Atlı Türkler Fransa’da marşımızı okuttu

Fransa'dan 18 madalyaya dönen minikler, "Avrupa'da şampiyon olduk, büyük bir gurur yaşadık. Rakiplerimize 'Türkler geliyor' dedirttirerek korku saldık. Elimiz cebimizde başarıya ulaşmadık, çok çalıştık" dedi. Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, duygularını anlattı.Atlı Okçuluk Minik Yıldız Milli Takımlar Sorumlusu Kurtuluş Kılıç:"Fransa'daki turnuva mükemmel geçti, toplamda 17 madalya aldık. 7 tanesi altın, 5 tane gümüş 6 tane bronz madalya ve bu okçuluk tarihe geçecek bir başarı elde ettik. Toplamda 5 ayrı kategoride 18 ülkeden 110 sporcu katıldı. Biz 14 sporcu ile katılım sağladık, 4 sporcumuz dünyada ilk kez yapılan Avrupa Minikler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiler. Benim yaptığım ilk iş bir kadro oluşturarak yardımcı antrenör ile birlikte Ayşe Melek Okuyucu ile teknik ekip oluşturduk. Minik yıldız teknik heyetini oluşturduk. Üç tane kamp düzenledik. İlki Ankara'daydı. Toplam 20 sporcu davet ettik. Milli takım kampları bu başarıda çok etkili oldu. Birincisi genel bir kamptı bütün parkurları tanıttık. Salon çalışmaları yaptık, iki gün sürdü.Minik takım ile birlikte 14 oyuncu Fransa'ya gittik. Minik 10-12 yaş gençlerde 15-17 yaş arası... Gittiğimiz her müsabaka öncesi kamp yaptık. Özellikle Avrupa Minikler Şampiyonası'nda çocuklarımız dünyanın kendi yaş gruplarının en iyi sporcuları ile karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği olmasına rağmen biz evimizde gibiydik. Her Türk asker doğar lafı boş bir laf değil. Bu da bir savaş sanatı olduğu için Türk sporcuları bu konuda diğer ülkeye göre bir tık daha avantajlı. Fransızlar ve diğer ülkenin hocaları çok iyi kadro ile geliyorsunuz dediler. Türkler geliyorlar lafını bir kez daha duyduk. Hedefimiz 2028'de atlı okçuluğu olimpik bir branş olmasını sağlamak. Hayalimiz Avrupa'da derece almaktı bu hayalimize ulaştık. Federasyon başkanımız Zübeyir Bekiroğlu çok teşekkür ediyoruz."Fransa benim için çok büyük bir deneyimdi, ilk defa Türk Milli Takımı olarak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadım. Üç yıldır atlı okçuluk yapıyorum, geçen yıl Türkiye'de minikler kategorisinde de 6 madalya kazandım milli takıma girdikten sonra Fransa'da yapılacak olan Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışmaları'na katılmak için seçildim ve üç ay boyunca Fransa'da yapılacak yarışlara hazırlandık. Bu spora at binmeyi çok sevdiğim için 9 yaşında başladım ve daha sonra atlı okçu olabileceğime karar verdim. Fransa'da milli takım sporcusu olarak ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duydum. Gitmeden önce birazcık stresliydik çünkü tanımadığımız atlar ile yarışacaktık. Ama oraya gidip ortamı gördükten sonra ve atlarımız ile çalışma yaptıktan sonra stres olacağımız ve heyecanlandığımız bir durum olmadığını gördük ve rahat bir şekilde yarışmalara katıldık. Hobi olarak başladığım atlı okçuluk sevgimin bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim. Atlı okçuluk Türklerin geleneksel sporudur. Biz bu sporu geleneksel olarak kullanılan ok, yay ve kıyafetlerle bu geleneğimizi gelecek nesillere taşımayı arzu ediyoruz. Ben de kendi yaşıtlarıma örnek olmak istiyorum.Geçen sene Türkiye şampiyonu olarak milli takım seçmelerine girdim. Milli takım seçmelerinde de iyi bir derece elde ederek Fransa'ya gitmeye hak kazandım. İlk günü Raid 233 parkurunda birincilikle tamamlayarak altın madalya alarak biraz olsun üzerindeki stres azaldı. Hunt parkurunda bronz madalya alıp genel klasmanda da Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandım. Şu an 2024 Türkiye Şampiyonası'na ha- zırlanıyorum. Hedefim tekrar Türkiye şampiyonu olmak.İlk kez yarışımaya 8 yaşında başladım. Bizim için çok gurur verici bir turnuvaydı. Fransa'daki idmanları çok fazla arttırmıştım. Haftada 5 gün antrenman yaptım. Yorucu bir süreçti ama İstiklal Marşımızı Fransa'da okutmam gerekiyordu. Bu yüzden üzerimde stres vardı ama yarışmaya yansıtmamam gerektiğini biliyordum. Heyecanımı kontrol edebildim. Fransa'da birinci olmak çok gurur vericiydi. Başarılarımızın devamının geleceğinden eminiz.Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası 12 yaş kategorisi birincisi Muhammed Cengiz Kılıç: Bu spora gönül vermemin en büyük sebebi babam. Bize bu sporu sevdirdi ve teşvik etti. Babamın yaptığı sporu yapmak istiyordum ve gerçekleşti. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Fransa hep hayalimdi orada çıkıp bir derece almak istiyordum. Avrupa'da şampiyon olduk, büyük bir gurur yaşadık. Tüm rakiplerimize 'Türkler geliyor' dedirttirdik. Elimiz cebimizde bir başarıya ulaşmadık tabii çok çalıştık, Allah çalışmalarımızın karşılığını verdi şükürler olsun.