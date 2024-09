Güzelliğin yolu ruh sağlığında

Güzellik sektörünün bizlere dayattığı mükemmellik algısı sık sık gündemimize geliyor. Ancak öyle bir dönemdeyiz ki bu algıya tamamen uyanlar kadar, bu algıya tepki gösterenler ve bambaşka bir varoluşun da mümkün olduğunu söyleyenler de 'kazananlar' arasında... Mesela ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez gibi... Gomez'in 2020 yılında internet üzerinden satışlarına başladığı veGünümüz güzellik algısının oluşturduğu gerçek dışı mükemmellik algısını kırmayı hedefliyor" denilerek lanse ettiği Rare Beauty markası mesela son dönemin en büyük başarı yakalayan projelerinden biri... Öyle bir başarı ki bu başarı Gomez ürün satışından elde edilen beklenmedik yüksek miktar sayesinde resmen milyar dolarlık bir servetin sahibi olmuş durumda...Gomez 1992 doğumlu yani henüz 32 yaşında... Oyunculuk kariyerine Barney & Friends (2002–2004) isimli dizide çocuk oyuncu olarak yer alarak başlayan Gomez Wizards of Waverly Place (2007–2012) dizisiyle dünya çapında üne ve doğal olarak iddialı bir servete sahip oldu. Stars Dance (2013) albümüyle solo müzik kariyerine de start veren Gomez, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bir arada yürüten Gomez, Meksika kökenli ABD'li bir ailenin kızı olarak Teksas'ta dünyaya geldi. Anne ve babası o henüz 5 yaşındayken boşandı. Evlat edinilmiş bir çocuk olan annesi, Gomez'i henüz 16 yaşındayken dünyaya getirdi.Gomez o dönemi, "16 yaşında bir çocuk sahibi olmuş bir kadındı annem. Üç işte çalışıp bana bakmaya çalışıyordu. Çok çok fakirdik. Makarna dışında hiçbir şey yemediğim haftalar geçiyordu. Ve Teksas'ta kalırsak sonumun ne olacağına dair sürekli korku içindeydim. Tünelin ucunda benim için hiç ışık yoktu" diyerek anlatıyor. Oyunculuk hakkında hiçbir şey bilmeden şansını denemek için adım attığı ve çocuk oyuncu olarak kariyerine start verdiği o ilk dizi ve o dizi sırasında öğrendikleri ise Gomez'in hayatının bambaşka bir yöne gitmesini sağlamış. Hannah Montana (2007) dizisinde yakaladığı başarı ve ardından gelen Wizards of Waverly Place projesi ise onun tam anlamıyla şöhreti yakalamasını sağladı. Arka arkaya yer aldığı Hollywood filmleri ve sonrasında müzik kariyeri de onun ününe ün servetine servet katılmasını sağladı.Her şey için doğru bir an vardır ya... Gomez'in pandemi dönemi tamamen bitmeden hayata geçirdiği Rare Beauty projesi tam olarak doğru zamanda doğmuş bir proje diyebiliriz... Gomez'in popülaritesi, markanın başarısında büyük bir rol oynadı. Hem müzik hem de oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarılar, Rare Beauty'ye olan ilgiyi artırdı. Gomez'in kişisel markası ve sosyal medyadaki güçlü varlığı, markanın tanıtımına ve bilinirliğine önemli katkı sağladı. Rare Beauty, kapsayıcılık ve çeşitliliği ön planda tutan bir marka olarak kendini konumlandırdı. Ürün yelpazesi, geniş bir renk ve ton yelpazesi sunarak farklı cilt tonlarına hitap ediyor. Marka, hem makyaj hem de cilt bakımında geniş bir ürün yelpazesi sunarak her yaştan ve cilt tipinden müşterilere hitap ediyor. Tam da pandemiyle tüm dünya bir bilinmezliğe sürüklenmişken Rare Beauty, ruh sağlığı konusuna dikkat çekerek ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek vererek tüketiciler arasında güçlü bir bağ kurdu. Özellikle ruh sağlığına dair yapılan bağışlar ve farkındalık çalışmaları, markanın sosyal sorumluluk anlayışını pekiştirdi. Şov dünyasında ve hayatının ilk yıllarında aldığı tüm yaraları benimseyip kendisine farklı bir yol seçen şu an hali hazırda ruh sağlığı üzerine markası çatısı altında çok çeşitli etkinlikler düzenleyen Gomez, bambaşka bir bakış açısıyla her şeyin mümkün olduğunun ispatı gibi...