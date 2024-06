İyi günde kötü günde hep omuz omuza

Bir milleti oluşturan temel unsurlar nelerdir? Aynı dili konuşmak... Tasada ve mutlulukta birlikte üzülüp birlikte sevinebilmek... Aynı bayrağa sevdayla bağlanmak. Ortak amaç için çalışmak, tehlikelere karşı bir olmak... Kısa süre önce Voleybol Kadın Milli Takımımız için meydanlarda toplanıp Hande'nin Zehra'nın her sayısında havalara uçan, sahamıza düşen her topta Gizem'le Simge'yle yerlere uzanan Türk Milleti, bugünlerde Arda Güler'in gol sevinci selamıyla aynı duygularda birleşiyor. Derdimizi kısaca anlatabildik. EURO 2024 olarak anılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ilk maçında görkemli bir Gürcistan galibiyetiyle gündeme oturdu. Tatsız Portekiz mağlubiyeti sonrası zorlanarak kazandığımız Çekya maçıyla şampiyonada son 16 ülke arasına adımızı yazdırdık. Salı günü saat 22.00'de Avusturya ile Almanya'nın Leipzig şehrinde çeyrek finale yükselmek için mücadele edeceğiz.Bizim Çocuklar; 26 Mart'ta oynadığımız hazırlık maçında rakip olduğumuz Avusturya'ya 6-1 yenilerek tarihi bir hezimet yaşamıştı. Bu kez resmi ve çok önemli bir maçta bu hesabı kapama arzusu en önemli motivasyon kaynağımız olacaktır. Eğer kazanırsak Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibi ile rakip olacağız yarı final için... Bütün ülke, diğer eşleşmelerden yolumuza çıkacak diğer ülkeleri analiz etmeye başladı bile. Ama biz bu hafta saha dışına taşan ve bizi 'bir' kılan iki noktaya odaklanacağız. Biri yine meydanlara toplanıp birlikte maç izleme coşkumuz, diğeri ise Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in gol sevincindeki ikonik hareketini yapma akımımız...Arda Güler henüz 19 yaşında ama onun için şuan bile Türk futbol tarihinin yetiştirdiği en büyük yıldız diyebiliriz. Gençlerbirliği altyapısında yetişen, yıldızı parlayan; Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra dünyanın en büyük kulüplerinin radarına girip kısa sürede Real Madrid'in kaptığı bir isim o... Dönemin teknik direktörleri İsmail Kartal ve Jesus, az süre verdikleri eleştirileri için "Onu korumalıyız" demişlerdi. Real'de de hemen süre alamadı. Ama Carlo Ancelotti'nin bir bildiği vardı. Öyle ki İtalyan hoca, daha 2023 yılında Arda Güler'in formasını torununa giydirmişti. Şampiyonluk kutlamasında da Madrid meydanında toplanan on binlere "Şimdi sizi çok özel birini takdim ediyorum" diyerek 19'luk genci yanına çağırmıştı.Şüphesiz EURO 2024'ün en çok merak edilen iki üç genç yıldızından biri o... Öyle ki gol sevinciyle şimdiden fenomen oldu bile. Attığı gollerden sonra bir elini kalbine götürürken, diğer elinin işaret parmağını gökyüzüne uzatıyor. Bunun anlamı sorulduğunda ise, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını verdi. Bu sevinç ve olgun tavır öyle takdir topladı ki, artık sosyal medyada birçok ünlü sporcu, bu pozu veriyor. Hatta herkes bu pozu vererek Arda'yı selamlıyor. Arda Güler, Gürcistan karşısında A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydederken Ronoldo'yu tahtından ederek "Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu" olarak tarihe geçti. Portekiz milli maçımız sonrası da kendisiyle selamlaşmak için yanına yaklaştı. Ancak Ronaldo, Arda'yı fark etmedi. Kendisine acı haberi verelim: Kral öldü, yaşasın yeni Kral...Arda Güler henüz 19 yaşında ama onun için şuan bile Türk futbol tarihinin yetiştirdiği en büyük yıldız diyebiliriz. Gençlerbirliği altyapısında yetişen, yıldızı parlayan; Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra dünyanın en büyük kulüplerinin radarına girip kısa sürede Real Madrid'in kaptığı bir isim o... Dönemin teknik direktörleri İsmail Kartal ve Jesus, az süre verdikleri eleştirileri için "Onu korumalıyız" demişlerdi. Real'de de hemen süre alamadı. Ama Carlo Ancelotti'nin bir bildiği vardı. Öyle ki İtalyan hoca, daha 2023 yılında Arda Güler'in formasını torununa giydirmişti. Şampiyonluk kutlamasında da Madrid meydanında toplanan on binlere "Şimdi sizi çok özel birini takdim ediyorum" diyerek 19'luk genci yanına çağırmıştı. Şüphesiz EURO 2024'ün en çok merak edilen iki üç genç yıldızından biri o... Öyle ki gol sevinciyle şimdiden fenomen oldu bile.Attığı gollerden sonra bir elini kalbine götürürken, diğer elinin işaret parmağını gökyüzüne uzatıyor. Bunun anlamı sorulduğunda ise, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını verdi. Bu sevinç ve olgun tavır öyle takdir topladı ki, artık sosyal medyada birçok ünlü sporcu, bu pozu veriyor. Hatta herkes bu pozu vererek Arda'yı selamlıyor. Arda Güler, Gürcistan karşısında A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydederken Ronoldo'yu tahtından ederek "Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu" olarak tarihe geçti. Portekiz milli maçımız sonrası da kendisiyle selamlaşmak için yanına yaklaştı. Ancak Ronaldo, Arda'yı fark etmedi. Kendisine acı haberi verelim: Kral öldü, yaşasın yeni Kral...UEFA'nın turnuva öncesi açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takımımız, EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin Euro'luk gelir elde etti.