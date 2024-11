Küllerinden doğan anti-süpermodel

Katherine Ann Moss yani bizim bildiğimiz ismiyle Kate Moss... Bu yüzyılın en büyük popüler kültür ikonlarından biri... Sonuçta 2008 yılında British Museum'da 18 ayar altından yapılmış bir heykeli sergilendi. Altın heykeli sergilenen kaç kişi duydunuz ki hayatınızda? Tam bir oğlak kadını, 1974 doğumlu Kate Moss... Hakkında yapılabilecek tüm eleştirilere, özel hayatında hep yanlış erkekler seçmiş olmasına rağmen 14 yaşında girdiği ışıltılı ve acımasız moda dünyasından sağ çıkmayı başarmış çok güçlü bir kadın. Dazed&Confused dergisinin editörü Jefferson Hack ile olan ilişkisinden olan kızı 2002 doğumlu Lila Grace Moss- Hack çoktan podyumlara adım attı bile...Yaklaşık 45 milyon sterlin tutarında servete sahip ve İngiltere'nin en zengin ilk 100 kadını arasında... 2016 yılından bu yana Alman aristokrat Kont Nikolai von Bismarck ile beraber... Ve kabul edelim şu an 50'li yaşlarında adım adım ilerleyen Moss, bir dönemin en çılgın parti kızı. 90'lı yıllara uzun boylu ve kıvrımlı hatlara sahip mankenler damga vururken Moss, o dönemin ideal model görünümden uzak olan minyon fiziği ve aşırı zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1.70 boyunda aşırı zayıf Moss, podyumlardaki kariyeri kadar stiliyle de herkesi kendisine hayran bırakan bir isim. 2016 yılından bu yana kendisi deyimiyle 'kendini yeniden inşa eden' Moss, son günlerin de en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İç çamaşırı markası Victoria's Secret'in yıllar sonra düzenlediği ilk defilede podyuma kızıyla birlikte çıkan, Zara markası için özel bir parti giyim koleksiyonu hazırlayan Moss, durmadan bir yandan geçmişe dair hatalarından ders çıkaran bir yandan da geleceğe odaklanan bir isim.Kate Moss ya da nam-ı diğer anti-süpermodel, henüz 14 yaşında bir havaalanında keşfedilip hiç planlamadan girdiği moda dünyasında ayakları üzerinde durabilmeyi başaran ve kendi markasına yeni yeni başarılar katmayı başarmış isimlerden biri... Moss, pandemi sonrası düzenlenen ilk fiziksel New York Moda Haftası'nın gözdesi olarak zaten yeni bir dönüşüm içinde olduğunu herkese göstermişti. Kendi ismini taşıyan bir ajansın sahibi olarak birçok reklam kampanyasına ve dergi kapak çekimine de imza atan Moss, ayrıca kısa süre önce Cosmoss ismini verdiği bir markayı da hayata geçirdi. Marka, güzellik ve wellness (iyi yaşam) üzerine...Markası aracılığıyla insanların kendi içlerinde yenilenme, denge ve aşkı bulmalarını hedeflediğini söyleyen ve verdiği röportajlarda buna kendisinden daha iyi bir hoca bulunamayacağını dile getiren Moss, "Eğlence, çalışma, denge bir arada olabilir. Şu an markası altında sadece altı ürün bulunan ve en iddialı ürününün Sacred Mist ismini verdiği parfümün olduğunu söyleyen Moss, "Parfümün içinde bulunan notalarla yeniden dengelenmeniz, kendinize olan güveni tazelemeniz mümkün" diye konuşuyor. Moss, "14 yaşında keşfedildim. 15 yaşındayken yani henüz okulda bir öğrenciyken üstsüz fotoğraflarım yayınlandı. Bunu istemem, kabul etmem, sindirebilmem mümkün değildi. Bağımlılıklarım vardı. Bunlarla baş etmek kolay olmadı. Çeşitli programlar denedim. Neyin beni onlara yönelttiğini iyi analiz ettim, o anlarda ne yapmam gerektiğini öğrendim. Şu an kendime karşı dürüstüm ve ve kendime iyi bir şekilde bakıyorum" diye konuşuyorum.