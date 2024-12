Kalabalık sofra mutlu ediyor

Ailecek, dostlarla, komşularla, akrabalarla, iş arkadaşlarıyla hatta tanımadığımız kişilerle bile birlikte yemek yemek hem fiziksel hem de ruhsal sağlımızı iyi geliyor. Üstelik bu yemeğin öyle ziyafet şeklinde olmasına gerek de yok. Sıradan bir akşam yemeği ya da en basit haliyle bir kahvaltı etrafında toplanmak yetiyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre birlikte yemenin çok sayıda faydası oluyor. Haberimizde bu alanda gerçekleştirilen bazı çalışmalara göz atacağız...❙İngiltere, Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 pandemisinden sonra genç kızlarda yeme bozuklukları ortaya çıktı. Uzmanlara göre aileler, özellikle 13-16 yaş aralığında görülen bu olumsuz durumu birlikte yemek yiyerek atlatabilir.❙Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bir çalışmada yemek masasında birlikte vakit geçirmenin hem kişisel hem de sosyal gelişimi güçlendirdiği saptandı.❙Yemek etrafında toplananların yaptıkları sohbetler, birlikte güldükleri ya da üzüldükleri konular aralarındaki bağların daha güçlü olmasını sağlıyor.❙BBC'deki bir habere göre toplu şekilde yemek sadece psikolojik değil aynı zamanda fizyolojik bir etkiye de sahip. Buna göre başkalarıyla yemek yemek beynin endorfin sistemini harekete geçiriyor. Bu sistem aslında egzersiz gibi fiziksel hareketlilikte aktive oluyor. Vücuda endorfin salınımı mutluluğu artırıyor.❙Günümüz ailelerinin en temel problemlerinden birisi de çocukların ekran bağımlılığı oluyor. Hep beraber kaşık sallamak aile fertlerini ekrandan da uzaklaştıracaktır.❙Uzmanlar ailecek sofraya oturmanın çocuklara faydasına dikkat çekiyor. ABD'deki Colorado Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya göre ailecek yemek, çocukların beyin gelişimine büyük katkı sağlıyor.❙Harvard Üniversitesi'nin araştırmasında da internet bağlantısı yerine yemek masasında aile fertlerine bağlanmak çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini güçlendiriyor.❙JAMA Network sitesinde yer alan bir araştırmaya göre ise aile üyeleri ile yemek yemek aynı zamanda sağlıklı bir diyet demek. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar için ocakta kaynayan yemekler çok önemli oluyor.❙Kanadalı araştırmacılar da ergenlik döneminde aile masasında vakit geçiren çocukların ileriki yaşlarında sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durma olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi.❙American Heart Association tarafından yürütülen çalışmaya katılanların yüzde 91'i de ailecek yemek yenildiği zaman streslerinden uzaklaştıklarını dile getirdi.❙Birlikte yemek aynı zamanda eğlence demek.❙Stanford Üniversitesine göre aile yemekleri çocukların özgüvenini artırıyor.❙Massachusetts Hastanesi uzmanlarına göre ebeveynleri ile yemek yiyen çocukların beyinleri, bedenleri ve zihinsel sağlıkları diğerlerine göre daha güçlü oluyor.❙Science Daily'de yayınlanan Kanada merkezli bir çalışmaya göre aile yemekleri çocukların iletişim yeteneklerini güçlendiriyor.❙Çocukları daha mutlu ediyor.❙Problemleri çözmelerine yardımcı oluyor.❙Kilo problemlerini engelliyor.Söz konusu yemekse o zaman bu konuda yapılan bazı uyarıları da dikkate almakta fayda olacak:❙ Euronews'teki bir haberde doğru zamanda beslenme alışkanlığına dikkat çekildi. Araştırmalara göre akşam saatlerine nazaran gündüz yemek yediğimizde vücudumuz çok daha iyi çalışıyor. Bu nedenle özellikle akşam yemeklerinin saati iyi ayarlanmalı.❙ Bilimsel dergi Journal of Child Psychology and Psychiatry'de geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlandı. 16 aylık çocuklarda yemek seçme davranışının yüzde 60 oranında genetik unsurlarla ilişkili olduğu belirlendi. Dolayısıyla yemek seçen çocuğunuza hemen kızmayın. Birlikte sofraya oturarak bu durumu yenmeye çalışın.Güney Kore'deki bir çalışmada yemeklerini tek başına yiyenlerin kötü beslendikleri tespit edildi. Çok tuzlu, yağlı ya da şekerli olacak şekilde sağlıksız yemek tercihlerinin tansiyon, yüksek kolesterol ya da diyabet gibi olumsuzluklara neden olduğu görüldü. Araştırmaya göre haftada iki kez tek başına yemek yiyen erkeklerde bu rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimali diğerlerine göre iki kat fazla oluyor.Seyahate çıktığınızda sizin de başınıza geliyordur. En iyi yerlerde en güzel yemekleri yeseniz de bir süre sonra evinizde pişen yemeğin tadını aramaya başlıyorsunuz. ABD merkezli CNN'de yayınlanan bir araştırmaya göre bu durumun arkasında "neo-fobi" var. Yani seyahatler sırasında bilinmezlikler nedeniyle ortaya çıkan kaygı hissi. İşte bu his de daha bilinen duygulara özlemi tetikliyor.YahooNews'te detaylarına yer verilen bir çalışmaya göre Kovid-19 pandemisinin bazı hanelere olumlu bir etkisi de oldu. Eve kapanmaların ardından çok sayıda ailenin birlikte yemek yemek alışkanlığını kazandığı belirlendi. Pandemide oluşan yüksek stres ve kaygı ile aynı sofra etrafında toplanarak baş edildiğine dikkat çeken George Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar bu durumun pandemi sonrasında da bir alışkanlık haline dönüştürüldüğünü belirtiyor.Çocukları aile sofralarına dahil etmek için uzmanların tavsiye ettiği yöntemlerden biri de birlikte pişirmek oluyor. Bu, çocukların aynı zamanda el ve ayak becerilerini de geliştiriyor. Ancak tabii ki de kesici aletler ya da ocak ve fırından çocukları uzak tutmak gerekiyor. Bunlara ek yemeğe ya da salatalara konulacak malzemelere bırakın onlar karar versin. Örneğin kırmızıbiber mi yoksa yeşil mi olacağını onlar belirlesin. Uzmanlara göre bu da çocukların karar alabilme yeteneklerine katkı sağlayacak.