Emekli olmuyorum daha çok çalışacağım

Portre yazmayı da, her gün ismini duyduğumuz ancak hayatını derinlemesine bilmediğimiz bir ismin geçmişini araştırıp hakkında bir şeyler öğrenmeyi de gazeteciliğe başladığım ilk günlerden beri çok severim... Rihanna'yı da daha doğrusu onun moda dünyasına yönelik çarpıcı duruşunu ve popülaritesini de 2019 yılında bir yazımda kaleme almışım... O zaman ünlü şarkıcı hakkında şöyle yazmışım: "Son yıllarda moda dünyasının bir kraliçesi varsa o kesinlikle Rihanna... 2005 yılında Pon de Replay isimli şarkıyla henüz 17 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Robyn Rihanna Fenty, 2020 yılından bu yana tek bir albüm yapmadı. Ancak bu yılın ilk 6 ayında 1 milyondan fazla albüm satarak tarihe geçti... 1988 doğumlu Rihanna böylece müzik dünyasındaki başarısıyla hayatımıza girmesine rağmen sahip olduğu popülaritesiyle ve mükemmel marka yönetimiyle ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu dosta düşmana göstermiş oldu.Forbes verilerine göre, 1.4 milyar dolarlık bir servete sahip olan iki çocuk annesi Rihanna attığı her adımla, söylediği her sözle ve çıkardığı her ürünle dünya çapında inanılmaz geniş bir kitleye ulaşmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde üzerinde "Ben emekliyim" yazan bir tişörtle fotoğraflanan Rihanna bu tişörtün bir anda sosyal medyada büyük yankı uyandırması üzerine, "Tişörtün üzerinde bir tek cümle yok. Ama herkes o emeklilik lafına takılmış. Bir daha asla yeni bir albüm olmayacağından endişe ettiler belli ki... Oysa daha fazla albüm yapmayı planlıyorum. Hatta uzun zamandır bir albüm üzerinde de çalışıyorum. Doğru her zamankinden uzun sürdü bu çalışma... Çok fazla şarkı var elimde... Bu şarkılar son birkaç yıl içinde hayatımın farklı noktalarına dokunduğu için albüm için ayırdım onları. Ama şimdi tekrar tekrar bakacağım. Çünkü her seferinde bambaşka şeyler hissediyorum. O yüzden bana biraz daha zaman vermelisiniz" yorumunda bulundu. Biz yepyeni bir albüm için heyecan yaşarken haydi gelin birlikte yeniden bakalım Rihanna'nın nasıl da hayatımıza damga vurduğuna...2005 ve 2006 yıllarında arka arkaya piyasaya çıkardığı Music of the Sun ve A Girl Like Me isimli albümleriyle uzun yıllardır hayatımızda... Düşünsenize 17 yaşından itibaren isminden, hem de dünya çapında söz edilen bir kadın Rihanna... Barbados'ta üç odalı bir bungalovda hayatının ilk yıllarını geçiren biri için şu an içinde bulunduğu dünya da, ulaştığı şöhret de inanılmayacak bir büyüklükte olsa gerek...Muhasebeci bir babanın ve depo görevlisi bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Rihanna alkol ve uyuşturucu sorunları yaşanan bir evde ilk gençlik yıllarını geçirdi. Kavga, gürültü ve tartışmaların eksik olmadığı eve huzur, anne ve babasının boşanmasıyla geldi. O günleri şarkı söyleyerek atlattı.2003 yılında tanıştığı ABD'li müzik yapımcısı Evan Rogers'ın dikkatini çeken ve iki yıl sonra yapımcının ailesinin yanına taşınan Rihanna ilk andan itibaren şöhret için doğduğunu ortaya koydu. Aynı yıl Def Jam yapım şirketinin CEO'su Jay-Z ile tanışmasıysa müzik kariyerine en güçlü destekle başlamasını sağladı. Her kariyer adımını o işi en iyi bilen ve en güçlü olanlarla atması onun en büyük başarı sırrı. Rihanna'nın bu noktaya gelirken ki en büyük ilham kaynağı ise Madonna. "Ben siyahi Madonna olmak istiyorum. Onun gibi şekil değiştirmek, tazelenmek, yenilenmek..." diyen Rihanna tüm kariyeri boyunca bunu yapmayı başardı.Rihanna'nın hayran kitlesi tüm ünlülerinkinden çok daha sadık. Yapılan bir araştırmaya göre bir Rihanna hayranının onun çıkardığı ürünlerden herhangi birini satın alması diğer ünlülerin hayranlarının satın alma oranından 3.7 kat fazla.Rihanna LVMH grubuyla iş birliğine adım attı. Daha önceki yıllarda Dior ve Manolo Blahnik ile de koleksiyonlar hazırladı. Ancak çoğunlukla kaliteli, ünlülerin de alışveriş yaptığı ancak daha uygun fiyatlı markalarla işbirliği yapmayı tercihe diyor. River Island ve Puma bunun en büyük göstergesi.Rihanna'nın 2015 yılında kendi soyadıyla piyasaya çıkardığı Fenty X Puma isimli koleksiyona ait tüm parçalar sadece 35 dakikada tamamen satıldı.Rihanna'nın Techstyle Fashion Group ile işbirliğinden doğan Savage X Fenty isimli koleksiyon da büyük başarı yakaladı. Rihanna hayranları ürünlerin satışa çıkmasından saatler önce markanın butiklerinin önünde sıra oldu. Kapılar açıldıktan kısa süre sonra da tüm ürünler satıldı.Fenty Beauty isimli güzellik markası 2017 yılının eylül ayında satışlara başladı. Ve marka ilk ayında 72 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan marka için Rihanna hayranları ayda 438 dolar harcıyor.