Sadece vücutları değil dolapları da şekillendiriyorlar

Modanın sadece alış-veriş olmadığının sürekli altını çiziyorum... Moda bizlerin yansıması aslına bakarsanız... Bizlerle şekillenen, değişen, iyileşen ya da kötüye giden bir sektör... Bu kadar bizimle iç içe olduğu için modayı bizler dışında düşünmek imkansız... Dünyanın en büyük üçüncü endüstrisi olmasının altında yatan gerçek de bu... Farkında mısınız bir döneme damga vuran vücut olumlama trendi bitmiş durumda... Büyük beden çalışan markalar iflasın eşiğinde... Hızlı moda markalarının büyük beden için ayırdığı alan gittikçe küçüldü ve sonunda tamamen yok oldu... Bunun ardında yatan en büyük neden ise son döneme damgasını vuran Tip 2 diyabet ve obezite tedavisi için kullanılan ilaçlar... Evet evet yanlış okumadınız... Yan etkileri kilo kaybı olan bu tarz ilaçların kullanımı son dönemde sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde artmış durumda... "Peki bunu modayla da ne alakası var?" diye soracak olursanız "En basitinden büyük beden kıyafet üretimi yok olmak üzere... Bu ilaçlar insanların vücutları gibi dolaplarını da şekillendiriyor. Kilo veren elinde kalan o kadar çok büyük beden kıyafeti ikinci el mağazalarında satıyor... Ve tüm dolabını yenilemek için büyük miktarlarda para harcamak yerine de alışveriş yapmak için de yine ikinci el mağazaların yolunu tutuyor" yanıtını verebilirim...Bu öylesine basit bir durum değil... Newsweek, Vogue Business ve Fortune dergileri bu ay bu konu üzerine geniş dosyalara sayfalarında yer vermiş durumda... Çünkü vücut ölçüleri değişenler doğal olarak ellerindeki parçaları satıyor ve yepyeni parçalar satın almak için alışverişe çıkıyor... İkinci el giyim platformu Poshmark'ın yayınladığı verilere göre, son iki yıl içinde platformda satılan büyük beden giysi miktarı artmış durumda... 3 XL bedenlerin satışı yüzde 103, 4 XL bedenlerin satışı yüzde 80, 5XL bedenlerin ikinci el pazarında satışı yüzde 73 oranında artmış durumda... Başka bir ikinci el satış platformu olan Vestiaire Collective yetkilileri de aynı şekilde büyük beden ürünlerin satış oranlarının dikkat çekecek oranda arttığını söylüyor.ABD'deki kıyafet bağışlama mağazaları Goodwill'lerde de benzer bir durum söz konusu... Bu mağazaların satış platformları Goodwillfinds'larda şu anda büyük beden ürünlerin miktarında ciddi bir artış söz konusu... Vogue Business dergisi bu çarpıcı konu hakkında, "Şu an sürecin henüz başındayız. Belli olan bir şey var ki o da tüm dünyanın yeniden şekilleniyor oluşu... Herkes elindekini satış platformlarda satmaya çalışıyor. Oysa o ürünleri satın alacak büyük bedenli insanların sayısı düşmüş durumda... İkinci el mağazaları ve platformları şu an yüksek miktarda büyük beden ürün stoklamış durumda. Bu ürünlerin ne olacağına dair kimsenin hiçbir fikri yok. Dediğimiz gibi şu an moda, ikinci el piyasası tamamen yeniden şekilleniyor ve biz bu sürecin henüz başındayız" yorumunda bulundu.