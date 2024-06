Moda dünyası Olimpiyatlarda yarışıyor

Tüm dünya nefesini tuttu 26 Temmuz'da başlayacak olan Paris Yaz Olimpiyatları'nı beklemeye başladı. 16 Nisan'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da Olimpiyat ateşi Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan ayrılarak Fransa'ya doğru yolculuğuna başladı. Fransa'nın başkenti Paris'in en fakir bölgesi olarak kabul edilen Seine- Saint-Denis Olimpiyat oyunlarının birçoğuna ev sahipliği yapacak. Bir yandan göçmen nüfusun ağırlıklı olduğu bu banliyö yeni bir yaşama ev sahipliği yapmak için son hazırlıklarını sürdürürken, Fransa'nın özel harekat timleri de her gün aralıksız olarak olası kaçırılma ve saldırı olaylarına karşı mümkün olabilecek tüm senaryoları birer birer çalışarak tatbikat yapıyor. Kabul edelim Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ülkenin ekonomisinde belirli bir iyileşme yaşandığı bir gerçek. Bunda doğal olarak açılış töreni biletlerinin 2 bin 700 euro'dan başlaması ve her yarışma için satılan biletlerin yüzlerce euro'yu bulması da önemli bir etken... Ama tabii ki tüm ekonomik süreç bununla sınırlı değil... Yaklaşık bir ay boyunca Paris inanılmaz bir turist göçü yaşayacak...Oteller, restoranlar, eğlence mekanları, mağazalar yani kısaca aklınıza gelebilecek her yer bundan nasibini alacak... Ve kısaca konumuza gelmemiz gerekirse moda ve lüks dünyası da ekonomik olarak ev sahibi ülke kadar Olimpiyatlar'dan yararlanacak.Yaklaşık bir ay sonra moda haftalarının, iddialı konserlerin ve sinema filmlerinin olmadığı bu dönemde milli duygularımızı yükselten ve bizlere yeniden başarı ümidi veren olimpiyatlar, markaların yeni tanıtım alanı olacak. Ne de olsa hepimiz kabul edelim televizyon başına kilitleneceğiz. Destek verdiğimiz sporcuları olduğu kadar rakip ülkelerin sporcularını da izleyeceğiz. Ve tabii ki spor müsabakalarını olduğu kadar üzerlerindeki spor kıyafetlerini, törenlerde giydikleri seramoni giysilerini de bir ay boyunca izleyeceğiz.Bundan neredeyse 20 yıl kadar önce 2002 yılında henüz markalar ve milli olimpiyat komiteleri arasındaki şimdiki gibi bir bağ yokken ABD'li sporcular için bere üreten Kanadalı Roots markasının satış başarısı şimdiki iş birliklerinin en büyük nedenlerinden biridir. Olimpiyatlar boyunca her gün 25 binin üzerinde bere satan markanın ardından 2006 yılında birçok firma milli takımlara iş birliği teklifinde bulundu. ABD'nin 2008 yılında takımların kıyafetlerini Ralph Lauren'e vermesi, markanın olimpiyat logolu ürünlerin satışına başlaması da ülkelere ve markalara bu konuya bambaşka bir açıdan bakma fırsatı sundu. Ve sonuç olarak bugünlere kadar geldik... Geçtiğimiz hafta Vogue dergisinin Paris'te düzenlediği Vogue World etkinliğinde moda ve spor dünyasını bir çatı altında toplaması sonuç olarak boşuna değildi. Ya da geçtiğimiz iki haftaya damga vuran Paris Erkek Moda Haftası ve Paris Haute-Couture Moda Haftası'nda birçok moda tasarımcısının ve modaevinin koleksiyonlarında Olimpiyatlar'a ve spor dünyasına gönderme yapması da boşuna değildi. Yine Paris'te yaklaşık bir aydır açılan tüm büyük sergilerin ana konusunun moda ve spor olması da boşuna değildi. Moda ve lüks dünyası gibi böyle dev bir endüstrinin Olimpiyatlar'ın ışıltısından yararlanmayacağını düşünmek büyük çocukluk olurdu diyelim kısacası.Fransa gibi modanın ve lüksün merkezinde spor dünyasının en önemli etkinliklerinden biri yapılıyorsa tabii ki lüksün ve gösterişin de tüm etkisini hepimizin hissetmesi çok doğal. Dünyanın en büyük lüks şirketlerinden LVMH grubunun Olimpiyatların tüm sponsorluk anlaşmasını yapması da boşuna değil. Grup çatısı altında bulunan Berluti ile bir yandan Fransa milli takımının tüm resmi kıyafetlerinin sponsoru. Bir yandan Olimpiyat meşalesinin ve madalyalar başta olmak üzere tüm önemli parçalar yine grubun çatısı altında bulunan Louis Vuitton imzası taşıyan sandık ve çantalarda taşınacak. Ve yine sporculara verilecek tüm madalyalar da yine grubun çatısı altında bulunan Chaumet tarafından tasarlandı.Tabii ki bu yazdıklarımın türevlerini diğer ülkeler, modaevleri ve markalar için de söyleyebiliriz. Mesela ABD'nin sporcu giysilerini ülkenin önde gelen modaevlerinden Ralph Lauren hazırladı. Hatta ABD'li moda tasarımcısı Ralph Lauren tarafından tasarlanan beyaz renk ağırlıklı kıyafetler birçok moda sitesi tarafından da Olimpiyatların en şık kıyafetleri arasında seçildi. ABD takımı için Speedo ve Nike her zaman ki gibi özel tasarımlar yaparken bu ülkenin spor giyimdeki en konuşulan parçalarınıysa Kim Kardashian'ın sahibi olduğu Skims markası üretiyor. Moda denilince Fransa kadar ön planda olan bir başka ülkeyse İtalya... Senelerdir olduğu gibi bu sene de ülkenin tüm sporcuların kıyafetlerini ünlü İtalyan tasarımcısı Emporio Armani tasarlıyor.