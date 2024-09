Her gün ağlıyordum artık sahalardayım

Hangi spor dalı olursa olsun, sporcuların en büyük kabusu sakatlıklar. Çok başarılı bir sporcu, talihsiz bir sakatlıkla kariyerine son vermek zorunda kalabilir. Röportaj yaptığım ortopedi dalında dünyaca ünlü isim Prof. Dr. Ömer Taşer, "Milan'ın golcüsü efsane Marco Van Basten'e hayrandım. 1993 yılında 28 yaşındayken ayak bileğinden sakatlanıp futbolu bırakmak zorunda kaldı. Bugünkü imkanlarla Van Basten kolayca tedavi edilebilir, en az 3-5 yıl daha o harika gollerine devam edebilirdi" demişti. İki yıl önce Prag'da bir parkurda omzunun üstüne düşen Hazal Nehir ile kariyerini, geçirdiği kazayı ve muhteşem geri dönüşünü konuştuk. Kıyaslamak elbette doğru değil ama fizyoterapistlerin de doktorlar kadar önemli işlere imza attığının unutulmaması için yaptım bu röportajı.- Yaklaşık iki ay önce Red Bull Türkiye ile birlikte harika bir projeyi tamamladık. Çekimler sırasında yağmur nedeniyle kanalda su olmaması gibi zorluklarla karşılaştık. Suyun gelmesini uzun saatler beklemek zorunda kaldık. Neyse ki sonunda çekimlere başlayabildik ve 87 basamaklı parkuru tamamladım. Diğer parkurları da başarıyla bitirdik. Bu proje benim için çok değerliydi ve benzer projelerde yer almayı umuyorum.- İki yıl önce, Prag'daki 'Capstone'çekimleri sırasında oldukça ciddi birsakatlık yaşadım. Düştüğüm andadirseğimin çıktığını anlamıştım.Hemen hastaneye kaldırıldımve ilk müdahaleyiorada aldım. Maalesef kolumuyerine oturtamadılar veameliyat olmak zorunda kaldım.Ameliyattan sonra kolumdakidemirleri görüncemoralim bozulmuştu. Türkiye'yedöndükten sonraikinci bir ameliyat geçirdimve fizik tedavi sürecinebaşladım. Yaklaşık dört aysüren yoğun bir fizik tedaviyleiyileşme sürecimbaşladı. Şu anda yüzdeyüz iyileşmiş olmasam daantrenmanlarıma devamedebiliyorum ve oldukçaiyiyim. Umarım bundansonra böyle bir sakatlıkyaşamadan kariyerimedevam edebilirim.Aslında 3-4 ay boyunca haftada 3-4 günfizik tedaviye gittim. İstanbul'daki bu süreçoldukça zordu. Fizyoterapistler gerçektençok çalıştırdı ve her seans sonunda ağladığımıhatırlıyorum. Dirseğim ilk başladığımda90 derecelik bir açıyla tamamen kapalıydı.Hiç hareket ettiremiyordum. Üç ayın sonundaise dirseğimi tamamen açabilir hale geldim.Ancak bu süreç çok zorluydu. Sürekliçalışmak ve eklemin tekrar kapanmamasını sağlamakgerekiyordu. Bunun yanında güçlendirme hareketlerive parkura dönüş için özel egzersizler de yaptım.Kendimi aceleye getirmeden tamamen iyileşmek istedim.Çünkü yeni bir sakatlık yaşamak istemezdim.- Parkur maceram, 16 yaşında lisedeyken en yakınarkadaşım sayesinde başladı. Bana 13. Bölge adlı birfilm göstermişti. O zamanlar parkurun sokaklarda yapılanbir spor olduğunu bilmiyordum. Üniversitedehip-hop grubumuz vardı ve ben breakdance yapıyordum.Bir gün antrenman sırasında parkur yapan birgrup geldi. Onlarla birlikte denemeye başlayınca buspora olan ilgim daha da arttı. Aslında parkura 20yaşında başlamış oldum. Küçüklüğümden beribreakdance'e ilgi duyuyordum. Hatta BenimleDans Eder Misin? programını izleyerek dansetmeye başlamıştım. Breakdance, beni parkurayönlendiren önemli bir etken oldu.Başka bir spor olarak, kışın genelliklekoşmayı tercih ediyorum. Yaz aylarınıise daha çok parkura ayırıyorum.Dans etmek de benim için büyükbir tutku. Breakdance'e eskisikadar vakit ayıramasam da halençok seviyorum. Parkurdan artakalan zamanlarımda dinlenmeyitercih ediyorum. Tırmanışa dabüyük ilgi duyuyorum. Özellikleİngiltere'deki tırmanış salonları,kış aylarında harika bir alternatifoluyor. Hava kötü olduğundaoraya gidip tırmanış yapabilmekçok keyifli.- Ailem artık parkura alıştığıiçin beni çok destekliyor.Hatta en başta anneme parkurdanbahsettiğimde, neolduğunu bilmiyordu. Bende ona açıkladım. 'İki günebırakırsın' demişti. Ancak10 sene oldu ve hâlâ busporu yapıyorum.- Yaklaşık dört sene önce çekilen Six Underground filminde oynama fırsatı buldum. Çekimler eğlenceli olsa da benim için ilk deneyim ve oldukça zorlayıcıydı. Sabah sekizden akşam on ikiye kadar süren yoğun çalışma temposu, kendime vakit ayırmama engel oldu. Sporcu olarak kariyerime odaklandığım için böyle uzun süreli projelerden uzak durmayı tercih ediyorum. Belki ileride tekrar oyunculuk deneyimi yaşayabilirim ama şu an için önceliğim spor.- Parkura başladığımda ODTÜ'de birinci sınıftaydım. Ancak parkur, derslerime odaklanmama engel olmaya başladı. Sürekli antrenman yapıyor ve dışarıdaydım. Dersleri geçmekte zorlanınca mühendislik bölümünden ayrılmaya karar verdim. Aslında Erasmus yapmak ve parkuru yurt dışında geliştirmek istiyordum ama ODTÜ'de bu mümkün görünmüyordu. Bu yüzden Hacettepe Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Hacettepe'de bir yıl okuduktan sonra İspanya'ya Erasmus'a gittim. İspanya'da parkurum çok gelişti ve yeni sponsorluklar aldım. Dönüşümden sonra ise sürekli yurt dışı yarışlarına katıldığım için okula devam edemedim. Eğitim hayatım parkur yüzünden etkilense de bu karardan hiç pişman değilim. Çok mutluyum.- Pandemi döneminde evimin arkasında küçük bir antrenman alanı oluşturdum. Bu sayede dışarı çıkamasak bile düzenli olarak antrenman yapabildim. Başlarda, arkadaşımın olmaması ve beni destekleyecek kimsenin olmaması zor olsa da tüm dünya aynı durumu yaşadığı için motive olmaya çalıştım. Tek başıma yaptığım bu antrenmanlar sayesinde tekniklerimde büyük gelişmeler oldu. Evimdeki basit ekipmanlarla bile çok daha zorlu hareketler yapabiliyorum.