Babalık devredilmez çocuklarınızla doya doya vakit geçirin

Bugün babalar günü... Kimimiz babasıyla doyasıya vakit geçirecek bugün, kimimiz hediyesini alıp çoktan kapısına dayandı bile... Arasında mesafeler olanımız da var elinde çiçeği hüzünle mezarlık yolunu tutanımız da... Nerede olurlarsa olsunlar, hayata açılan kapımız babalarımız; başımız sıkıştığında yanına koştuğumuz, aklımız karıştığında akıl danıştığımız, sırtımızı dayadığımız, güç aldığımız... Nesil nesil de değişiyor babalar, her erkek babasını rol model alsa da eleştirdiği taraflarını törpüleyerek başka bir baba olmaya çalışıyor çocuğuna... "Sevgisini göstermezdi babam, hiç sarılıp öpmedi beni" diyenler çocuğuyla en yakın ilişkiyi kurmaya çalışıyor. "Babamı göremezdik, hep kahvede vakit geçirirdi" diyenler daha çok zaman ayırmaya çalışıyor evladına... Neyi eksik hissettiysek onu tamamlamaya çalışıyoruz. Peki, bu bizi nereye götürüyor? Eksiği tamamlarken başka taraftan eksiliyor muyuz acaba? Ya da zamanla babamıza mı benziyoruz? Kız çocukları ile nasıl bir ilişki kurmalı babalar? Ya da oğullarına nasıl bir rol model olmalı? Bu soruların peşinden koştuk ve kendisi de bir baba olan Klinik psikolog Mehmet Teber ile Babalar Günü'ne özel bir röportaj yaptık. Bu satırları okuyan tüm babalar, gününüz kutlu olsun.- Erkek ve kadın birbirinin tamamlayıcısıdır.Kız çocukları hayatta ihtiyaç duydukları kapsanmayı,gücü, güveni babada bulurlar. Sırtını yaslayacakgüçlü bir baba onlara bu hayatın zorlukları ve karmaşasıkarşısında güven verir öncelikle. Aynı zamandababa ile kurulan sağlıklı ilişkisi yeri geldiğinde diğererkeklerle kuracağı romantik ilişkiler için aşı görevinigörür. Babadan görülmeyen ilgi ve sevgi diğer erkeklerearanabilir mesela. Ya da tam tersi olarak gidip bilinçdışı şekildeolumsuz yönleri ile kendi babasına benzeyen bir erkeğihayatına alabilirler. Babaya duyulan öfke romantik ilişkideolduğu erkekten de çıkarılabilir.Sağlıklı baba-kız ilişkisinde öncelikle birlikte eğlenebilmebecerisi yatar. Bu küçükken oyunlarla, büyüdükçe ortak spor,gezme gibi etkinliklerle olur. Açık iletişim bu ilişkinin diğerdinamiğidir. Zorlukları paylaşabilmek, çocuğa "Her türlüzor koşulda seni anlamak için elimden geleni yapacağım"mesajını vermek, her zaman kollarımızı açık tutmak dadiğer dinamikler olabilir.- Erkek çocukları, sağlıklı bir gelişim için gerekli olaneril enerjiyi babadan alırlar. Günümüz erkek çocuklarıçoğu vaktini kadınlarla geçiriyor. Okul öncesinde anne,öğretmen hep kadın. Babalar uzun vakitlerde çalışıyor ve budurum ihtiyaç duydukları erkeksiliğin onlara aktarımına engeloluyor. Bunun yanında erkek çocuklar nasıl bir erkek eş ve babaolacaklarına kendi babalarına bakarak karar veriyorlar. Baba onlariçin bir özdeşim figürü, bir rol model. Öfkelenince, sevinince, üzülüncene yapacaklarını babalarından örnekliyorlar. Yok olan baba aynı zamanda yok olan rolmodel ve bir boşluk demek. Sağlıklı baba oğul ilişkisinde oyun var, birlikte güç ve mücadeleiçeren etkinlikler var, babanın iş ve arkadaş ortamına tanıklık etmek var.- '- Sevgi, bitkiye verilen su gibi. Bir nesil susuz büyüdü. İçlerinde çöller, kurumuş dallar, solmuş yapraklar ve su bekleyen çiçekler var. İnsanın almadığını vermesi çok zor. Bu nedenle sevgi alamayan babalar, sevgi ve ilgi verirken zorlanabilirler. Ama görüyorum ki herkes kendince devraldığı babalığı ileri taşımaya çalışıyor. Bu beni mutlu ediyor. Çocuklar daha sağlıklı büyüyor. Ama geçmişte var olan günümüzde eksik olan şey ise sınırlar. Eskiden sevgi yoktu, sınır çoktu. Geçmişin babaları sevgiyi gösteremezdi ama net sınırlar koyardı. Bir otoriteydi. Günümüz babalarında sevgi çok, sınır neredeyse yok. Eksik sınırlar çocukların savrulmasına ve kaybolmasına neden olur. Burada dengeyi bulmamız gerekiyor.Mehmet Teber- Bir baba çocuğu için pek çok şey yapabilir ama aklında kalacak olan ya çok uç deneyimler ya da rutinlerdir. Bu nedenle baba-oğul, baba-kız günü adı altında basit de olsa rutinler oluşturmak çok önemli. Birlikte sinema izlemek, aynı gün aynı saatlerde bir pastaneye gidip tatlı yemek, bir akşam bir kutu oyunu birlikte oynamak, senede bir özel bir yeri ziyaret etmek gibi. Yıllık, aylık ya da haftalık rutinler köşe taşı gibi çocuğun zihnine kazınır.- Günümüz dünyasında,yoğun iş stresi, uzun mesai saatlerive trafik babaları çok yoruyor.Dinlenme zamanları çok az, bunubiliyorum. Bir yandan bu ihtiyacıgörüyorum ama öteyandan da çocuklarınbaşka babasının olmadığıve babalığın devredilemeyeceğihatırlatmak istiyorum.Çocuklarının iyiliğiiçin çabalayan tüm babalarıngününü de tebrik ederim.