Sevgi kusur örtmektir

Aşk, çoğu zaman masallarda gördüğümüz gibi kusursuz bir prenses ya da prensi bulmak olarak algılanıyor. Ancak gerçek sevgi, kusurlarla birlikte yaşamaya ve o kişiyi tam da olduğu gibi sevebilmeye dayanıyor. Gerçek sevgi, birini her şeyiyle kabullenmek, onun yanlışlarına ve hatalarına rağmen orada olmaktır.Bu düşünce kulağa basit gelebilir, fakat uygulamada çoğumuza zor gelir. Neden mi? Çünkü bir insanı kusurları ile olduğu gibi sevebilmek büyük bir şefkat ve sabır gerektirir. Ama şunu unutmayalım: Sevgide asıl önemli olan, sahip olduklarımızın kıymetini bilmektir. Mükemmel olanı değil, kusurlarla dolu olanı sevebilmek, bize gerçek anlamda tatmin getiren Birini kusurlarıyla sevmek, aslında kendimizi de kusurlarımızla kabul etmeyi öğrenmektir. Kendimizi ne kadar kabullenirsek, başkalarını da o kadar kabul ederiz. Kendi hatalarımızı görüp, kendimize şefkat gösterebildiğimizde, başkalarına da aynı sevgi ve anlayışı sunabiliriz. Sevgi, bu anlamda, kendi ışığımızı ve karşımızdakinin ışığını parlatacak bir ayna görevi görür. Kusurlarla dolu olsak da, çaba gösterip birbirimize sevgi ve anlayış sunarak ilişkilerimizi gerçekten büyütecek ve derinleştirecek yollar bulabiliriz. Sevgi, sadece güzel anlarda değil, zor zamanlarda da orada olmaktır. Haydi gelin o zaman sağlıklı ilişkinin dört işaretine yakından bakalım:Sağlıklı bir ilişkinin temeli, aslında tek bir kelimede gizlidir: güven. Güven, her şeyin başlangıcı ve devamıdır. Partnerler birbirlerine dürüst ve açık davrandıklarında, o sarsılmaz güven duygusu yavaş yavaş inşa edilir. Güven, sadece büyük anlarda değil, küçük ve anlamlı jestlerde de kendini gösterir. Mesela, çok yorgun geçen bir günün ardından size çay yapıp sessizce yanınızda oturan biri... İşte o an, karşınızdaki insanın ne kadar derin bir güven kaynağı olduğunu hissedersiniz. Güven, birlikte birbirine dayanak olmayı ve zor zamanlarda omuz omuza durabilmeyi içerir. Bu, sevgilinizin sadece güzel günlerinizde değil, en zor anlarınızda da sizinle olduğuna dair içten bir bilgidir. Ama gelin görün ki, güven eksikliği bambaşka bir senaryo yaratır: sürekli kaygı, şüphe, ve belki de uykusuz geceler... Bu nedenle, karşılıklı güvenin varlığı, bir ilişkiyi ayakta tutan en güçlü bağlardan biridir; çünkü güven varsa, her zorluk aşılabilir, her engel birlikte göğüslenebilir. Unutmayın, küçük anların değeri büyüktür, ve güven, o küçük anlarda, sessizlikte bile yanınızda olan kişiyi hissetmekle başlar.Sağlıklı bir ilişki, tarafların birbirine saygı duyması ve anlayış göstermesiyle mümkün olur. Partnerler, birbirlerinin farklılıklarını kabul eder ve bu farklılıkları anlamaya çalışır. Herkesin kendine özgü düşünceleri, duyguları ve sınırları vardır. Saygı, bu sınırları tanımayı ve karşı tarafın kendisini rahat hissetmesini sağlamayı içerir. Anlayış ise, empati kurarak karşımızdakinin ne hissettiğini anlamaya çalışmaktır. Örneğin, partneriniz bir konuda çok heyecanlandıysa ama siz bu konuda aynı hissi yaşamıyorsanız bile, onu dinlemek ve heyecanını paylaşmak, sevgi ve anlayışın önemli bir göstergesidir.Etkili iletişim, sağlıklı bir ilişkinin vazgeçilmezidir. Partnerler, hissettiklerini ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebildiklerinde, aralarındaki bağ güçlenir. Sorunlarımızı bastırmak yerine, açıkça dile getirebilmek ilişkimizin sağlıklı kalması için çok önemlidir. Bir konuda rahatsızlığınız varsa, bunu sessizce içinize atmak yerine paylaşmak, karşı tarafın sizi anlamasını ve daha iyi destek olmasını sağlar. Unutmayın, etkili iletişim sadece kelimelerle değil, aynı zamanda beden dili ve dinlemekle de ilgilidir.Sağlıklı bir ilişki, tarafların birbirlerini destekleyerek birlikte büyümelerini ve gelişmelerini sağlar. Her iki taraf da kendi kişisel hedeflerine ulaşma konusunda destekleyici bir tutum sergiler ve birbirlerinin potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur. Mesela, partnerinizin hep hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmesi için onu teşvik etmek, o hedefe ulaşması için motivasyon kaynağı olmak... Bu, sevgide gerçek anlamda büyüyebilmenin önemli bir parçasıdır. Birlikte öğrenmek, yeni şeyler denemek ve ortak hedefler belirlemek, ilişkinin dinamik ve güçlü kalmasına yardımcı olur.e ilişkilerimizin temelini oluşturan bir beceridir.