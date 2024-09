Tek şartım Galtasaray kombinesi

45. Dünya Satranç Olimpiyatları için gittiğimiz Budapeşte'deki tanıştığımız sporcularımızın hikayeleri bambaşka. İzmirli Emre Can "Üniversite okumalısın" baskısına G.Saray sevdasıyla yanıt vermiş. Macaristan'ta düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatları için Budapeşte'deyiz. 19 yıldır Türk satrancına destek veren Türkiye İş Bankası'nın davetlisi olarak Türk Milli Takımı'nın mücadelelerine tanıklık edip sporcularla sohbet edeceğiz. İlk günün sonunda akşam milli takımımızla buluşuyoruz. En başta iki isim dikkat çekiyor. Tüm satranç dikkat kesildiği, her hamlesini dakikalarca analiz ettikleri, oyunlarını tekrar tekrar izlediği Ediz Gürel (15) ve Yağız Kaan Erdoğmuş (13) onlar. Masada abi ve ablaların da gözleri onların üzerinde. Her cevapta mutlaka Bursa'nın bu iki keskin zekasını selamlıyorlar. Emre Can ile tanışınca kan çekmiş gibi Galatasaray sohbetine başlıyorum. Onunki başka türlü bir sevda. Kendisi 1990 yılında İzmir'de doğmuş. Satranca 8 yaşında başlamış, yıllar içerisinde birçok unvan almış. 2008 yılından bu yana A Milli Takım'da. 2016 yılında Kadir Has Üniversitesi Bilgi Teknolojileri bölümünden mezun olmuş. Ama üniversite okuması Galatasaray sayesinde olmuş. Emre Can üniversite okumayı düşünmüyor ama ailesi bastırıyor. "Tek bir şartım var" diyor anne babasına. "Bana Galatasaray'ın sezonluk kombinesini alacaksınız" diyor. Ebeveyni ne kadar anlamıştır onu bilmem ama Metin Oktay selamlamıştır bu sevdayı. Şu an tribünlerde ve teknik direktör Okan Buruk ile tanışmak istiyor: "Hocama saygım büyük onunla sohbet etmeyi isterim."

OKULA ARA SIRA GİDEBİLİYORUM

Annesi Özlem Hanım ile de sohbet ettiğimiz Ediz Gürel, "Şimdiki hedefim ELO 2700 (ilk 30) olmak" diyor. Disiplinli tarzı için "Benim disiplinim ailemden, annem ve babamdan geliyor. Genelde bana torpilli gibi davranıyorlar" yorumunu yapıyor. Yoğun geçen satranç turnuvalarını hatırlatınca "Evet çok yoğun, zaten bu yüzden de okuluma ara sıra uğruyorum" diyor.





BİR KİTAP BASIMINDAN 19 YILLIK DOSTLUĞA

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen'e satranca olan desteklerinin nasıl başladığını soruyoruz. "İlk temasımız 2005'te bir satranç kitabının basımıyla ilgili destek için iletişime geçmeleriyle başladı. Anlattıklarıyla satranç sporuna bakış açımız değişti. O sırada Futbol Federasyonu'nun sponsoruyduk ve Milliler, Dünya Kupası'nda 3. olmuştu. Bu sözleşmeyi yenilemek yerine TSF ile yepyeni bir amaçla yola çıktık. Kitlesel erişimi olan çok popüler bir spor dalı yerine Türkiye'de popüler olmayan bir spor dalını tercih ettik. Bugün, lisanslı sporcunun 30 binden 1 milyon 311 bine çıkması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."