Ömer Faruk Tekbilek ruhumuza dokunacak

Bağlama, ney, darbuka, zurna, bendir gibi birçok enstrümanı virtüöz derecesinde kullanabilen ve bütün toplumların kültürlerinin iç içe olduğunu kendisine misyon edinen usta sanatçı Ömer Faruk Tekbilek konser vermek için ülkemize geliyorDoğu ve batı ezgilerini ustaca harmanladığı müziği ve hayat felsefesi ile dünya müzik sahnesinde de adından övgüyle bahsedilen sanatçı, His Ensemble With String Quartet ile 1 Aralık akşamı AKM'de müzikseverle buluşacak. Sanatçı 3 Aralık'ta da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve barış ilişkilerinin 140. yılına özel konserle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde, Türk ve Romanyalı bestecilerin eserleri sahnede iki ülkenin müzisyenleri tarafından yorumlanacak. Kemanda Vlad Stanculeasa, viyolonselde Valentin Radutiu ve piyanoda Andrei Banciu'nun seslendireceği Beethoven'ın tek Üçlü Konçertosu ile başlayacak konser, Romanyalı besteci Theodor Rogalski'nin Üç Romen Dansı eseriyle sürecek. Konserde, ilhamını Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden alan, Cemal Reşit Rey'in Fatih Senfonik Şiiri de dinleyiciyle buluşacak.Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 29 Kasım akşamı Adana'da ABB Tiyatro Salonu'nda Hacı Sabancı Anma Konseri verecek. Orhan Şallıel yönetimindeki orkestra Hatay Medeniyetler Korosu'na eşlik edecek. Öte yandan Joannen Pitkanen şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası da 28 Kasım akşamı Merinos AKKM'de sahne alacak. Konserin solisti trompet sanatçısı Romain Leleu.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Alman şef Michael Wendeberg yönetiminde 29 Kasım'da CSO Ada Ana Salon'da sahne alıyor. Konserde Ceren Aydın, Ezgi Karakaya, Safa Korkmaz ve Yiğitcan Tatlıoğlu solist olarak yer alacak.Ankara Devlet Tiyatrosu, absürd tiyatronun önde gelen temsilcilerinden Eugène Ionesco'nun 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erozyonun, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini aktardığı İki Kişilik Hırgür adlı oyununu sahneliyor. Özgür Avcu rejisiyle sahnelenen, Özge Mirzalı ile Hasan İrfan Buzcu'nun başrolde yer aldığı oyun 26, 30 Kasım tarihleri arasında Küçük Tiyatro'da sahnelenecek.Bursa Devlet Tiyatrosu, Friedrich Durrenmatt'ın yazdığı, Tayfun Güneyer'in yönettiği Beşinci Frank (Gangsterler Demokrasisi) adlı oyunu sanatseverlerle buluşturuyor. Özel bir bankayı gangster çizgisinde yöneten bir grup insanın hikayesini anlatan oyun, 26 Kasım Salı günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde ilk defa seyirci ile buluşacak ve 30 Kasım'a kadar sahnelenecek. Oyunda 5. Frank'ı Serdar Seçkin canlandırıyor.İstanbul Devlet Tiyatrosu, Oğuz Utku Güneş'in yazıp yönettiği müzikli oyun Acâibü'l Temâşa'yı, seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze gelen acayip hikâyeleri anlatan müzikli oyunda oyuncular birden fazla karaktere hayat veriyorlar. Tek perde ve 65 dakika süren oyun, 26 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında her akşam Mecidiyeköy Büyük Sahne'de sahnelenecek. Oyun, Aytuğ Dereli imzalı dekor tasarımıyla dikkat çekiyor.İzmir Devlet Tiyatrosu, Rembetiko Efsanesi isimli oyunla Rebet müziğinin en parlak döneminin ünlü şarkıcılarının hayatlarından, mitleşmiş öykülerinden yola çıkarak Rebet kültürünü sahneye taşıyor. Rembetikonun tarihsel gelişimini özgün beste ve güfteleriyle, danslar eşliğinde süsleyerek izleyiciye sunuan, Costas Ferris'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun 26, 30 Kasım tarihleri arasında Bornova Kültür Merkezi'nde...Kayseri Devlet Tiyatrosu edebiyatımızın önemli isimlerinden Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı Kral Üşümesi adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Ece Okay'ın yönettiği Burak Poyraz'ın Kral rolüyle başrolde yer aldığı oyun, karşıt düşüncelere açlık duyan, yalnızlığından üşüyen bir kralın hikâyesini anlatıyor. Oyun 28, 29 ve 30 Kasım'da Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde...Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Deyan Dukovski'nin yazdığı Boş Şehir adlı oyunu Nesimi Kaygusuz rejisiyle sahneye taşıyor. Savaşın harap ettiği boş bir şehirde karşılaşan, savaşta birbirine düşman, ancak aslında öz kardeş olan Gero ve Gyore adında iki askerin diyalogları üzerine kurulu olan oyunda, iki kardeşi Hakan Latifoğlu ve Murat Latifoğlu canlandırıyor. Oyun 26 ve 27 Kasım'da Oda Tiyatrosu Genç Sahne'de.Antalya Devlet Tiyatrosu, Eugene O'Neil'in 1922'de yazdığı, Ferdi Dalkılıç'ın yönettiği Kıllı Maymun isimli oyunu sahneliyor. Bir yük gemisinde işçi olan düşüncesiz ve kaba Yank'ın, zenginlerin kontrol ettiği bir dünyada aidiyet duygusu arayışını anlatan, endüstrileşmeyle birlikte gelişen sınıflar ayrımını eleştiren oyun 27, 30 Kasım arasında Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde.Trabzon Devlet Tiyatrosu Sarah McDonald-Hughes'un yazdığı, Zehra Handan Salt'nın çevirdiği Çocuk Olmak Nasıldı, adlı oyunla çocukları tiyatroya davet ediyor. Yeşim Alıç'ın yönettiği, Güliz Oktar Altay ile Ogün Kılıç'ın başrolde yer aldığı oyun çocuklara hayal gücünün önemini anlatıyor. 50 dakika süren oyun bugün saat 13'te, 26 ve 27 Kasım'da saat 10'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek.İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan G. Rossini'nin ünlü eseri II. Mehmet, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz şubat ayında perdelerini açan eser, görkemli yapısı ve anlatısıyla sanatseverlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in aşk hikâyesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM'de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II. Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor. Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin bir orkestrasyonuyla ve sahneye çıkan Çilli isimli atla dikkat çekiyor. II. Mehmet (Maometto), 28 Kasım Saat 20.00 ve 30 Kasım Saat 16.00'da AKM'de sahnelenecek.Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1786 yılında sahnelenen Figaro'nun Düğünü İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Lorenzo Da Ponte'nin librettosuna dayanan opera, sınıflar arasındaki çatışmaları ve aşkı mizahi bir dille ele alıyor. Figaro'nun, sevgilisi Susanna ile evlenme hazırlıkları yaptığı sırada, Kont Almaviva'nın Susanna'ya olan ilgisini ve çeşitli entrikaları anlatan opera Yiğit Günsoy rejisörlüğünde 28 ve 30 Kasım'da Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde perde açacak.Azerbaycan'ın ulusal opera tarihini başlatan yazar ve şair Üzeyir Hacıbeyov'un 1913 yılında bestelediği, Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan Arşın Mal Alan opereti Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dünyada en çok çevirisi yapılan operetlerden biri olan eser genç tüccar Esger'in, kurnaz arkadaşının yardımıyla arşın malcı (kumaş satıcısı) kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği evdeki Gülçöhre'ye âşık oluşunun hikâyesini anlatıyor. Genç tüccar Esger'i Gürkan Sezgin, güzel Gülçöhre'yi ise Eda Bingöl Gürkan'ın oynadığı operetin, orkestra ve koro şefliğini Marco Morrone, rejisörlüğünü Hafız Guliyev üstleniyor. Azerbaycan Türkçesiyle oynanan eser 25 Kasım akşamı Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.