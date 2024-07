Her şey para değil! Milli gurur yetiyor

Geçtiğimiz hafta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Sutopu U18 Dünya Şampiyonası'nda milli takımımızın skorer yüzücüsü Efe Naipoğlu gol kralı oldu. ABD medyası, şampiyonanın ilk yedisinde Efe'ye verdi. Bu haftayı bir takımın davetlisi olarak ABD'de sutopu oynayarak geçirecek Efe ile sohbet ettik. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olmayı başaran lise öğrencisi Efe ile milli forma giymenin önemini, okul-spor dengesini, takım olmayı ve daha birçok şeyi konuştuk.Henüz 18 yaşında olsa da çocuklukta eğlenerek başladığı yüzmenin, zamanla onu başarılı bir öğrenci ve hedefleri bir olan sporcu olmasını sağlamasını, sorularıma verdiği yanıtlardaki olgunlukta gördüm. Umarım Efe ve Sutopu Milli Takımımız, voleybol ve futbol branşlarındaki gibi büyük başarılara imza atarlar. Söz şimdi Efe Naipoğlu'nda.- 5 Ağustos 2006'da İstanbul'da doğdum. Yüzmeyi küçükken yazları geçirdiğim Burgazada'da babam ile öğrendim. Tabii ki ilk öğrendiğimde böyle bir kariyer düşünmüyordum ama her zaman ilgi alanım sadece yüzmeye değil aynı zamanda da toplu sporlardaydı. Bu yüzden ikisinin birleşimi olan sutopuna babam sayesinde başladım. Eğitimime Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde devam ediyorum.- Kariyerimi Adalar Su Sporları Kulübü'nde 8 yaşında başladım çünkü tüm yazlarımı orada geçiriyordum. Bundan tam 4 sene önce kulübümü değiştirip sutopunda en iyi olan Galatasaray'a geçtim. Tabii ki bu seviyeye gelmemde en büyük etken Galatasaray'da yaptığım antrenmanlar oldu. Çok ağır ve zor bir antrenman programımız olduğu için en iyi şekilde kendimizi geliştirebiliyoruz. Hem antrenörlerimle hem de takım arkadaşlarımla kurduğumuz ilişki, hepimizin özellikle beni gelişmemde çok olumlu etkiledi. Gol atabiliyor olmam da oynadığım pozisyon ile ilgili, herkesin pozisyonunda farklı görevleri var. Ama tabii ki diğer pozisyonlarda oynayan arkadaşlarım sayesinde görevimi yerine getirebiliyorum ve umarım da gol atmaya devam ederim.- Küçükken aynı anda hem basketbol hem de sutopu oynuyordum. Yaşım ilerledikçe birinden birini seçmek zorunda kaldım çünkü ikisini aynı anda götüremiyordum ve antrenman saatleri de çakışmaya başlamıştı. Ben de seçimimi sutopundan yana kullandım ve çok mutluyum.- Aslında hem sporu hem de okulu aynı anda götürmek zor. Özellikle de benim okuduğum gibi zor olan bir Fransız lisesinde okuyorsanız. Planlı ve programlı bir şekilde şu an ikisini de iyi bir şekilde götürüyorum ama deplasmanlar beni çok zorluyor. Çünkü okuldan bazen bir bazen iki hafta uzak kalmak zorunda kalıyorum. Ama arkadaşlarım ve hocalarımın yardımıyla eksik olan dersleri tamamlayabiliyorum. Gerçekten zor ama bir şekilde halloluyor.- Öncelikle sutopu sporunu yapmak için busporu çok sevmeleri gerekiyor çünkü antrenmanlarve maçlar için hayatlarından çok feragatetmeleri gerekiyor. Çok fazla boş zaman vesosyal hayatımız olmuyor ama biz de bu açığıtakım arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimizzamanlar ile kapatıyoruz. Hem bu sporu çoksevmeliler hem de takım arkadaşları ile çok iyianlaşmalılar. İlerleyen zamanlarda da çok fazlamaddi bir getirisi olmuyor maalesef çünkü çokpopüler bir spor değil ülkemizde. Amamilli takıma girme ihtimali diğer popülersporlara göre birazcık dahakolay. Kısacası öncelikle bu sporuçok sevmeleri gerekiyor ve aynızamanda da hem psikolojik hem defiziksel olarak çok güçlü olmalarıgerekiyor.- Öncelikle bizim sporumuzülkemizde çok popülerolmadığı için maddiolarak çok bir şeykazandırmıyor maalesefama kazandırdığımanevi değerler ile oaçığı kapatıyor. Meselatakım arkadaşlarımızile kardeş gibiyiz.Çok güzel dostluklarkazandık bu spor sayesinde. Bence bu spordakien güzel şey hem antrenörlerimizle hem debüyük abilerimizle abi-kardeş ilişkisi içerisindeolmamız. Onlar bizi kardeşleri gibi görüyor bizde onları abilerimiz gibi. Tabii ki saygı sınırlarıiçerisinde bu ilişki devam ediyor ama bu sayedebirbirimize daha iyi kenetlenip gerçek bir ailegibi olabiliyoruz. Hayatımızın her alanında dabu ilişkinin süreceğine inanıyoruz.- Gerçekten çok güzel bir duygu çünkü hemdünyaya açılabiliyorsun, farklı ülkelere karşımaç yapabiliyorsun hem de ülkene hizmetediyorsun. Bir sporcunun en büyük hayalimilli takımda oynayabilmektir ve ben de bunugerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ayrıca damilli takım özelinde antrenörlerimiz, fizyoterapistlerimizve menajerimiz ile çalışmak da çokkeyifli oluyor. Buradan özellikle milli takım menajerimizErhan Uysal'a teşekkürlerimi iletmekistiyorum. Bütün kamp ve seyahatlerde her durumdaçok yardımcı oluyor ve bütün işlerimiziçok kolaylaştırıyor. En az antrenörlerimiz kadarbaşarılarımızda pay sahibidir.Gerçekten çok güzel ve gurur verici bir hisçünkü o kadar sporcu içinde en çok gol atan kişiolmak gerçekten zor. Fakat tabii ki bu bir takımsporu hiçbir oyuncu sadece kendi başına oynayıpbir maçı kazanamaz veya gol kralı olamaz.Bu ödülde en az benim kadar da bütün takımarkadaşlarımın emeği var çünkü onların paslarıveya çabaları olmasa ben gol atamam veya benimkilerolmasa onlar atamaz. Tek bir kişi ileolacak bir şey değil bütün takımın organize birşekilde maçı oynaması gerekiyor. Bu yüzden bubir takım sporu.- Tabii ki her sporda olduğu gibi bizim sporumuzdada sertlik var ama diğer sporlara görebaya fazla. Suyun altından olduğu zaman birproblem olmuyor ama suyun dışından yani hakemingörebileceği bir şekilde olunca ceza alıpoyundan atılabiliyorsun. Başıma gelen birkaçolay oldu ama çok şükür ciddi bir durum yaşamadım.- Ben küçükken aynı zamanda basketbol daoynuyordum ama birini seçmem gerektiği içinbasketbolu bırakmak zorunda kaldım. Herhaldebasketbol oynamak isterdim ama şu anki sporumlaçok mutluyum.- 11'incilik alışık olmadığımız bir sıralama. Kazanabileceğimiz bazı maçları penaltılarda kaybettik. Belki de bunun en büyük nedenlerinden biri birçok takım arkadaşımızın bu sene üniversite sınavı senesiydi bu yüzden bütün sene içerisinde maalesef bazı antrenmanlarını aksatmak zorunda kaldılar. Sınavdan sonra da kısa bir antrenman periyodu ile de maçlara çıktık. Daha iyi hazırlanabilseydik iyi bir sonuç elde edebilirdik. Benim gol kralı olmam tezat gibi gözükebilir dışarıdan ama böyle bir durum yok. Bütün takım arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ederim.