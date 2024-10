Milli silahlar dosta güven düşmana korku veriyor

Türk savunma sanayi son yıllarda baş döndüren bir gelişme içerisinde. 2002 yılında savunmada yerlilik oranı yüzde 20 iken bu oran bugün yüzde 80'leri aşmış durumda. 2024 yılının ilk 8 ayında Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 3.7 milyar dolara ulaştı. TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi devlete ait şirketlerin yanı sıra BAYKAR başta olmak tamamıyla yerli ve milli imkanlarla üretim yapan savunma sanayi firmaları dünya çapında üne kavuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki destansı yürüyüşünü baltalamak isteyen dış güçler ise iplerine elinden tuttuğu terör örgütü PKK'ya saldırı emrini verdi. Eli kanlı hainler, geçtiğimiz çarşamba günü savunma sanayimiz açısından kritik önem taşıyan TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerini hedef aldı. 4'ü TUSAŞ çalışanı olmak üzere 5 vatan evladı şehadet şerbetini yudumladı.Saldırı sonrası bir TUSAŞ çalışanının, 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız' sözü ise Türkiye'nin dünyaya örnek olan yürüyüşünün hiç kimse tarafından engellenemeyeceğinin ispatı niteliğindeydi. SABAH Pazar ekibi, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezerek, savunma sanayimizin geldiği muazzam noktayı yerinde görüntüledi. TUSAŞ, standında ise hain saldırıda şehit olan kahramanların isimleri ve fotoğrafları Türk bayrağı eşliğinde ekranlara yansıtılması hüznü ve gururu bir arada yaşattı. Bir milletin bağımsızlığını koruması savunma sanayisinin yerliliği ve milliliğiyle doğrudan ilgilidir. Ambargolara, yaptırımlara ve her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olmanın tek yolu, yerli ve milli bir savunma sanayi kurmaktan geçer. Son 20 yılda her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da eşine az rastlanır destansı bir atılım dönemi yaşanıyor. Yüzde 20'lerde olan ve çoğunlukla dışarıya bağlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerindeki yerlilik oranları bugün gelinen noktada yüzde 80'leri aşmış durumda. Türkiye'nin savunma sanayindeki güçlülüğü, hem sahada hem de diplomasi masalarında elini rahatlatıyor. Son yıllarda, peşi sıra yapılan sınır ötesi askeri operasyonlar ve akabinde masada kazanılan zaferler, savunma sanayindeki milliliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü, terör örgütü PKK tarafından, en önemli savunma sanayi şirketlerimizden biri olan TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine yapılan hain saldırı, bu alandaki başarılarımızın, dış güçleri ve yerli uzantılarını nasıl rahatsız ettiğini ispatlıyor. Bütün engellemelere rağmen, SABAH Pazar ekibinin, SAHA EXPO 2024'te gördükleri, tüm Türkiye'nin göğsünü kabartacak türden yenilikler... Okuyucularımız için fuarı gezdik ve izlenimlerimizi kaleme aldık.Çarşamba günü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen menfur saldırıda şehit düşen beş vatan evladı da fuarda anıldı. Türk bayrağıyla birlikte isimleri ve fotoğrafları ekrana yansıtılan şehitlerimiz duygulandırdı. Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak çalışan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.Bin 400'den fazla firma, 150 binden fazla ziyaretçi ve 300'den fazla delegasyonun bir araya geldiği SAHA EXPO 2024'te, 53'ten fazla ürünün lansmanı yapıldı. 133 imza töreni gerçekleşti. 10 uluslararası panel ve özel sohbetle, savunma havacılık ve uzayın kalbi bu fuarda attı. Fuara toplam 120 ülke katılım gösterdi.SAHA EXPO 2024 süresince gerçekleştirilecek 133 imza töreninde toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmalar imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmaların 4,6 milyar dolarlık kısmı ise ihracat sözleşmelerinden oluşuyor.Türkiye'nin savunma sanayi noktasında, küresel çapta oyun kurucu haline geldiğini daha ilk salonu gezmeye başladığınızda anlıyorsunuz. Farklı ülkelerin, askeri üniformasıyla dolanan subaylar, Türk ürünlerini detaylıca inceliyor. Stanttaki yetkililerden bilgi alıyor ve can kulağıyla diniliyor. Sadece subaylar değil, farklı ülkelerden gelen sektör temsilcileri de fuarda yer alıyor. Hem kendi ürünlerini, 120 ülkeye tanıtma fırsatı buluyorlar. Hem de Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünlerini yakından inceliyorlar.Fuarda hiç şüphesiz en çok ilgiyi BAYKAR standındaki Kızılelma ve diğer hava savunma ürünleri görüyor. En son teknolojiyle Türk mühendisleri tarafından donatılan Kızılelma, olanca güzelliği ve heybetiyle fuardaki, yerli yabancı herkesin ilgi odağı durumunda. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.Yine BAYKAR tarafından üretilen KEMANKEŞ, seyir füzeleri de fuarın en dikkat çeken ürünlerinden. Kemankeş ifadesi, bu akıllı mühimmat için özellikle seçilmiş. Kemankeş, eski dönemlerde, yay çekerek ok atan kimselere verilen isimdir. KEMANKEŞ'i bu yönüyle çok daha fazla anlam ifade ediyor.Fuarın en klas misafirlerinden biri de hiç şüphesiz GÖKBEY. Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla üretilen GÖKBEY, gökyüzünün yeni kahramanı. TUSAŞ, tarafından üretilen GÖKBEY; millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmekte. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmekte. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.İnsansız hava araçları, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar ile füze sistemleri üreten firmalarımız, 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı. Sadece 2024 yılı içerisinde şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı.Fuarda, yine yerli firmalar tarafında üretilen, zırhlı araçlar da oldukça dikkat çekiyor. TURAL, MIZRAK, BORAN ve daha birçok savunma sanayi ürünü olance heybetiyle fuarda ziyaretçilerini bekliyordu. ROKETSAN'ın son teknoloji ve milli imkanlarla ürettiği füzeler de ziyaretçileri selamlayan ürünler arasındaydı.Fuarda, bilim kurgu diye izlediğimiz filmleri de gerçek olduğunu gördük. Savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren yerli firma tarafından geliştirlen robotlar da sergilendi. Askeri operasyonlarda ve güvenlik hizmetlerinde kullanılabilecek robotlar 60 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. En zorlu arazi koşullarında 6 saat kesintisiz olarak çalışabiliyor.Fuarda, Türk mühendisler tarafından üretilen ve ABD merkezli National Rifle Association (NRA-Ulusal Tüfek Birliği) tarafından 2024 yılının "en iyi tabancısı" seçilen YAVUZ 14/MC P35 tabancası da, fuarda sergileniyor. Yine bir Türk firması tarafından polisler ve özel kuvvetler için üretilen silahlar da stantlarda yer alıyor.Havacılık alanında özgün projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2017 yılında kendi öz kaynakları ile başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı da fuarda sergilenen ürünlerimiz arasındaydı. 12 Ocak 2022 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Harbe Hazırlık Geçiş Eğitimi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız) ve Akrobatik Gösteri Uçağı gibi roller icra edebilecek olan HÜRJET, 1,4 mach hız ile +8-3g limitlerine sahip. HÜRJET 45 bin ft irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile HÜRJET, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.