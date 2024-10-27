Yaya yolları işgal altında... Kaldırımda yol isteyen moto kuryeler bıktırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre; yılın ilk 8 ayında 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet, ölümlü veya yaralanmalı kazaya karıştı. Bu kazaların yüzde 65,9'unda ise motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu ortaya çıktı. SABAH Pazar olarak, bu bilgiler ışığında motosiklet ve motorlu bisikletlerin yaptığı kural ihlalleri ve trafiği tehlikeye soktuğu durumları derledik, halkının sesi olmaya çalıştık. Trafik kurallara uyan gerçek motosiklet sürücüleri dışında motosiklet kullananlar ve özellikle motosikletli kuryeler, özellikle büyükşehirlerin trafiğini adeta kuralsızlığa dönüştürdü. Çok sayıda vatandaşın, hiç bir kurala uymayan kuryeler başta olmak üzere motosiklet sürücülerini CİMER, Açık Kapı ve ilçe kaymakamlıklarına kuralsızlık anlarını fotoğraf ve videolarla belgeleyerek ve kaza tehlikesi yaşadıklarını aktararak ihbar ve şikayet yağdırıyor.Motosiklet sürücülerinin kuralsızlıklarını fotoğrafladık. Motosikletli kuryelerin kural tanımaz tavırları özellikle yaz ve bahar mevsimlerini içeren aylarda adeta ihbar yağmuruna yol açıyor. Vatandaşların şikâyetlerine göre; yayaların hakkı olan kaldırımları yol olarak kullanıyor, motosikletleri kaldırımlara park ediyor ve yayaların geçişini engelliyorlar. Motosikletli bazı kuryeler, kaldırımlarda yürüyen yayalara kendilerine yol vermeleri için kornaya bile basıyor, motosiklet sürücüleri kaldırımlarda yayalardan yol istiyor, yayaların haklarını ve devletin kurallarını hiçe sayıyorlar. Motosikletleri araç park etmenin yasak olduğu yaya geçitlerine de park ediyorlar.Bazı noktalarda binalardan çıkan vatandaşlar motosikletlerini dar kaldırımlarda bile kullanan sürücüler yüzünden kaza ve ezilme tehlikesi geçiriyor. Bazı motosikletli kuryeler, cadde ve sokaklarda yollar açık olmasına rağmen kaldırımlardan gidiyor. Vatandaşlar, devletin kurallarını tanımayan motosikletli kuryelerin sürekli olarak kullandıkları, geçiş güzergâhına dönüştürdükleri bazı kaldırımlara demir direk ve kapan yapılmasını talep ediyor. Kuralsızlık o kadar çığırından çıkmış ki; bazı motosiklet sürücüleri trafik ışıklarındaki yaya yollarından geçerek karşı istikamete geçiyorlar. İstanbul'da Şişli Fatih gibi ilçelerin büyük caddeleri en bilinen örnekler... Trafik ışıklarındaki yaya yolunu kullanarak karşı istikamete bir günde onlarca motosiklet sürücüsü geçiyor. Trafik ışıklarının ve yaya geçidinin bulunduğu bu noktalarda motosiklet sürücüleri tarafından o kadar yoğun kullanılıyor ki; yaya geçidinde adeta karşılıklı motosiklet trafiği oluşuyor.Trafik Denetleme ekipleri, sürekli yaptıkları denetimlere rağmen kask takmamaya devam eden motosiklet sürücüleri var. Hatta bazı motosiklet sürücüleri motosiklete bindirdikleri çocuklarına bile kask takmıyor. Motosikletleri cadde ve sokaklarda ters istikamette kullanıyorlar. Birçok motosiklet sürücüsü, özellikle motosikletli kuryeler trafik ışıklarına da riayet etmiyor. "U dönüşü yapılmaz" ve "Girilmez" gibi birçok trafik işaretini yok sayıyorlar. Yaya geçitlerinde öncelik hakkı olan yayalara öncelik tanımıyorlar. Ara sokaklarda ters yönde giderek araç sürücülerini ve yine yayaları tehlikeye düşürüyorlar. Tıpkı Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde ters istikamette ilerlerken objektiflerimize yansıyan motosiklet sürücüsü gibi caddelerde bile ters istikamette motosiklet sürüyorlar. Sürüş yapmaları gereken şerit ortaları yerine motosikletleri şeritleri ayıran çizgilerde kullanırlar. İstanbul'da ehliyetsiz motosiklet sürücüleri de oldukça fazla...Kuralsızlığın verilerinden bir örnek ise; İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki motosiklet sürücülerine yönelik düzenlenen bir denetimde yayaların arasında motosiklet kullanan 558 sürücü, kask takmayan, trafik işaret ve ışıklarına uymayan bin 635 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz 645 motosiklet sürücünün aracı bağlanırken 725 motosiklet de trafikten men edildi. Bu denetimlerde uygulanan toplam cezai işlem 12 milyon 193 bin 530 lira...Yurt genelinde birçok nokta, motosikletli kuryeler tarafından adeta işgal edilmiş durumda... O noktalardan biri; Fatih İlçesi Vatan Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önü... Alışveriş merkezinin önünde yer alan kaldırıma sırasıyla park eden ve kaldırımı adeta yola dönüştürmüş olan motosiklet sürücüleri yüzünden yayalar o kaldırımda yürümekte zorlanıyor ve kaza tehlikesiyle yürüyorlar. Can güvenliklerinin tehlikeye düşürüldüğünü söyleyen vatandaşlar denetimlerin artırılmasını istediklerini dile getiriyor. Trafik kurallarını tanımayan motosikletli kuryelere yönelik ceza puanı sistemiyle hazırlanacak olan yeni bir mevzuat ile düzenleme yapılacağı ve yemi mevzuatla birlikte ceza puanını aşan motorsiklet sürücülerinin ehliyetlerine el konulacağı konuşuluyor. Elde edilen bilgilere göre; yeni mevzuatla birlikte ehliyet kurslarına yönelik de bazı yaptırımlar uygulanacak. Emniyet güçleri, söz konusu hak ihlallerinin olduğu durumlarda vatandaşları destekleyici görsellerle mutlaka şikayet ve ihbarda bulunmaları konusunda uyarıyor.