak kadar az çıkıyor ve takımı ne olursa olsun güçlü farklı özellikleri ile etkili olabiliyorlar.