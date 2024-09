İş Sanat, yeni sezonunu Pekineller ile açıyor

İş Sanat'ın klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını ağırlayacağı 25. sezon programı, açılış konserinde dünyaca ünlü piyanistlerile orkestra şefiyönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı bir araya getiriyor. Başarılarla dolu kariyerleri boyunca dünyanın en önemli şeflerinin yönetimindeki müzik toplulukları ile önemli iş birliklerine imza atan Pekineller, 7 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda verecekleri açılış konserinde, Francis Poulenc'in iki piyano konçertosunu seslendirecek.'ın Candide uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven'ın 7. Senfonisi ile sona erecek.2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ilekonseri İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.Yeni sezonda da müzik dünyasının yakından takip ettiği solistler ve orkestralar aynı sahneyi paylaşıyor: Klasik müzik dünyasının ele avuca sığmaz sanatçılarından, Grammy ödüllü Patricia Kopatchinskaja, Avrupa ve dünya turnelerinin yanı sıra'de yirmi yılı aşkın süredir Resonanzen konser serisini başarıyla sürdüren Ensemble Resonanz ile sahnede bir araya gelecek.Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset tarafından kurulanile Philip Glass'ın Akhnaten operasında gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Macar kontr-tenorJohann Sebastian Bach'ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan Bach Cantatas and Arias for Alto projesiyle ilk kez İş Sanat seyircisiyle buluşacak.Çellist Enrico Dindo tarafından 2001 yılında kurulan, baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahiptopluluğu, 2021 Paganini Ödülü'nün sahibi genç keman virtüözüile birlikte konser verecek. Ottorino Respighi'den Antiche danze ed arie per liuto, Suite n.3 ile başlayacak konserde Paganini'nin üç bestesi ile Verdi'nin Mi Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü de seslendirilecek.Avrupa'daki farklı yaylı dörtlülerinin kurduğu, enerjik performansları ile klasik oda orkestrası tanımını farklılaştırande yeni projeleri The American Beauty kapsamında, solistler David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig (bariton) ile İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek. Programın dikkat çeken bir başka etkinliğinde ise klasik müzik dünyasından önemli bir ikili, ünlü piyanistve kemancı oğluAnneler Günü Resitali'nde İş Sanat seyircileri ile buluşacak.İş Sanat yeni sezonunda özel olarak hazırlanan yerli projelere de programında yer veriyor. Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan, Küçük Bir Öykü Bu konserinde cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hayatına dokunan şarkıları hikayeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacak.Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunuyeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan'ın yazdığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği Pat Pat Patara Kasım ayından itibaren sahnede olacak.Genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve onlara sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenenkonserleri de Kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek. İş Sanat'ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu, ücretsiz olarak düzenlenen dinletiler de aralık ayından itibaren yeni prodüksiyonlarla devam edecek.