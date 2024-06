Keşke hepimiz bir arada kalsak

Musıki Eğitim Vakfı kurucusu Fikret Erkaya ile Yed-i Sevda Konseri için bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşuyoruz. Uzun yıllar sonra sahneye çıkmasına dakikalar kala, hem de AKM kulisinin merdivenlerinde bir araya geliyorum. Bu ansızın karşısına çıkmama kızmayacağını biliyorum çünkü derdimiz depremzede çocuklarımız... Önce böyle kıymetli bir ismi böyle önemli bir mekanda bulmuşken "Burada kim olsa da dinlesek dersiniz" diyorum. Derin bir iç çekince ben hemen Münir Nurettin Selçuk diyorum, yine derin bir iç çekerek "İstemez miyim hiç, Bekir Sıtkı Sezgin Bey de olsun isterim, hangi birini sayayım... Bizim onların talebeleri olarak kendimizi çok şanslı görüyoruz." Peki ya bugün Adıyaman'dan gelen yedi çocuğumuz için neler düşünüyor: "Çok heyecanlılar. Onların içlerindeki buruklukla beraber o neşelerini görmek beni birkaç kez ağlattı diyebilirim. İstanbul'da yaşadıkları kısıtlı zamanda bile hislerine tanık olmak muazzam bir şey. İyi ki böyle bir projeye baş koyduk. Onlarla mutlu olup, onlarla neşe duyacağız. Mesela size tanık olduğum bir hadiseyi paylaşayım. Konteyner kentten gelen çocuklarımız ebeveynleriyle otelde konakladılar. Ancak yüksek kattan endişe duyup biz hepimiz hep beraber de kalabilirdik dediler. Yaşadıkları korku, acı onları birleştiriyor. Tıpkı 6 Şubat'tan sonra bizim de tek yürek olmamız gibi. İşte müzik de böyle iksir gibi bir güçtür. Tedavi eder, birleştirir. Bu akşam Türk Musikisi ile yine bir olacağız."Çocuklarımızın müzik hocası Mustafa Çiftçi ile sohbet ediyoruz bu kez. Çiftçi'den bize onları anlatmasını istiyorum: "Adıyaman Musiki Derneği'nde Türk Halk Müziği Koro Şefiyim. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarla, Adıyaman'da bir konteyner kentte 5-6 aydır çalışıyoruz. Çok istekli, gayretliler. Yetişkinlerden daha kolay kavrıyorlar. Türk Halk Müziği repertuarı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman'da 23 Nisan'da ve sonrasında farklı etkinliklerde konser verdiler. Musiki Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla İstanbul'a geldik. Tabi her şeyden önce Atatürk Kültür Merkezi'nde olmak çok kıymetli. Çocuklarımız ilk kez kalabalık karşısına çıkmıyor, daha önce konser deneyimi yaşadılar ama bugünün heyecanı bir başka. TEGV'deki abileri ablaları o kadar güzel davranıyorlar ki, bizimkiler biraz şaşkınlar şu anda. Benim için önemli olan müziğe yeteneği ve yatkınlığı olanları doğru şekilde yönlendirmek. Gelmeden önce ibretlik olay yaşadım. Çalışmalarımızda haşarı bir evladımız vardı. Annesiyle konuşurken 'Siz benim ne çektiğimi bilmiyorsunuz' demiş. Depremde dayısı kaybetmiş. İşte bizim de derdimiz onları müzikle yaşadıkları acı olayları unutturmak."Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda Eyüp Tiftikçi de eşiyle birlikte çocuklarla bir aradalar. Bu önemli seyahati bir de ondan diniyoruz: "Vehbi Koç Vakfı Adıyaman Öğrenim Birimi yöneticisiyim. İstanbul'a üç günlük bir programla, Musıki Eğitim Vakfı'nın daveti üzerine geldik. Çocuklarımız zor bir coğrafyadan buraya geliyor. Kurulu düzen bozulduktan sonra yaşamlar üzerinde belli kırılmalar görebiliyorsunuz. Bizler de bu sebepten sanatsal etkinliklere ciddi derecede önem gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanatın ruha şifa olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Bizler de gerek eğitim programlarımızla, gerekse kulüp etkinliklerimizle sanatın birçok dalını görev yaptığımız alanlarda uyguluyoruz. Çocuk Korosu çalışmalarımızda bunlardan birisi. Yapmış olduğumuz koro çalışması çocuklarımızın iyilik halinin korunumu sürecini önemli ölçüde hızlandırdı. Bizler çocuklarımızın özgüven sahibi olmalarını istiyoruz. Kendileriyle birimimiz özelinde sekiz aydır bir aradayız. İlk tanıştığımız günleri hatırlayınca, gözle görünür bir değişime şahit olunca duygulanmamak elde değil. Onların enerjisi, yaşama sevinci bizleri de hayata dört kolla bağladı. Çocukların Eyüp Abileri olmak, dile kolay ama tarifi zor olan bir duygu. Yapmış olduğumuz her etkinlik, bizlere de yeni ufuklar açtı. Gönüllü Abla ve Abileriyle güzel anlar yaşamaları, anılar biriktirmeleri paha biçilemez."Bugün buraya şarkı söylemek için geldik. Oynaya Oynaya Gelin Çocukları söyleyeceğiz. Bazen ben İngilizce şarkılar dinleyip onları ezberlemeye çalışıyorum. Dansları var, onları yapıyorum.Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara şarkısını söyleyeceğiz. Hem çocuklarla ilgili olduğu için, hem de çocukların dinlemesi için söyleyeceğiz. Az önce prova yaptık. Burası büyük bir yer. Şarkı söylerken çok bağırmamıza gerek kalmayacak çünkü ses düzeni çok güzel. Ben yedi yaşından beri müzikle uğraşıyorum.Şarkı söylemek çok güzel. Daha önce Adıyaman'da da bu tarz bir etkinlikte bulunduk. Bugün İstanbul'u gezdik. Sultanahmet Meydanı'nı gördük.Gruptaki tek erkek benim. Burada gördüklerimi not aldım. Ayasofya Camisi'ne gittik, İllüzyon Müzesi'ni gezdik. TEGV'nin Zeyrek'teki öğrenim merkezini gördük.Hiranur Yıldırım Buradaki gezilerimiz sonrası ben de kazma kürekle arkeoloji kazıları yapma isteği oluştu.Adıyaman'a dönünce ben de bu alanda çalışmak istiyorum. İleride ben de müzikle uğraşmak istiyorum. Türkçe, Korece, Almanca söylemek istiyorum. Ben atları çok seviyorum, at yarışçısı olmak istiyorum.Bugün herkes çok sıcak dedi ama Adıyaman çok daha sıcak... Bugün gezilerimiz çok güzeldi, denizi gördük, fotoğraflar çekildik. Bize ablalarımız ve abilerimiz çok yardımcı oldu. Ben de büyüyünce onlar gibi olmak istiyorum. Haksızlıklara karşı mücadele etmek için savcı olmayı hedefliyorum.Bugün Galata'ya gittik, denizi gördük, çok güzeldi. İstanbul da çok güzel ama Adıyaman kadar değil. Şimdi şarkı söyleyeceğiz. Ben öğretmen olmak istiyorum. Çünkü ben kendi Adem öğretmenimi çok seviyorum.