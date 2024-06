Sevgi, zenginlik ve başarı: Hayatın üç yol arkadaşı

Eşi işe gittikten sonra kadın, ev işlerini halledip akşam yemeği için alışverişe çıktı. Karşı kaldırımda oturan üç yaşlı adamı görünce dayanamadı, yanlarına gidip "Çok yorulmuşsunuz, lütfen içeri gelin, karnınızı doyurun" dedi. Yaşlılardan biri teşekkür ederek kadının eşinin evde olup olmadığını sordu. Kadın "Eşim işe gitti, akşama gelir" dedi. Yaşlı adam, "Eşiniz evde değilse, içeri giremeyiz" diye yanıt verdi.Kadının aklına bu yaşlı adamlar takıldı. Akşam eşi eve geldiğinde, kadının kızları da masadayken sabah olanları anlattı. "Senin işe gittiğini söylediğimde, aç ve yorgun görünüyorlardı ama 'eşiniz evde değilse içeri giremeyiz' dediler" dedi kadın. Adam üzülerek, "Dışarıda olup olmadıklarına bakabilir misin? Eğer hâlâ oradalarsa içeri gelebileceklerini söylersin" dedi.Kadın dışarı çıktığında üç yaşlının hâlâ beklediğini gördü ve "Artık içeri girebilirsiniz, eşim eve döndü, hep birlikte akşam yemeği yiyoruz" dedi. Yaşlılardan biri, "Fakat üçümüz birlikte içeri giremeyiz. Hangimizi davet etmek istediğinizi sorun. Ben Sevgi, yanımdaki Zenginlik, diğer arkadaşım Başarı" dedi.Kadın hemen içeri dönüp ailesine sordu. Kocası "Zenginlik olsun, böylece evimiz bolluğa kavuşur" dedi. Kadın bu fikri beğenmedi, "Başarıyı davet edelim, böylece saygı görür, takdir ediliriz" dedi. Kadının kızı ise "Sevgiyi davet etmeliyiz, sevgiyle dolu bir evde huzurlu ve mutlu oluruz" dedi. Kadının aklına yatmıştı, kocası da onayladı. Hemen aşağı inip yaşlılara "Bu gece ailece sevgiyi ağırlamak istiyoruz" dedi. Sevgi ayağa kalkıp binaya doğru yürümeye başladı, peşinden Zenginlik ve Başarı da geliyordu. Kadın şaşırıp, "Hani sadece biriniz gelebilirdi?" diye sordu. Sevgi cevapladı, "Eğer Zenginlik veya Başarı davet edilseydi, diğerleri kapıda kalırdı. Ama siz sevgiyi seçerek diğerlerini de kabul etmiş oldunuz. Sevginin olduğu yerde zenginlik ve başarı zaten vardır."Günümüzde tutku, hırs, azim, başarı, zafer, mücadele, kan, ter ve gözyaşı daha çekici görünüyor. Çünkü çoğunlukla herkes başarı ve kazanca odaklanmış durumda. Bu uğurda tutku, hırs, mücadele daha cazip geliyor. Ancak bu şekilde başarılı ve güçlü olacağımıza inandırıldığımız bir tüketim ve hız çağında yaşıyoruz. Her şey bir yarış. Bir an bile dikkatin dağılırsa yarış dışı kalırsın ve arzuladığın başarıya ulaşamazsın. Ama bu büyük bir aldatmaca. Çağımızın en büyük manipülasyonlarından biri.Başkalarının üzerine basmayı göze alan, hile yapan, başkalarının hakkını gasp eden ve bunu doğanın kanunuymuş gibi satan insan tipi, çağın aldatmacası. Bu tip insanlardan olmayın. "Doğada güçlü olan zayıf olanı yer" diye bir hayat dersi yok. "Ezilme ezilirsin, acıma acınacak hale gelirsin, yok et yoksa onlar seni yok eder, kazanmak için yok etmek zorundasın" gibi düşünceler tamamen yanlış. Bu körü körüne bir yarış, ezici ve yok edici.Başarı ve zenginlik peşinde koşanlar bile yarışı bitiremiyor. Hep daha fazlası için koşuyorlar, yok etmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü niçin koştuklarını bilmiyorlar. Başarı ve zenginlik dedikleri şeyi tarif edememişler. Onlara "başarılı ve zengin" dediğimiz halde onlar kendilerini hala başarısız, yetersiz ve yoksul hissediyorlar. Bu yüzden yarışı daha kanlı, daha ezici bir hale getiriyorlar. Ne kadar kazanırlarsa kazansınlar, içlerindeki ses hep "galiba olmadı" diyor. Bu yüzden sevgiye romantik, uzun vadeli ve sıkıcı bir eylem diye bakma. Aksi halde daha fazla zaman kaybedersin, daha fazla yorulursun ve günün sonunda "galiba olmadı" dersin. İşin içinde sevgi yoksa, sonunda başarı ve kazanç da yok.Sevgiyle yürüdüğün yolda başarıyı da kazancı da tarif edebilirsin. Kazanıp kazanmadığının, başarıp başarmadığının farkında olursun. Körü körüne koşturmazsın. Kendini ve sevdiklerini hırpalamazsın. Başkalarının üzerine basarak yükselmeyi düşünmezsin. Başkalarına destek olarak genişlersin, büyürsün, kuvvetlenirsin. Uzun soluklu olursun.Sevginin olduğu yerde arkana bakarak yürümek zorunda kalmazsın. "Benim de tepeme basıp yükselmek isteyebilirler" endişesi yaşamazsın. Başkasının ne yaptığına ya da ne yapacağına bağlı olmaz yürüdüğün yol. Sevginin olduğu yerde paylaşım, tecrübe, destek, güven, huzur ve istikrar vardır. Soluk soluğa kalmak yoktur. Soluk alıp vermek vardır. Bu yüzden neyin başarı, neyin kazanç olduğunu iyi hesapla.Her daim sevgi seninle olsun ve her daim sevginin kıymetini bilen insanlarla karşılaşman dileğiyle.