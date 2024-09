Batı zorunlu askerliğe dönüyor

İsrail'in Gazze soykırımında ekim ayında bir yıl geride kalacak. 351 gündür dünyanın gözü önünde insanlık tarihinin en acımasız katliamları yaşanıyor. En adaletsiz savaşa şahit oluyoruz. ABD ve Batı'nın tam destek verdiği ve hiç kimsenin hesap soramadığı siyonist İsrail rejimi, küçücük bir alana sıkıştırdığı 2.3 milyon sivil Filistinliyi öldürüyor... Rusya – Ukrayna savaşında ise üçüncü kış yaşanacak. Hâlâ ne kazanan var ne kaybeden.Bir de Sudan var. Günümüzde sıcak çatışmanın yaşandığı bir diğer yer. 1.5 yıldır iç savaş hakim. Sudan'da 25 milyondan fazla kişi açlıkla boğuşuyor.Üç cephede da savaşın yayılma riski var. İsrail her an Lübnan'ı hedef alabilir. Rusya – Ukrayna savaşı bir anda Avrupa'yı sarabilir. Ya da Afrika'da yeni çatışmalar baş gösterebilir. Bunlara ek Çin, Tayvan'a saldırabilir, dahası maalesef Balkanlar karışabilir veya ABD yine bir yerlere demokrasi götürmek isteyebilir. Kısaca dünya iyiye gitmiyor. Hatta ne var biliyor musunuz? Gelecekteki savaşın nasıl olacağı konuşuluyor. Konvansiyonel mi olacak yoksa nükleer mi? Ya da cephede robotlar mı bulunacak yoksa askerler mi?- İşgalci İsrail hafta içerisinde bu kez siber katliamlar yaptı. Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlattılar. 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi yaralandı. Hemen akıllara 'Bir sonraki savaş tamamen siber mi olacak?' sorusu geldi. Hatta küresel tedarik zinciri bile sorgulanmaya başladı.İsrail'in bu cihazlara bombaları üretim ya da dağıtım aşamasında koyduğu düşünülüyor.Dolayısıyla gelecekteki saldırıların çevremizdeki herhangi bir elektronik cihaz ile olabileceği konuşuluyor. Örneğin İngiliz basını "Bundan sonra buzdolapları mı patlayacak?" sorusunu sordu.- Ya da Rusya'nın her an Kuzey Kutbu'nda bir nükleer silah denemesi yapacağı konuşuluyor.Rusya, en son atom bombası testini 1990'da yapmıştı. Dünya genelinde halihazırda fırlatılmaya hazır 10 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunuyor. Olası bir nükleer savaşın akıbetini kimse düşünmek bile istemiyor.- Bir sonraki savaşın nasıl olabileceğine dair yapılan tartışmalarda akla her zaman robotlar da geliyor. Nam-ı değer gerçek Terminatörler yani. Veya insansız hava araçları? Ya da yapay zeka? Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlarını yapay zeka desteğiyle yaptığı biliniyor.İnsanlığı kimin ölüp yaşayacağına makinelerin karar vereceği bir savaş mı bekliyor yoksa?- İnsansız hava araçlarının da savaşların seyrini değiştirdiği artık herkesçe kabul gören bir gerçek. Gelecekte ülkelerin drone'larla fethedilebileceği de ön plana çıkıyor.- Biyolojik savaş ihtimali de var. Genellikle komplo teorisyenleri bunu dile getiriyor.Herhangi bir ülke ya da oluşumun geliştireceği bir virüs ile milyonlarca kişiyi yok edebileceğinden bahsediliyor.- Özetle modern insanlık da aslında bir arpa boyu yol alamadı. Hâlâ savaşlar konuşuluyor ve hangi tür olacağına dair olasılıklar değerlendiriliyor.- Tabii bu olasılıklar arasında bir de insan faktörü var. Gerçek askerler yani. İşte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda devlet, geleneksel savaş taktiklerine yönelik stratejilerini hızla geliştiriyor. Zorunlu askerlikler bir bir geri geliyor. Gelin haberimizin geri kalanında hangi ülkelerin yeni askeri stratejilerine geçtiğine bakalım.Rusya-Ukrayna savaşının Batı'da yayılma riskine karşılık elleri tetikte olan ülkelerin başında Almanya geliyor. Bunu gizlemiyorlar da. Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer geçtiğimiz haftalarda, ülkesinin 5 yıl içinde "savaşa hazır hale gelmesi" gerektiğini söylemişti. Berlin yönetimi zorunlu askerliği 2011 yılında kaldırmıştı. Son alınan kararla gerek duyulduğu an yeniden zorunlu askerliğe geçileceği belirtildi.Komşumuz Yunanistan zorunlu askerliği bizim gibi hiç tamamen kaldırmadı. 19 yaşını geçen erkekler 12 ay askere gidiyor. Üniversite okuyanlar için tecil hakkı var. 30 bini zorunlu toplamda 90 bin askeri personelleri bulunuyor. Ama Savunma Bakanı Nikos Dendias beş gün önde, "Silahlı Kuvvetlerde yeniden yapılanmaya gideceğiz" dedi. Üstü kapalı şekilde Türkiye'yi işaret etti: "Bize karşı en temel iddia 100 milyona yaklaşan bir ülkeden geliyor." Çıkarılacak yeni yasa ile zorunlu askerliğin yanı sıra yedek askerlik stratejisi devreye sokulacak.Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle Ukrayna'da zorunlu askerlik geri gelmişti. 2022'den beri seferberlik var. Eli silah tutan erkek askere alınıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de hafta içerisinde yaptığı açıklamayla Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak 1.5 milyona yükseltti. Bu arada her iki ülke de cephede bir süredir mahkumları da cezaları karşılığında belirli bir süre savaştırıyor.Son zamanlarda savaş konusunda mikrofonlar karşısında en çok konuşan isim Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic oluyor. Geçtiğimiz günlerde "Dünya- Dünyada üç ya da dört ay gibi kısa bir süre içinde da büyük bir çatışma yaşanacak" demişti. Son olarak da ülkesinde zorunlu askerliğe dönüleceğini duyurdu. 13 yıl aradan sonra kışlalara geri dönülüyor yani. İlk aşamada zorunlu askerlik 75 gün ile sınırlı olacak.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz aylarda uzun bir süre açıkça Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker göndermekten bahsetmişti. Beklediği desteği göremeyince sustu. Ancak Avrupa'da en ciddi savaş hazırlığının gizliden Fransa'da yürütüldüğü tahmin ediliyor. Bu kapsamda zorunlu askerlik de gündemde. Batı'daki durumun ciddiyetini anlamak için ise Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın "Avrupa şu an savaş öncesi dönemi yaşıyor" sözlerini hatırlamak yeterli olur. Veya Estonya istihbaratına göre Rusya, yeni askeri stratejisini önümüzdeki 10 yıl içinde NATO ile karşı karşıya gelecek şekilde tasarlıyor.Rusya'nın direkt tehdidi altındaki İskandinav ülkelerinde alarm durumu hakim. Norveç'te 18 yaşını geçen kadın – erkek askerliğe başvurmak zorunda. İsveç ve Danirmaka'da da kadınları da kapsayacak askerlik önümüzdeki dönemlerde uygulanmaya başlanacak. Bu ülkelerde vicdani retçilere sivil hizmette bulunma imkanı sunuluyor.Avrupa'daki duruma bakmaya de- devam edelim. Letonya'da zorunlu askerlik vam 2028'te geri geliyor. Romanya'da genel seferberlik halinde askerlik olacak. Bun- Bunların dışında ABD ve İngiltere ise profes-ların profesyonel ordu var. Ancak İngiltere Genelkur- yonel Genelkurmay Başkanı daha beş gün önce "Orduda may reform yapmazsak gelecekteki savaşı kaybedeceğiz" dedi.Savaş hakkında konuşulduğu zaman günümüzde artık psikolojik harp detaylarını göz ardı edemeyiz. ABD başta olmak üzere Avrupalı ülkeler propaganda savaşından hiçbir zaman taviz vermiyor. Özellikle sosyal ağlar üzerinden birçok ülkede kamuoyunun gündemine müdahale edebiliyorlar. Yani YouTube, X, Facebook, Instagram gibi siteler modern psikolojik savaş teknikleri arasında yer alıyor. Ya da Batılı ülkeler, terör örgütlerini aparatları olarak kullanmaktan da vazgeçmiyor.Biraz da askerlik müessesinin kısa bir tarihini ele alalım.- Avrupa'da ordular 19. ve 20. yüzyıllarda büyük ölçüde zorunlu askerliğe dayanı- dayanıyordu.Sadece erkekleri kapsıyordu. yordu. - 1945 – 1991 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran Soğuk Savaşı dönemine girildi. İşte bu Soğuk Savaş'tan sonra özel- özellikle Avrupa'da ordular sistematik olarak likle küçültüldü.- Örneğin Almanya'ya bakalım. 1945 – 1990 yılları arasında malum Almanya ikiye bölünmüştü. 1990 yılında sadece Batı Almanya'da 215 tabur vardı. 2023 yılında ise Almanya'nın birleşmiş olmasına rağ- rağmen tabur sayısı 31 olarak açıklandı. men - Euronews'e göre aynı tarihlere göre İtal-İtalya'nın tabur sayısı yüzde 67, İngiltere'nin ya'nın de yarı yarıya düşmüş durumda.- Ancak dünya genelinde 2012 yılından itibaren bölgesel çatışmaların artışı söz konusu. Bazı görüşlere göre şimdilerde yaşanan bölgesel karışıklıklar İkinci Dünya Savaşı öncesindeki duruma benziyor.Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre bazı Avrupa ülkelerinde aktif personel sayısına bakalım:Fransa 548 bin 205 binAlmanya 520 bin 189 binİtalya 493 bin 174 binİngiltere 308 bin 150 binHollanda 108 bin 35 binBelçika 106 bin 24 bin