Baş düşmanı LGBT lobisi

Manşetlerde olmadığı bir gün bile yok. Dünya liderleriyle söz dalaşına giriyor, en zor sektörlere yatırım yapıyor, icatları kafa karıştırıyor... Her hareketi olay yani. Çok öngörülemez birisi aynı zamanda. Kovid-19 pandemisindeki kısıtlamalara karşı durduğu için herkes bilim karşıtı ilan etmişti. Ama diğer taraftan felce karşı insan beynine çip takıyor. Veya 'çok taraflı' bulduğu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Ama aynı Twitter'ı şimdilerde kendi propaganda aracı olarak kullanmakla suçlanıyor. Son zamanlarda ABD siyasetindeki rolü ve LGBT lobisine açtığı savaş ile ön planda. Küreselcilerle karşı karşıya... Gelin haberimizde ünlü milyarder Elon Musk'ı biraz daha yakından tanıyalım ve neler yapmak istediğine dair kafamızda kendi cevaplarımızı oluşturalım...Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın sahibi.Uzay endüstrisini altüst eden SpaceX şirketinin kurucusu.İnsan beynine çip takan Neuralink'in başında.Sosyal medya devi Twitter'ı satın aldı.İnsansı robot Optimus'u geliştiriyor."Dünyanın sonunu getirebilir" dediği yapay zeka alanına da girdi.Son olarak ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yanında aktif siyasete katıldı.Sandıkta da kazandı. Önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'da göreve başlayacak.Kısaltması DOGE olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı kuruldu onun için. Bu arada DOGE aynı zamanda Elon Musk'ın popülerleştirdiği bir simge ile kripto para biriminin de adı.İş alanları nedeniyle sık sık uluslararası siyasetin göbeğinde yer alıyor.İnternet sağlayıcısı Starlink uyduları nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmuştu. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini düşündüğü için uydularını Ukrayna'nın yardımına vermemişti.Gazze soykırımında ilk başlarda Filistin yanlısı tavır sergiledi ama sonralarda kısmen 'tarafsız' takılmaya başladı.Elon Musk oldukça sivri dilli birisi. Lafını esirgemiyor.Brezilya Devlet Başkanı, Venezuela lideri, İtalya Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı kapıştığı dünya liderlerinden bazıları.Derdi sadece siyasetçilerle değil. Kendi gibi milyarderlerle de kavgalı. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne çağırmıştı örneğin. Ya da Microsoft'un sahibi Bill Gates'i çok sık eleştiriyor.Ana akım medyayı yani New York Times ve CNN gibi yayın organlarını 'yalancılıkla' suçluyor.Basın da boş durmuyor. Sayfalarını her gün Musk karşıtı haberlerle dolduruyorlar. Hatta Guardian gazetesi "Elon Musk'ın nüfuzunu kullanarak siyasi söylemi şekillendirebildiği" gerekçesiyle artık Twitter'da yani X'te paylaşım yapmayacaklarını ilan etti.Sosyal medya sitelerinin de 'ifade özgürlüğüne önem veren' gibi gözüktüklerini ama arka planda sadece kendi inandıkları düşüncüleri desteklediklerini ve bu nedenle ikiyüzlü olduklarını savunuyor.2022'de Twitter'ı satın alma nedeni olarak bunları gösteriyor.Ama hem sosyal ağlar hem de ana akım medyadan daha büyük bir kavgasının olduğu da ortaya çıktı.Katıldığı bir programda baş düşmanı olarak LGBT lobisini gösterdi.Elon Musk, Güney Afrika'nın Pretoria bölgesinde dünyaya geldi. Beyazların üstünlüğünü savunan apartheid rejiminde büyüdü. Gençliği yalan haber ve bilgilerin gölgesinde geçti. Çocukluğunda kardeşi ile kapı kapı çikolata satıyordu. İlk bilgisayar oyununu 12'sinde geliştirdi. Anne babasının boşanmasından sonra zor günler başladı ve okulda zorbalığa uğradı. Otizm hastalığının bir türü olan asperger syndrome'nun hafif türü nedeniyle yaşadığı zorluklar katlandı. Liseden sonra 17 yaşında Kanada'ya sonra da ABD'ye gitti. Çocukluğu ve gençliği hakkında hiç konuşmuyor. Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi ve fizik okudu. 1990'larda PayPal'ı 1.5 milyar dolara satınca artık farklı bir dünyanın içine girmişti. Servetini esas SpaceX'ten kazandı. Egosu yüksek, kötü dans eden ve toplum önünde farklı konuşan biri olarak tanımlanıyor. Üç kez boşandı. 12 çocuğu var. Kendisini "Eğer günahlarımı sıralarsanız, dünyanın en kötü insanı olabilirim. Ama bunları doğru yaptığım şeylerle kıyaslamak daha mantıklı olur" şeklinde özetliyor. Şimdilerde 53 yaşın olan Elon Musk için geleceğin ABD başkanı yorumları şimdiden başladı...Nedir bu woke? Oxford sözlüğüne göre 'woke' kelimesi cinsellik, cinsel kimlik ve ırk konularında 'uyanmış-bilgilenmiş' anlamlarına geliyor. ABD'de 'yeni sol' olarak da kullanılıyor. Elon Musk'ın da içinde bulunduğu Cumhuriyetçilere göre ise woke aslında radikal sol. Woke kültürü savunanlar ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, LGBT hakları karşısında duyarlılık olarak özetliyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Amerikan ordusu içinde woke olarak tanımladığı kişileri hızla görevden alacağını söylüyor. Trump'a karşı yenilen Demokratların adayı Kamala Harris'in "herkes woke olmalı" dediği bir video seçim sürecinde gündeme gelmişti. Elon Musk bu akımı modern medeniyete yönelik bir tehdit olarak tanımlıyor.Elon Musk'ın aktif siyasete girmesi geçtiğimiz temmuz ayında oldu. Seçim mitingindeki suikast girişimi sonrası açık bir şekilde Trump'a destek vermeye başladı. Trump'ın seçim kampanyasına en az 500 milyon dolar harcadı. Seçim gecesi Trump'ın evindeydi. Her yere birlikte gidiyorlar. Elon Musk, şimdilerde 290 milyar dolar ile dünyanın en zengin kişisi.Elon Musk, bir süredir çocukların cinsel kimliklerine müdahale edilmesine karşı mücadele ediyor.Kaliforniya'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle SpaceX şirketini Texas'a taşımıştı.Söz konusu yasa öğrencilerin cinsel kimlik bilgilerini, aileleri ile paylaşma konusunda öğretmenleri sınırlıyordu.Musk, hem şirketini taşımasının, hem Twitter'ı satın almasının, hem siyasete girmesinin ve hem de ana akım medyaya savaş açmasının arkasında 'woke virüsü' olduğunu açıkladı.Musk'ın bugün 20 yaşında olan büyük oğlu Xavier, cinsiyetini değiştirerek Vivian Jenna Wilson ismini aldı.2022'den beri babası ile tüm ilişkisini kesti.Musk bu süreçte doktorlar tarafından kandırıldığını açıkladı.Kendisine çocuğunun "intihar edebileceğinin" söylendiğini ve bu korkuyla ergenlik engelleyici ilaçların kullanımına onay verdiğini duyurdu.Musk, "Bu nedenle oğlumu kaybettim" dedi ve woke virüsünü yok etmek için kendisine söz verdiğini söyledi.Elon Musk "Bu sahte özgürlükçülerle ömrüm boyunca savaşmaya ve woke virüsünü bitirmeye yemin ettim. Bu şeytanlar çocuklara cinsiyet değiştirme propagandası da yapıyorlar, hepsi hapse tıkılmalı" dedi.