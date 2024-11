Yugoslavya’dan First Lady’liğe uzanan yolculuk

Son 10 gündür tüm dünya ABD başkanlık seçimleriyle yatıp kalkıyor. Bu da çok doğal ve normal aslına bakarsanız. Dünyanın süper gücünü yönetecek kişinin kim olacağı sadece kendi halkının değil herkesin de merak konusu. Seçimi 2017'den 2021'e kadar da ABD'nin 45'inci başkanı olarak görev yapan Donald Trump'ın kazanmasının ardından gözler bir kez daha Trump ailesine ve tabii ki eşi Melania Trump'a çevrildi. Tüm seçim kampanyası boyunca Melania Trump, eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Trump'ın bir önceki başkanlık sürecinden tanıdığımız bir isim sonuçta Melania Trump ama yine de bir hatırlatma yapmak gerekirse Melania Trump 1970 yılında Melanija Knavs ismiyle Yugoslavya'da doğdu. 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip oldu. Altıncı ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra Amerika'nın ikinci göçmen kökenli First Lady'si oldu. ABD toprakları dışında doğan ve ABD vatandaşlığına geçen ilk First Lady olarak da tarihe geçti...Eşinin ilk başkanlığı sırasında Melania'nın mankenlik dönemine dair sayısız fotoğraf yayınlanmıştı. 16 yaşında okul destekli bir projede podyuma çıktıktan sonra Sloven bir fotoğrafçı tarafından keşfedilen Melania Trump aslına bakarsanız manken değil, moda tasarımcısı olmak istediği için gelen teklife ilk başta pek de sıcak bakmamış. Ardından Avrupa kapısı açılacağı için bu teklife onay vermiş. İtalya'daki bir mankenlik yarışmasını da kazanmış henüz kariyerinin başında. Ancak ödülü bir TV projesinde oyunculuk olan bu yarışmanın ardından yönetmenlerden biri kendisine ilişki teklif edince kazandığı ödülü de kabul etmemiş. Ardından Paris ve Milano'da mankenlik projelerinde yer almaya başlamış. 1996 yılında da ABD'de çalışma imkanını sağlayan bir projeye adım atıp Avrupa'dan ayrılmış. İki yıl sonra da Manhattan'da manken olarak çalışırken emlak işleriyle ilgilenen Donald Trump ile tanışmış.Ama şunu söyleyebilirim o ilk yarışma son yarışması olmamış. Sayısız mankenlik ve modellik yarışmasına katılmış, hepsinde de ilk üçte yer almış. Maddi olarak da yarışmalardan kazandıkları hayat dengesini kurmasını sağlamış. 23-24 yaşlarında Paris'te şu an uluslararası cemiyet sayfalarında sıklıkla gördüğümüz Victoria Silvstedt ile aynı evde yaşıyormuş. İkisi de önde gelen modaevlerine mankenlik yaparak oldukça iyi durumda hayatlarını sürdürüyormuş.Bu keyifli ve başarılı dönem de dediğimiz gibi ABD'li manken ajansı Metropolitan Models'in ortaklarından Paolo Zampolli ile şans eseri tanışması da onun ABD'ye gitmesinin ve Trump ile tanışmasının önünü açıyor. 1999 yılında Trump ile tanışan Melania, 2002 yılında Trump ile birlikte yaşamaya başlıyor. İkilinin ilişkileri o andan itibaren sık sık medyanın gündemine geliyor. Çünkü Trump o zaman da varlıklı, gece alemlerinde dolaşan, oldukça çapkın ve siyasete de ilgi duyduğunu açıkça belli eden bir iş adamı...İkili hakkında çıkan haberlerde Melania'nın ilişkileri başladıktan sonra Trump Towers'ın en alt katında bulunan güzellik merkezini işletmeye başladığı, birçok dergideki provokatif fotoğraflarını Trump'ın özellikle istediği, özellikle zorlu iş görüşmelerine Melania'yı diğer iş adamlarını etkilemek için özellikle getirdiğine dair detaylara sık sık rastlanıyor. İkili aynı evde yaşamalarına rağmen farklı hayatlar sürdürüyor ve Trump'ın da adı sayısız farklı kadınla anılıyor tabii ki tüm ilişkileri süresince... Sadece bu detaylar bile Melania Trump'ın ilk First Lady'liği sırasında eşine korkutucu bakışlar atmasını ve sık sık elini bile tutmak istememesini açıklıyor aslına bakarsanız bizlere... Neyse uzun lafın kısası 2001 yılına ABD vatandaşlığını alan, 2002 yılında da Trump Towers'a taşınan Melania Trump 2005 yılında Donald Trump ile evleniyor. 2006 yılında çiftin tek çocuğu olan Baron dünyaya geliyor.Bir şoför ve fabrika işçisinin kızı olarak sovyet Yugoslavya'da dünyaya gelen Melania böylece, Donald Trump'ın üçüncü eşi oluyor. İkinci kez First Lady olan Melania'nın kendi ülkesindeki geçmişi hakkında, "Çok zevkliydi. Kendi kendine dikiş dikerdi. Okuldayken kendi kıyafetlerini kendi dikiyordu. Küçük yaştan itibaren küçük tanıtım ve gösterilerde hep yer aldı. Okulun ilk gününden itibaren de sınıfın mali işler sorumlusuydu. Güzel, akıllı ve hırslıydı" yorumu yapılıyor.