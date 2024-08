Toprak Razgatlıoğlu rekor için gaza basacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 yarışı kazanarak genel sıralamada lider olan Redbull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu bugün rekor için piste çıkıyor. Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın elinden almak istiyor. Razgatlıoğlu, Portekiz'de bugün ve yarın yapılacak ilk yarışı kazanırsa rekora ortak olacak. İkinci yarıştan zaferle ayrılması durumunda ise yeni rekor kırarak tarihe geçecek. Milli şampiyon tarihi yarış öncesi SABAH Pazar'a konuştu: "Üst üste iki yarış daha kazanarak şampiyonada rekora imza atmak istiyoruz. İki yarış kazanmam gerekiyor yeni bir rekor kırmak için. Şampiyonada rekor 11 birinciliği üst üste kazanmak... Bu rekorları Jonathan Rea ile Alvaro Bautista yapmıştı. Kimse 12 yapmamıştı. Hedefimiz ilk önce 12 galibiyete ulaşmak. Şu an dünya şampiyonluğunu bile düşünmüyorum. Hedef koydum. Ondan sonra artık çok daha rahat olacağını düşünüyorum.Bunlar biraz o anda gelişiyor aslında. Son virajda atak yaptığım yarışta mesela başka şansım yoktu, sadece o viraj kalmıştı. Geçebilmem içinde rakibimin dibinde kalmam gerekiyordu. Her şey istediğim gibi oldu aslında. Fırsat yakaladığımda atak yaptım ve geçtim. Tabii ki yarıştan önce düşünüyorum plan yapıyorum nasıl olur diye ama yarışta belli oluyor her şey. Heyecan verici taraflarından biri de bu. Mücadele içindeyken elimden gelen her şeyi veriyorum. Bir iz bir imza bırakmaya çalışıyorum. Mücadele içinde olmak yarışın içinde kalmak bana iyi hissettiriyor.BMW ile şu an çok güzel gidiyor. Hızlı alıştık, motoru geliştirmeye devam ediyoruz. Başarılar arka arkaya geliyor. İnşallah böyle de devam ederiz, şampiyonluğa erkenden ulaşırız. Puan durumunda rahatız arayı açtık. BMW'ye geçerken algıları yıkmak istediğimi söylemiştim çünkü BMW ile imzaları attığımızda herkesin bir ön yargısı vardı. BMW kazanan bir marka olmadığı için. Şimdi farklı bir seviyeye çıktık şampiyonluk yolundayız, birçok birincilik aldık birçok rekorlar kırdık. Bunların hepsini BMW ile yaptık güçlü başladık güçlü ilerliyoruz. Yurt dışıyla kıyaslarsak ilginin Türkiye'de biraz daha artması gerekiyor aslında. Yurt dışında daha fazla önem veriliyor bu spora. İnsanların daha çok bildiği desteklediği bir spor. Bizim ülkemizde futbol daha ön planda... Motor sporlarında bizler aslında ne kadar başarılı olursak o kadar ilgi büyüyecektir. Futbola verilen ilgi alaka bizlere verilse şu an bambaşka yerde olurduk. Sadece ben değil, tek bir pilot olarak düşünmeyin bir sürü sporcu çıkardı belki o zaman.""Bu yıl BMW ile farklı bir seviyeye çıktık. BMW bizi daha çok bilinir tanınır bir hale getirdi. BMW ile ne kadar devam ederiz bilmiyorum çünkü MotoGP'ye de gitmek istiyoruz. Beni orada görmek isteyen çok fazla insan var. Açıkcası ben de istiyorum.""Kendimi olduğunca korumaya çalışıyorum aslında ama sanırsam 5 veya 6 tane kırık var vücudumda. Kaç sene oldu annem hâlâ benim hiçbir yarışımı izleyemez bakamaz. Ama o piste çıktıktan sonra aslında gündelik hayattan daha güvenli. Sokakta yürürken de başımıza bir şey gelmeyeceğinin bir garantisi yok. İlerde çocuğumun da bu sporu yapması beni çok mutlu eder. Bir dünya şampiyonu olarak oğlumun da bir dünya şampiyonu olmasını isterim. Kenan ağabey nasıl şu an Zayn ile uğraşıyor, çalışıyor ben de uğraşacağım gibi duruyor. Eğitimlere çalışmalara başlayacağız ilerde.""Benim için Kenan Abi bir menajerden bir abiden çok çok öte. Ben şu an bu konumdaysam çok rahat bir şekilde onun sayesinde diyebilirim çünkü elimizden tutup buralara getirmemiş olsaydı çoktan bu sporu yarışları bırakmıştık. Öncülük yaptı önümüzü açtı iyi kontratlar imzalattı buna sadece gidilen yolculuk olarak bakmayalım benim hayatımı da değiştirdi. 