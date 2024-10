Küllerinden doğan Adriana Lima

Karşınızdaki kadın 1981 doğumlu... Tıp dünyasının insanoğlunu 100 yaşına kadar yaşatmaya çalıştığı bir dönemde olduğumuzu düşünecek olursak henüz yolun yarısında bile değil yani... Üç çocuk annesi... Ve en küçük çocuğu henüz 2 yaşında... İnternette arama motoruna ismini yazıyorum... Bir gazetede onun hakkında çıkan ilk haber, "40'ından sonra doğurup onca kilo almıştı: Oğlu büyüdü, yürümeye bile başladı" başlığı taşıyor. İnsan ister istemez düşüncelere dalıyor. Gazeteci olmak benim çocukluk hayalimdi...Dünyanın dört bir yanında, en prestijli üniversitelerde eğitimi verilen, siyasilerin ve özellikle ABD başkanlarının çocuklarının muhakkak yer aldığı böyle bir mesleğe sahip olduğum için genel olarak çok mutlu olsam da bazen işte tam da böyle başlıklar gördüğümde bu mesleği neden seçtiğimi de sorgulamıyor değilim... "Demek ki meslektaş olsak da hepimizin eğitimi, sosyo-ekonomik background'u, kişiliği, vizyonu, hayata bakışı en önemlisi değerleri aynı değil" diyorum içimde... Genel olarak kadınlıkla, kadınların olması gereken güzellik seviyesiyle, giymesi gerekenlerle, bilmesi ve bilmemesiyle, yaşıyla, kaç yaşında çocuk sahibi olup olmadığıyla, özel hayatıyla aşırı ilgili olacağımıza hep beraber keşke bir şeyler keşfetsek, dünyaya bir faydamız olsa diye düşünerek kalktığım bir gün...Uzun lafın kısası bu hafta zaten haftalardır gündemimizde olan Adriana Lima sayfamızın konuğu... 2019 yılında Türk bir enerji-kişisel gelişim uzmanıyla yaşadığı ilişki sonrası 'milli yengemiz' unvanını alan yaklaşık 100 milyon dolarlık bir servete sahip olan 43 yaşında bir kadın var karşımızda... Henüz 17 yaşındayken yani 1999 yılında 2018 yılına kadar Victoria's Secret markasının mankeni, marka elçisi olmuş bir isim... Bu markanın çatısı altında aralıksız en uzun süre podyuma çıkmış manken... Markanın bir iç çamaşırı markası olduğunu ve o kusursuz görüntüyü 20 yaşından sonra koruyabilmenin çok da kolay olmadığının altını çizmek isterim...Henüz 13 yaşında Brezilya'da bir yerel markette alışveriş yaparken keşfediliyor Lima. 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise ikinci oldu. Bu satırları tekrar tekrar okumak lazım... 13 yaşında neler yapıyordunuz hatırlıyor musunuz? Doğal güzelliğiniz, fiziğiniz ve enerjiniz nedeniyle bir anda hem de hiç bir hazırlığınız olmadan mankenler dünyasına adım attığınızı düşünün... 2009 yılında ünlü bir Sırp oyuncuyla evlendi Lima... Beş yıl süren evliliğinden de iki kız çocuğu oldu... Boşanmasından sonra romantik ilişkileri oldu ancak 2021 yılında film yapımcısı Andre Lemmers ile çıkmaya başladı... İkilinin ilişkisi kısa sürede bir bebekle de taçlandı... 13 yaşından itibaren gözler önünde bir hayat sürmeye başladığınızı düşünün. Kendi aileniz böyle bir yapıdan gelmiyor. Siz de pek hazırlıklı değilsiniz... Üstelin 15 yaşında kariyeriniz için kendi ülkenizi, ailenizi bırakıp bambaşka bir ülkeye, ABD'ye taşınma kararı alıyorsunuz. Adriana Lima'yı henüz 6 aylık bir bebekken terk eden babası bir marangozmuş. Annesi ise sosyal hizmetler görevlisi... 6 yıl kadar önce ağlayarak emekli olduğunu açıkladı Lima...Farkında mısınız neredeyse 3 ya da 4 ömürlük şeyler yaşamış Lima 43 yıllık hayatı boyunca... Ve güzelliği nedeniyle adım attığı bu şöhretler dünyasında da sürekli olarak güzellik algısı nedeniyle eleştirilip durmuş. Önce Victoria's Secret'in aşırı seksi ve kadınların aşırı güzel olmaya zorlayan marka algısı nedeniyle yargılanmış Lima, sonra da hamileliğinde aldığı kilolar nedeniyle... Yaş aldıkça yüzü eski formunu koruyamadığı için de eleştirilmiş hem de acımasızca... Şimdi bir saniye kadar kendinizi onun yerine koyun. Lise arkadaşlarınızla karşılaştığınızda sizi dedikleri "Ay kilo mu aldın sen bu aralar?", "Göz kenarlarında kırışıklıklar var sanki" gibi yorumlarla ne kadar zor başa çıkabildiğinizi düşünün. Bir de Lima'nın özellikle boşanması sonrası yaşadıklarını tahmin etmeye çalışın... Aldatıldığı için boşanma kararı alıyor Lima... Dünyanın en güzel kadınlarından biri olmasına rağmen eşi onu aldatıyor. O da yaşadığı bu duygusal kırgınlığı atlatabilmek için kendini bir süre enerji terapileriyle, anlamsız ilişkilerle oyalıyor... Kilo da alıyor, fiziğiyle de ilgilenmiyor, yüzüne de yeterince bakım yapmıyor belki de... Pek çok kadın gibi kendisini kötü hissettiği bir dönemin sonunda yeniden gücünü buluyor Adriana Lima. Yeniden doğru bir ilişki, büyüyen bir aile ve doğru iş tercihleri ve kendisine daha iyi baktığı, kendisine daha çok konsantre olduğu bir döneme giriyor...