İş Sanat, yeni sezonunu Pekineller ile açıyor

İş Sanat'ın klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını ağırlayacağı 25. sezon programı, açılış konserinde dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel
ile orkestra şefi Carlo Tenan
yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı bir araya getiriyor. Başarılarla dolu kariyerleri boyunca dünyanın en önemli şeflerinin yönetimindeki müzik toplulukları ile önemli iş birliklerine imza atan Pekineller, 7 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda verecekleri açılış konserinde, Francis Poulenc'in iki piyano konçertosunu seslendirecek. Leonard Bernstein
'ın Candide uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven'ın 7. Senfonisi ile sona erecek.
GRAMMY ÖDÜLLÜ YILDIZLAR
2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodriguez
, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ile Alfredo Rodriguez Trio
konseri İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.
Yeni sezonda da müzik dünyasının yakından takip ettiği solistler ve orkestralar aynı sahneyi paylaşıyor: Klasik müzik dünyasının ele avuca sığmaz sanatçılarından, Grammy ödüllü Patricia Kopatchinskaja, Avrupa ve dünya turnelerinin yanı sıra Elbphilharmonie
'de yirmi yılı aşkın süredir Resonanzen konser serisini başarıyla sürdüren Ensemble Resonanz ile sahnede bir araya gelecek.
Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset tarafından kurulan Les Talens Lyriques
ile Philip Glass'ın Akhnaten operasında gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Macar kontr-tenor Zoltan Darago,
Johann Sebastian Bach'ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan Bach Cantatas and Arias for Alto projesiyle ilk kez İş Sanat seyircisiyle buluşacak.
Çellist Enrico Dindo tarafından 2001 yılında kurulan, baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip I Solisti di Pavia
topluluğu, 2021 Paganini Ödülü'nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni
ile birlikte konser verecek. Ottorino Respighi'den Antiche danze ed arie per liuto, Suite n.3 ile başlayacak konserde Paganini'nin üç bestesi ile Verdi'nin Mi Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü de seslendirilecek.
Avrupa'daki farklı yaylı dörtlülerinin kurduğu, enerjik performansları ile klasik oda orkestrası tanımını farklılaştıran Chaarts Chamber Artists
de yeni projeleri The American Beauty kapsamında, solistler David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig (bariton) ile İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek. Programın dikkat çeken bir başka etkinliğinde ise klasik müzik dünyasından önemli bir ikili, ünlü piyanist Elena Bashkirova
ve kemancı oğlu Michael Barenboim
Anneler Günü Resitali'nde İş Sanat seyircileri ile buluşacak.
İŞ SANAT'A ÖZEL YERLİ PROJELER
İş Sanat yeni sezonunda özel olarak hazırlanan yerli projelere de programında yer veriyor. Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay
, Küçük Bir Öykü Bu konserinde cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hayatına dokunan şarkıları hikayeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacak.
Geçtiğimiz sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara
yeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan'ın yazdığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği Pat Pat Patara Kasım ayından itibaren sahnede olacak.
Genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve onlara sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar
konserleri de Kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek. İş Sanat'ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu, ücretsiz olarak düzenlenen dinletiler de aralık ayından itibaren yeni prodüksiyonlarla devam edecek.
İş Sanat'ın 25. sezon konser programı hakkında daha detaylı bilgi almak için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sezonun biletlerini 2 Ekim'den itibaren Biletix ve İş Sanat Ana Gişe'den temin edebilirsiniz.