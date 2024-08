Galata, kültürün merkeziydi artık selfie meydanı

Okay Temiz'in, Okay Temiz-Live in Montreux Jazz Festival 1982, Don Cherry Trio-Live in Paris 1971 ve Okay Temiz-Drummer Of Two Worlds plakları Avustralya'dan Japonya'ya, Amerika'dan Yeni Zelanda'ya, 500'ün üzerinde müzik dükkanında satışa çıktı. Caz Plak sahibi Haluk Damar ile yurtdışında Japonca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe hazırlanan plaklar, farklı ve eğlenceli kapak tasarımıyla dikkat çekiyor. Röportaja aracıyla gelen, bizzat kendisi park ettikten sonra geciktiği için özür dileyen bir Galata beyefendisi karşısında utanıyoruz. Usta, 86 yıllık damıtılmış bir ayaklı kütüphane olduğu için buluşma bir röportajdan ziyade sohbete dönüyor. Nasipleniyoruz..."Galata'daki ritim atölyesi 17 seneden beri var. 1971 senesinde Galata Kulesi'nin en üst katın bir altında ilk defa Caz Kulüp'te idim. Yabancılarla çaldım; Afrikalılarla, İsveçlilerle... Bir ilkti bu. Aslında ileride Tophane Amirliği var, dökümhaneydi. Tophane Sanat Enstitüsü'ne gittim ben. Ortaokuldan sonraydı. 1955 senesinde konservatuardan kovulunca 1956-1957'de buraya geldim. 1957'de buraya girdim, Tophane Sanat Enstitüsü'ne. Orayı bitirdik, askerlik hakkını aldık. Dolayısıyla burayla bir yakınlığım var. Tarihi de bir yer. Üstümüz eskiden galeriydi, şimdi ise restoran. Daha üstümüzde kontrbas ve gitar yapan yerler vardı. Yani bu bina restoran olmasının dışında bir sanat yeri. Dolayısıyla burada kaldık. İlk zamanlar çok iyiydi burası. Galata güzeldi o zamanlar. Kültür yeridir, hala da devam ediyor. Ama gelen halkın alakası yok. Galata selfie mekanı oldu artık. Bakma ama yine iyidir Galata... (Kıyamıyor semtine 86'lık büyük usta)- Buraya iki kız bir erkek psikolog geldi.Baktım çalamıyorlar çünkü konsantreleri yok.Sen bunu yapamıyorsan adamın, kadınınproblemini nasıl dinleyeceksin? Alışmışlarokuldan bir sisteme, onu uyguluyorlar. Nasılduyuyorsa sana birkaç şey söylüyor, sonraparasını alıp gidiyor. Eğitim sistemimizdeeskiden müziğin hakkı verilirdi. Bizim dönemimizdeRusya'da okumuş bir piyano hocasıvardı ki, beni yılbaşı gecesi çalarken yakalayanoydu. Bizden bir ritim istedi hem ellerhem ayaklar çalışıyor. 30 kişilik sınıfta iki üçkişi yapabildik. Böyle bir kadındı. O zamanritim çalışması vardı. Şimdi yok.- Sevgi, ilgi, kültür bunların hepsi birliktegeliyor. Zaman da gerekiyor. Buraya kursiyerlergeliyor. Gelenler iş adamı, doktor,beyin cerrahı, polis. Ben burada son derecebasit ve hakikati öğretiyorum. Ama İsveç'teböyle değil. Onlar daha öğrenmiş oluyorlar.Dinleme şekilleri, konsantre olma şekilleriyledaha kanalize oluyorlar. Buradakiler burayakafasında problemlerle geliyorlar. Yani sosyalyaşamındaki problemlerle geliyorlar. Burayagelip iki saat çalışıyor. Çıkarken mesut çıkıyor.Kimisi odaklanamıyor, bir şey söylüyorsunama kafası burada değil. Benim de ikiüç yılım kaldı ama vasiyetimdir burası müzegibi yaşasın. İcat ettiğim aletleri ve dünyanınher yerinden topladığım müzik aletleri gençleremüze olarak bırakmak istiyorum.- Don Cherry'nin Türk parçalarınıçaldık orada. Bu tür şeyleri Türkmüzisyenleri çalmamış. 40-50 seneevvel İsveç'te biz bunları çaldık.Türk müziğinden haberdar oldular.İlgi gösterdiler. İki tane çok büyükzurnacı götürdüm. Bir tanesi BinaliSelman, radyo sanatçısı vefat etti, çokiyi bir zurnacıydı. Bir tanesi de ZiyaAytekin'di. Bu iki kişi Doğu müziğinigümbür gümbür çalan müzisyenlerdi.Sonra Saffet Gündeğer'i çıkarttım,Bandırmalı bir klarnetçi. Gündeğer,Müzeyyen Senar'ın vokal hocasıdır.Müzeyyen Senar, Zeki Mürenenstrüman çalamaz ki, onlara bunumüzisyenler öğretiyor. Zikir albümündeneyzen Aka Gündüz ile çalıştım.İlk defa bir caz albümüne neyi girişioldu. Tuna Ötenel kan dolaşımındarahatsızlığı olan ama çok önemli birmüzisyen. Sonra Salih Baysal diyebir kemancıyı götürdük ve dünyadördüncüsü seçildi. Hüsnü Şenlendirici'ninbabasını bulan benim. Bunlarhep düğünlerde çalıyorlar. BabasıErgün'ün temelini ben attım. Çok iyiçalıyor ama kimse farkında değil.Gençlerde hiç sabır yok. Ailelerin para kazanma beklentisi var. Yani onlarda da sabır yok. Gençlerin çok idealist olması lazım. Caz dünyadaki en zor müziktir. Hem melodiyi düzgün çalman gerekiyor hem de onun doğaçlamasını yapman gerekiyor. O doğaçlama formlara bağlı. Müzik formlarına bağlı. Bu klasikte yok, notayla çalıyorsun. Folklorde yok, doğaçlamayı kafana göre yapıyorsun, hiçbir kural olmadan. Caz müziğe geldiğin zaman kurallar var. Neyse bugün ülkemizde yetişen iyi caz müzisyenleri bir elin parmağımı geçmez. Bu caz müzisyenleri verdikleri emeğe, pop müzik çalarak yazık ediyorlar. Birkaç tanesi hariç hepsi gidip popçuların arkasında çalıp oradan 4-5 misli fazla para kazanırlar.Annem ud çalardı. Kendisi musiki muallim mezunudur. Babam da subay. Konservatuvarda biz aykırı müzik çaldık. Kaliteli dans müzikleri falan vardı o zamanlar. Şimdiki poplar falan rezalet. Söz de mühim değil, söze bakmıyorlar. Rapçiler ve rockçılar var, onlar biraz daha politik oluyor. Onları biraz ayırıyorum. Benim kabullenebileceğim bir tarz var. 70'lerde iki yıl rock çaldık. İsveç'te rock müziğinin en büyük orkestrası, Domuz Eti Yanığı kulübü kuruldu. Öyle bir grupla ben iki sene beraber çalıştım.Türk müziğini İsveç'e getirdim ve oradan Türk Cazı çıktı. İsveç'te zeybekleri çaldılar, oyun havalarını çaldılar. Fransa'da çaldık, Almanya'da çaldık. Zikir plağım var, arşivlenmiş bir plak o. O müzikleri bugünkü aletlerle, enstrümanlarla birleştiremezsin. Mesela İsveç'te neyzenlerin çaldığını çalan harika Türk bir trompetçi var. İsveç'te doğmuş Türk bir çocuk. Türiye'ye iki üç defa geldi. Adı Ruhi Erdoğan. Çok muazzam bir trompetçi. Mesnevi müziğini alıp cazla birleştiren biri.- Herkes gelmeli.- Her şeyden duyulur ama bir amacın olması lazım.- Yapay zeka beş para etmez, çok kızıyorum ona. Hiç lüzumu yok ya. Ama teknoloji ve sağlık için lazım tabii ki.- O acayip bir arkadaş. Tanışmamız lazım. Renkleri çalarsın, Çin yazılarını çalarsın, köşeleri çalarsın. O da bu kafada. Çalınmayacak bir şey yok yani.- Bilemiyorum ama Japonya ama Çin'e gidemedik ama dokuz kere Hindistan'a gittim.