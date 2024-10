Önce manken sonra First Lady

Bu hafta en çok konuşulan kadınlardan biri hiç kuşkusuz Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni'ydi... Altı yıl aradan sonra yapılan Victoria's Secret defilesine çıkan Bruni her yönden çok konuşuldu. 56 yaşındaki Bruni'nin iç çamaşırları içinde bir ülkenin eski First Lady'si olarak podyuma çıkmasına kendi ülkesinde değil ancak farklı yerlerde tepki gösterenler bile oldu. Defile öncesinde ve sonrasında verdiği röportajlarda, "56 yaşında podyuma çıkmak mı? Hem de iç çamaşırlarıyla mı? Hem heyecanlı hem de çok mutluyum. Her podyuma çıkış bambaşka bir heyecan. İnsan asla alışamıyor" diyen Bruni podyumdaki öz güveni ve fit haliyle de beğeni toplamıştı oysa. Dedim ya ülkesinde podyumda olması çok normal karşılanan ancak ülkesinden uzak diyarlarda eleştirilen Bruni'nin kim olduğunu yazmak istedim bu hafta.İtalya'nın Torino şehrinde doğdu ve 5 yaşından itibaren Fransa'da büyüdü. Sonra İsviçre'de bir yatılı okul olan Internat'ta eğitimini gördü. Bruni'nin üniversite eğitimini dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Sorbonne Üniversitesi'nde aldığını hemen söylemem gerekiyor şu anda. 1987-1997 yılları arasında aktif mankenlik kariyerini sürdürdü Bruni... Bruni'nin babası iş insanı Alberto Bruni Tedeschi ve piyanist Marisa Borini. Babasının ayrıca çok iyi bir kompozitör olarak da tanındığını söylemeden edemeyeceğim. Sanatla iç içe bir ailede dünyaya geliyor Carla Bruni. Ailesinin, daha sonra Pirelli'ye satılan İtalya'nın en önemli lastik üreticilerinden biri olan CEAT'ında sahibi olduğunun da altını çizmekte fayda var. Varlıklı ve sanata yatkın bir ailede dünyaya gelen Bruni, mimari üzerine aldığı eğitimi yarıda kesip 19 yaşında mankenlik kariyerine odaklanma kararı alıyor.Bruni'nin sonraki hayatı ise her gün magazin sayfalarında. Bu kadar güzel, zengin, popüler olan bir kadın olarak aşk hayatı da oldukça hareketli oluyor Bruni'nin... Louis Bertignac, Eric Clapton, yapımcı Leos Carax, oyuncu Charles Berling, avukat Arno Klarsfeld, Mick Jagger... Hatta bir dönem eski ABD Başkanı Donald Trump ile de ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Yani Fransa'nın olmasaymış ABD'nin First Lady'si olacak bir kadın var karşımızda diyebiliriz. İnanılmaz hızlı bir hayat yaşıyor Carla Bruni. 90'ların ve rock dünyasının ve podyumların hakkında ne konuda bir araştırma yapsanız emin olun onun ismiyle karşılaşıyorsunuz.Sinema filmlerinde oynuyor, markaların yüzü oluyor, kampanyalarında yer alıyor, sosyal sorumluluk projelerinde büyük rol oynuyor. Ve ünlü gazeteciyle yaşadığı ilişkiyle ayakları daha sağlam yere basan bir kadına dönüşüyor. O ilişkinin ardından da First Lady olarak karşımıza çıkıyor. Ailesinde sayısız sanatçı bulunan Bruni, resmi görev sona erer ermez yeniden müzik kariyerine ve yardım faaliyetlerine ağırlık veriyor. Lüks mücevher markası Bulgari'nin marka yüzü olan Bruni, Chanel defilesinde hep en ön sırada, Cannes Film Festivali'nde de kırmızı halıda karşımıza çıkıyor. 19 yaşından sonraki tüm hayatını gözler önünde sürdüren çok güzel, zengin, sanatçı ruhlu, popüler bir kadın var karşınızda... Olduğu halden, olmak istediği kişiden vazgeçmeyen bir kadın. Bu haliyle kendi özüne ihanet etmeden yaptığı her şeyle hepimize örnek olmalı Bruni.Müzik konusunda oldukça iddialı bir noktaya gelen Bruni'yi aslına bakarsanız hepimiz podyumlarda tanıdık. Tam da bu nedenle onun hakkında yazmak istedim bu hafta. Bruni'nin kim olduğunu, işini, kariyerini, tüm yaşamını hepimiz biliyorduk zaten. 90'ların en önemli, ikonik mankenlerinden biriydi sonuç olarak o. Ve ikonik bir defileye imza atmak isteyen Victoria's Secret'ın da Bruni'yi podyuma çıkarmak istemesinden daha doğal bir şey yoktu. Sonuç olarak anne, eş, eski Fist Lady ya da aklınıza gelebilecek diğer tüm sıfatlarından önce mankenlik yapmış ve bunu da çok iyi yapmış bir kadın var karşınızda... Haydi gelin bir yakından bakalım bu çok konuştuğumuz Bruni'nin hayatına.Dediğimiz gibi Carla Bruni 56 yaşında. Bruni'nin Sarkozy ile evliliğinden önceki en uzun ilişkisi felsefe profesörü ve gazeteci Raphaal Enthoven... Bruni'nin 'Hayat arkadaşım' diyerek isimlendirdiği Enthoven ile 2001 doğumlu bir oğlu bulunuyor. İkilinin ilişkisi 2000-2007 yılları arasında sürüyor. Ve bu ilişkinin ardından Bruni, 2008 yılında o dönem Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy ile evleniyor. 2008-2012 yılları arasında Fransa'nın First Lady'si oluyor. Sarkozy'nin resmi görevi sona ermeden bir yıl önce de yani 2011 yılında da çiftin Giulia ismini verdiği bir kızları dünyaya geliyor. Sarkozy ile tanıştığı sırada aktif olarak müzik kariyerini sürdürüyordu Carla Bruni. Profesyonel müzik hayatına 2002 yılında piyasaya çıkardığı Quelqu'un m'a dit albümüyle start verdi diyebiliriz. Albümde besteci ve söz yazarı olmasının yanı sıra gitarı da kendi çalıyor şarkıları da kendi seslendiriyor. Dört dörtlük bir müzisyen var yani kısaca karşınızda. Bruni 2013 yılında dördüncü albümü Little French Songs'u çıkardı. 2017'de de beşinci albümü French Touch'ı çıkardı. Kariyeri boyunca 5 milyon albüm sattı.