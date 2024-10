Milyarderlerin başarı sırrı... Erken yat, erken kalk

Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Ama biz nelere sahip olduklarından çok nasıl sahip olduklarına bakacağız. Milyarderlerin başarı sırları ne yani? Bu soru her zaman merak uyandırır. ABD'li iş adamı Jeff Bezos hafta içinde katıldığı bir etkinlikte kendi sırrını açıkladı. Detaya geçmeden önce azcık da olsa çenemizi yoralım. Nelere sahip olduğuna bakalım hızlıca. Amazon sitesinin kurucusu kendisi. Kişisel serveti 202 milyar dolar. 1,7 milyon dönümlük arsa sahibi. Bu arada İstanbul'un yüzölçümü 5,4 milyon dönüm. Yani İstanbul'un üçte biri kadar arsası var. Her yaz Bodrum'a geldiği yatının değeri 500 milyon dolar. 35 yaşındayken milyarder olmuştu. Şimdilerde 60 yaşında. Eski eşine 36 milyar dolar nafaka ödemişti.Gelelim Bezos'un başarı sırrına. Sabahları 1 saatlik bir ritüeli var. "Erkenden kalkarım. Kendimle baş başa kalırım. Hiçbir ekran olmaz. Telefon, tablet gibi. Sadece düşüncelerim ve ben. Boş boş düşünürüm. Kararlarımı alırım. Günümü planlarım" diyor. Sabahın bereketini keşfetmiş yani. "Tüm önemli toplantılarımı öğleden önceye ayarlarım" diye ekliyor. Jeff Bezos ayrıca gecelere de dikkat ediyormuş ve "Erken yatıp, erken kalkarım" diyenlerden kendisi. Bezos'un dışında bu taktiği uygulayan iş insanı çok. Bilimsel araştırmalar da tavuk gibi erken yatıp, horoz gibi erken kalkmanın zihinsel ve fiziksel anlamda daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Aslında bu gerçeği görmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Büyüklerimiz hep ne derdi: "Güneş üzerine doğmayacak..." Sabahın bereketi dinimizce de çok fazla tavsiye edilen bir gerçek. Şimdi gelelim diğer milyarderlerin de başarı sırlarına.Ama önce zenginlere dair kısaca bazı detaylara da bakalım. Oxfam'a göre dünyanın en zengin yüzde 1'inin serveti, geri kalan yüzde 99'un iki katı. Çok paraları var yani. Forbes 2024 listesinde dünya genelinde 2 bin 781 milyarder vardı. Toplam net servetleri 14.2 trilyon dolar. Para parayı çekiyor gerçekten.Listenin üçte ikisi bu yıl servetlerini artırmayı başardı. Gelin biraz da diğer milyarderlerin başarı sırlarına bakalım. Detaylara geçmeden önce hepsinin ortak noktası sabahın bereketi.Neredeyse bütün milyarderler erken yatıp erken kalktığını söylüyor. Özellikle sabahın erken vakitlerine dikkat çekiyorlar.Jack Ma Çinli alışveriş sitesi Alibaba'nın kurucusu. Eski bir İngilizce öğretmeni.Kişisel serveti 30 milyar dolardan fazla.Başarı sırrı 699 olarak açıklamıştı. Haftada 6 gün sabah 09.00 akşam 21.00'a kadar çalışmak yani.Richard Branson İngiliz Virgin Group'un sahibi. 41 yaşında milyarder olmuştu. "Büyük hayaller kurun, insanlığa en güzel hediye hayal kurmaktır. Sakın hayallerinizi kalıplara sığdırmayın" diyor.Bill Gates Kişisel serveti 132 milyar dolar. Microsoft'un kurucusu. ABD'li iş adamı kendi başarı sırrını "Basit çözümler" olarak özetliyor.Sara Blakely Bir kıyafet markasının sahibi. 41'inde milyarder oldu. Serveti 1,1 milyar dolar. Kendi başına en erken yaşta milyarder olan kadın unvanına sahip. "Babam sürekli beni cesaretlendirir, ağabeyim ise modumu düşürürdü. Dolayısıyla başarısızlıklardan korkmadan ilerlemek benim için başarının anahtarı" diyor.Elon Musk Kişisel serveti 204 milyar dolar. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. 41 yaşındayken milyarderler listesine girmeye başladı. Son yıllarda hep zirvelerde yer alıyor. Musk'a göre başarılı olmak isteyenler "süper yoğun" çalışmalı. "Süper yoğun" tanımını da şöyle yapıyor: "Kardeşim ile birlikte iş hayatına ilk başladığımızda bir daire tutmak yerine bir ofis kiraladık ve orada yatıp kalkıyorduk.Haftada 7 gün neredeyse 24 saat aralıksız çalışıyordum...""Milyar Dolarlık Sır: Milyarder Zenginliği ve Başarısının 20 İlkesi" isimli kitabın yazarı Rafael Badziag, kendi başına milyarder olan 21 iş insanı ile görüştü. Badziag bu görüşmelerini şu şekilde özetliyor: Her milyarderin aslında kendi gittiği yolu var. Ama hepsinde gördüğüm altı ortak özellikten bahsedebilirim. İşte o 6 ortak nokta:1 Erken kalkmak: Hepsi erken kalkıyor. Birçoğu 05.30'da güne başlıyor. Güneş doğarken ayrı bir enerji oluyor. Düşüncelerinizi doğru şekilde toparlamak için harika bir zaman ortaya çıkıyor.2 Sağlığı korumak: Milyarderlerin bir ortak noktası da sağlıklarına dikkat etmeleri oluyor. 40 ya da 80 yaşında fark etmeksizin tüm milyarderler düzenli olarak egzersiz yapıyor.3 Okumak, okumak: Doğru kararlar vermek ve iyi bir insan olmak için okumak şart. Günde 500 sayfa okuyan milyarderler var mesela. Bu nedenle ne bulursanız okuyun.4 Kafayı yormak: Milyarderler bir konu üzerinde güçlü bir şekilde düşünmekten vazgeçmiyor. Bunu da özellikle sabahları yapıyorlar. Bir konuya odaklanıp kafa yoruyorlar.5 Rutinleri takip etmek: Hepsinin bir ya da birden fazla rutini var. Sabah erken kalkmak mesela.Bu rutinleri onlara herhangi bir konuyu az da olsa her gün tekrarlama fırsatı veriyor aynı zamanda.6 Disiplinden taviz yok: Milyarderler genellikle tanışabileceğiniz en disiplinli insanlardır. Tabii ki milyarderler de süper insanlar değiller. Onların da tembellik anları oluyor. Ama onları bizden ayıran bu anlara teslim olmamalı oluyor.